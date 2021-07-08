Продаете маркированные товары? Инструкция по обновлению онлайн-кассы для поддержки ФФД 1.2

В соответствии с новыми требованиями ФЗ 54, с 6 августа 2021 года онлайн-кассы при продаже маркированного товара должны осуществлять отправку чеков в ОФД в новом формате данных (ФФД 1.2). Это означает, что с указанной даты регистрация новой кассы или перерегистрация старой кассы при замене ФН возможна только с ФН 1.1 М, а прошивка кассы должна быть обновлена для поддержки ФФД 1.2.

Ниже описаны действия, которые необходимы для проверки кассы и ее обновления. Если все сделать по инструкции, ваша касса не превратится в источник нарушения законодательства РФ.

Если у вас уже работает касса с ФН старой версии (ФФД 1.05 или 1.1), вы можете продолжить работать после 6 августа 2021 года и до окончания срока действия фискального накопителя. То есть до срока окончания действия ФН делать ничего не требуется.

Менять ФН, обновлять прошивку кассы и кассовое приложение потребуется при перерегистрации кассы после замены ФН или установке новой кассу для продажи маркированного товара после 6 августа.

Что меняется?

Сейчас онлайн-кассы отдают данные о продаже маркированного товара в ОФД, а ОФД передает эти данные в Честный ЗНАК (оператор системы маркировки товаров). Для передачи этих данных используется формат ФФД 1.1, который поддерживается фискальными накопителями ФН 1.1.

Для соответствия новым требованиям ФЗ 54 необходимо использовать ФН 1.1 М, который поддерживает новый формат ФФД 1.2. То есть с 6 августа необходимо будет устанавливать только обновленный фискальный накопитель (ФН 1.1 М) и скорее всего обновлять прошивку кассы и кассовое приложение.

ФФД (формат фискальных документов) — это формат заполнения фискальных документов, который определяется прошивкой онлайн-кассы. В отличие от старых форматов (1.05 и 1.1), новый формат (1.2) позволяет проверять код маркировки перед продажей и получать обратную связь от системы «Честный ЗНАК».

В ФФД 1.2 формируются новые фискальные данные:

Запрос о коде маркировки. Уведомление о продаже товара (фиксация выбытия товара в системе «Честный знак»). Ответ на запрос, то есть обратная связь от системы маркировки со статусом проверки кода. Это исключает возможность продажи товара, не прошедшего проверку. Квитанция на уведомление — фиксация выбытия товара или обнаруженной при проверке ошибки.

В бумажном чеке рядом с позицией маркированного товара ранее ставился префикс [M], в новой версии 1.2 появились вариации:

[M ] - означает, что проверка в системе маркировки пройдена успешно.

[M] — хотя бы одна из проверок не была проведена. Это может произойти из-за того, что ККТ не смогла связаться с системой маркировки, либо сама касса работает в автономном режиме.

[M-] - хотя бы одна из проверок была провалена.

Как проверить кассу и что необходимо обновить?

Итак, после 6 августа 2021 года заканчивается действие ФН в уже имеющейся кассе или вам нужно установить новую кассу, которая продает маркированный товар (табак, обувь, товары легкой промышленности, лекарства, духи, фотоаппараты, шины и пр.). Необходимые действия:

Заранее заказать и получить ФН 1.1М. Обязательно уточните при заказе, что вам необходим фискальный накопитель для продажи маркированного товара. Заранее проверить прошивку кассы. Узнать версию ФФД можно на чеке об открытии смены или отчета о регистрации. Если на чеке указано ФФД ККТ: 1.05 или 1.1, то потребуется обновление прошивки кассы. Обновление прошивки — сложная операция, которую лучше доверить профессионалам из числа официальных партнеров производителя вашей кассы. Обновление прошивки можно сделать заранее или в момент замены ФН. Заранее проверить кассовое приложение. Для этого надо обратиться к разработчику кассового ПО для проверки готовности кассы для работы с ФФД 1.2. При необходимости, заменить версию кассового приложения на актуальную или сменить кассовое приложение. После окончания действия старого ФН, произвести замену на ФН 1.1М и произвести перерегистрацию кассы в ФНС.

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Продажа маркированных товаров через курьерские и почтовые службы

Изначально планировалось, что с 21 апреля 2021 года курьерские и почтовые службы должны начать указывать в кассовом чеке «код товара» при доставке клиенту товара, подлежащего обязательной маркировке (постановление правительства РФ от 21.02.2019 № 174).

Однако, отсрочка была продлена до 20 апреля 2023 года, так как организации и ИП, осуществляющие курьерскую или почтовую доставку, не имеют непосредственного доступа к товару и вследствие этого, не имеют возможности указывать «код товара». Отсрочка действует не только на доставку маркированных товаров наложенным платежом, но также распространяться на пункты выдачи ‎и временного хранения товара, в том числе постаматы, а также на вендинговые аппараты, оснащенные автоматическим устройством для расчетов.