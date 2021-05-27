Проверьте кассу: все штрафы за неправильно работающую онлайн-кассу в 2021 году

Общие требования к работе онлайн-кассе сформулированы в ФЗ 54 и уже действуют несколько лет. При этом требования законодательства ежегодно уточняются и появляются новые. Например, в 2021 году появились требования по обязательному наличию в чеках наименований товаров (услуг) при применении любой системы налогообложения, а так же расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Чтобы убедиться в том, что ваша онлайн-касса работает в соответсвии со всеми требованиями законодательства РФ на текущий момент, проверьте полный перечень возможных нарушений ниже. Первые 3 пункта — это новые требования, появившиеся в 2021 году, остальные — общие требования, уже действовавшие ранее.

1. Неправильная система налогообложения в чеке

ЕНВД был отменен в прошлом году, что потребовало от предпринимателей определиться с новой системой налогообложения, сообщить об этом в ФНС РФ и изменить налоговый режим в самой кассе. Пошаговая интродукция по смене СНО доступна здесь.

Если перерегистрация кассы в личном кабинете ФНС сделана не была, то кассовые чеки пробиваются со старой СНО и это является нарушением.

Проверьте чек, если там еще указано «СНО: ЕНВД», вас может ожидать штраф по части 4 статьи 14.5 КоАП (для должностных лиц — от 1 500 до 3 000 руб.; для юрлиц — от 5 000 до 10 000 руб).

2. Чек без номенклатуры

С 1 февраля 2021 года любая онлайн-касса должна пробивать чеки с указанием наименований товаров или услуг. Если ранее можно было пробить чек «по свободной цене» или указать «Запчасти», то теперь надо указать конкретные наименования запчастей и количество. Для того, чтобы пробивать чеки с наименованиями товарных позиций, необходимо загрузить справочник в кассу и заменить кассовую программу (если старая имеет ограничения по загрузке и работе со справочником).

Для того, чтобы ваша касса пробивала чеки с наименованиями, вы можете использовать SUBTOTAL полезное бесплатное приложение для онлайн-кассы. Помимо работы в соответствии со всем требованиями российского законодательства, вы получите возможность контролировать онлайн (на экране ноутбука или в мобильном приложении) работу сотрудников, сумму денег в кассе, анализировать продажи и наценку.

Штрафы за отсутсвие наименований в чеке: ИП или организация — до 10 000 рублей, должностное лицо — до 3000 рублей.

3. Продажа товаров без маркировки или отсутствие реквизита «код товара» в чеке.

Постоянно расширяется список товарных категорий, подлежащих обязательной маркировке. В конце 2020 года обязательной стала продажа маркированных шин, в 2021 году добавляется одежда, текстиль для дома, молочная продукция, бутилированная вода, велосипеды.

Если вы не начали использовать специальный 2D сканер для считывания qr-кодов маркировки на кассе и не настроили работу кассового приложения, значит в чеке нет соответствующего кода товара.

Это нарушение относится так же к части 4 статьи 14.5 КоАП, нарушителей ожидает предупреждение или штраф.

Для того, чтобы касса корректно оформляла продажу маркированных товаров, можете использовать SUBTOTAL — полезное бесплатное приложение для онлайн-кассы.

4. Отсутствие онлайн-кассы или неприменение онлайн-кассы

Если ИП или организация не имеет кассы или не использует ее при расчетах с покупателями — это является нарушением. Наказание за данный вид нарушения регламентируется в части 2 статьи 14.5 КоАП.

Для ИП штраф составит от 25% до 50% от всех платежей, не проведенных через онлайн-кассу, но не менее 10 000 рублей.

Для организаций штраф составляет 75% от всех платежей, не проведенных через онлайн-кассу, но не менее 30 000 рублей. Так же предусмотрено наказание для должностных лиц организации — от 25% до 50% от всей суммы, не проведенной через онлайн-кассу, но не менее 10 000 рублей. При повторных нарушениях или превышении порога суммы нарушений в 1 млн.рублей возможна дисквалификация должностных лиц на срок от 1 до 2 лет или приостановка деятельности организации на срок до 90 дней.

5. Нарушения в использовании кассы

Когда касса используется при расчетах с покупателями, но при ее регистрации использовались неверные данные — это отдельный вид нарушения. Например, касса перенесена с одной торговой точки на другую, но при этом адрес регистрации в регистрационных данных ФНС остался прежним. Наказание за данный вид нарушений регламентируется так же в части 4 статьи 14.5 КоАП.

6. Покупателю не выдан чек

Если покупателю не выдан чек по его запросу, это грозит штрафом 10 000 рублей (на организацию) и предупреждением или штрафом в 2 000 рублей для ИП или должностного лица.