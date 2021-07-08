Продающие ценники без штрафов: как правильно печатать ценники

Ценники — это маленький, но важный и обязательный элемент в розничном магазине. С одной стороны, это способ коммуникации с покупателем. От качества этой коммуникации зависит продажа или ее отсутствие. С другой стороны, есть формальные требования законодательства РФ по оформлению ценников, которые важно знать и соблюдать, чтобы избежать претензий от клиентов и проверяющих органов.

Продающие ценники поднимают продажи

Если при подготовке ценников вы учтете несколько простых правил, продажи в магазине подрастут за счет более точной и результативной коммуникации с потенциальным покупателем.

Несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание для печати продающих ценников:

Яркие цвета. Ценник на яркой бумаге или цветной ценник привлекают внимание, образ сохраняется в памяти покупателя.

Читаемый размер. Ключевая информация на ценнике должна комфортно читаться с расстояния 1.5 метра. Нагибаться перед каждым ценником захочет редкий покупатель.

49 лучше 50. Так устроена психика человека, что при беглом взгляде на ценник, цифра 49 воспринимается человеком как существенно более дешевая цена, по сравнению с ценой в 50 рублей. Особенно хорошо это работает при смене разрядности 99 вместо 100, 999 вместо 1000.

Акционные ценники должны выделяться. Если вы проводите акцию к 14 февраля, выделите акционные позиции сердечками, чтобы пропустить их было невозможно. Или используйте шаблон, на котором старая цена зачеркнута и указана цена со скидкой. Так делают взрывные продажи все большие розничные сети перед Новым годом, 1 сентября и иные традиционные периоды проведения акций.

Обязательные требования к ценникам

Есть обязательные требования к оформлению ценников, закрепленные в правилах торговли, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.98 № 55 (в редакции от 30.05.2018). Текущие официальные правила оформления ценников более либеральные, чем ранее действовавшие. Например, на каждом ценнике более не требуется подпись материально ответственного лица, печать организации или предпринимателя, указание даты оформления ценника, страны изготовления и срока годности товара.

Тем не менее, нарушение обязательных требований к оформлению ценников грозит жалобами покупателей и претензиями Роспотребнадзора.

Обязательные требования к ценникам:

Ценники должны быть у каждого товара. Отсутствие ценника у одного из 5 товаров на полке — нарушение. Исключением является разносная торговля, при которой продавец обязан предъявить по запросу покупателя прайс-лист с подписью и датой. Единый стиль. Ценники должны быть оформлены в едином стиле. Желательно чтобы все элементы были унифицированы: размер и форма ценников, цвет, шрифт, материал. Например, одновременное использование написанных от руки ценников и печатных — не допускается. Кстати, ценники могут быть не обязательно для каждого товара отдельными. Допускается размещение цен на грифельной доске, электронном или информационном табло, что актуально для розничной точки с небольшим ассортиментом (например, кофейня). Три обязательных поля. Ценник обязательно должен содержать наименование товара, цену за единицу товара (1 шт., 1 литр, 100 г и т.д.) и указание сорта/вида (например, «высший сорт» для муки). Важно указать на ценнике валюту — рубль, ценник «120 за 100 грамм» будет нарушением. Одна цена на ценнике и в чеке. Если на кассе клиент обнаружит, что цена товара на кассе выше, чем на ценнике, то он вправе требовать продать товар по цене, указанной на ценнике. Роспортебнадзор встанет на сторону покупателя, так как это требование законодательства РФ. Точная информация. Есть обязательные специальные требования для нескольких категорий товаров (указаны ниже). Например, если на обувной коробке не упоминается состав товара (кожа), он должен быть указан в ценнике.

Нарушение первых двух пунктов грозит торговой организации штрафами от 10,000 до 30,000 рублей, а штраф за нарушение двух последних пунктов существенно выше — 50,000 рублей и 500,000 рублей

Специальные требования к ценникам для некоторых товарных категорий

Несколько товарных категорий имеют дополнительные обязательные требования к информированию покупателя о продукции. Товары, на упаковке которых отсутствует эта дополнительная обязательная информация, должны иметь ценники с недостающей информацией. На практике такое встречается редко, но проверить корректность данных на упаковке вы можете, используя таблицу ниже.

Товарная категория Обязательные требования к ценникам

Одежда Артикул, размер и состав, а для меховых изделий ещё вид и цвет меха Стройматериалы Материал, отделку, марку и размер. Для комплекта стройматериалов пишут, какие изделия в каком количестве в него входят Мебель Назначение, материал и срок доставки покупателю Техника Марка, модель, артикул и технические характеристики Молочная продукция

Молочные продукты с заменителем молочного жира и натуральные визуально разграничиваются Ювелирные изделия

Цена изделия: общая и за грамм без вставок. Если камень в изделии искусственный, пишут, что камень не является драгоценным Комиссионные товары

Обязательно указание «б/у» и списка недостатков

Печать ценников онлайн — это современно и просто

Можно писать ценники от руки, используя готовые формы из типографии или распечатав лист с образцами ценников формата А4. Можно использовать шаблоны ценников в Excel или программу для печати ценников. Это чревато ошибками, обиженными клиентами и часами потерянного времени на рутинную задачу.

Современным, простым и при этом бесплатным вариантом является онлайн печать ценников.

Преимущества печати ценников онлайн:

Печать ценников онлайн — это бесплатно. Вы можете выбрать подходящий шаблон ценника из десятка готовых шаблонов или создать свой собственный, любого размера и формата. Можно добавить в ценники логотип, штрих-код товара и любую текстовую информацию. Распечатать аккуратные и продающие ценники можно на любом принтере формата A4 или на специализированных принтерах ценников (на клейкой ленте). Загруженный однажды список товаров и шаблоны ценников сохранятся в личном кабинете, в любой момент вы сможете использовать их снова.

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