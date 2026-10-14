Как избежать вызова на зарплатную комиссию – 2026 при тотальном контроле ФНС: карта новых рисков

Оцениваем риски по взносам и НДФЛ.
С сентября межведомственные зарплатные комиссии (далее МКПНЗ) в регионах начали массово вызывать работодателей. На совещании в Совете Федерации 30.06.2026 г. впервые подвели итоги работы таких комиссий за прошлый год и нашли точки роста для легализации теневой занятости и доначислений взносов и НДФЛ.
План — до конца 2026 г. вывести из тени не менее 1,3 млн человек, что вдвое выше прошлогоднего плана (775 тыс. чел.). Предварительный отчет Правительство ждет уже к ноябрю (распоряжение от 08.05.2025 № 1166-р).
Автоконтроль ФНС за зарплатами и занятостью усиливается.
НОВЫЕ ОПАСНОСТИ
По итогам МКПНЗ компании и ИП доплачивают на треть больше, чем по уточненным РСВ и 6-НДФЛ. Наибольшее количество комиссий и доначислений фиксируется в Саратовской, Свердловской, Московской областях, а самые крупные доначисления – в Москве, Ленинградской, Мурманской областях (до 3,5 млн руб. при среднем чеке 300 тыс. руб.).
Мошенники не дремлют
Будьте осторожны: мошенники рассылают поддельные уведомления о теневой занятости, требуя оплату через QR-код. Будьте уверены - деньги уйдут мошенникам и документов вы не получите.
Официальный вызов не имеет утверждённого бланка, приходит заказным письмом или по ТКС, платных услуг нет.
Комиссия сама бухгалтера к ответственности не привлекает, но возможна субсидиарная ответственность при банкротстве из-за доначислений
Судебная практика (кратко):
1. Субсидиарная ответственность директора и главбуха — 124,2 млн руб. (АС Центрального округа от 08.08.2024 по делу № А62-8460/2018).
2. Путевые листы — доначисления 202,7 млн руб. (Арбитражный суд Краснодарского края от 29.12.2023 по делу № А32-64601/2022).
3. Сервис «Поток» — доначисления 13,3 млн руб. (АС Северо-Кавказского округа от 10.11.2025 № Ф08-6556/2025, А32-62478/2023).
Контрольные маркеры ФНС
На МКПНЗ вызывают при подозрении в теневой занятости или занижении зарплат. Основную информацию налоговики получают из отчетности и автоматизированных систем контроля (АИС КБ, АИС ККТ, МАРМ НПД).
Налоговики на камералках отрабатывают риски по трем маркерам: низкие зарплаты, аномалии в работе с ККТ и подрядчики-самозанятые.
Оценка рисков
Зарплаты ниже МРОТ и среднеотраслевых показателей автоматически попадают в зону высокого риска. Отклонения свыше 35% от среднеотраслевых значений являются основанием для передачи сведений в МКПНЗ (п. 1, 4 перечня сведений, утв. приказом Минтруда от 02.02.2024 № 40н ). Однако инспекторы могут заподозрить нелегальную занятость и при меньших отклонениях.
При проверке РСВ налоговики анализируют зарплату по контрольным соотношениям (КС 2.1 и 2.2 из письма ФНС от 24.02.2026 № БС-36-11/1367@). Важно развеять их сомнения в нелегальной занятости до завершения проверки.
Система контроля налоговиков анализирует данные о вакансиях, покупки сотрудников, использует сервис ГИБДД «Поток».
Если ваши суммы ниже – налоговая потребует пояснения.
Действия бухгалтера до вызова МКПНЗ:
· Свериться с безопасными показателями (ЕМИСС, МРОТ).
· Изучить требование из налоговой и составить пояснения.
· Проверить РСВ и 6-НДФЛ.
· Предупредить директора об осторожности в обещаниях (метка в АСК ДФЛ).
До завершения проверки важно снять подозрения ИФНС
ИФНС направляют в МКПНЗ информацию об обнаруженных фактах нелегальной занятости, низкой зарплаты. Срок передачи данных — не позднее одного месяца с даты вступления в силу решения по этой проверке. Если компания обоснует низкую зарплату, сведения в МКПНЗ не направят.
Самозанятые под прицелом
Оценка рисков
На МКПНЗ вызовут не всех, а только тех, кого подозревают в подмене трудовых отношений. Новые критерии отбора для вызова — в Таблице №1. Первыми нарушение заподозрят налоговики - новому сервису «МАРМ НПД» и запросят пояснения. Сервис анализирует данные из приложения «Мой налог» по критериям отбора:
периодичность и суммы выплат самозанятым;
количество источников доходов плательщиков НПД;
постоянство взаимоотношений с заказчиками (ЮЛ/ИП);
предыдущие места работы самозанятых лиц;
связи текущих заказчиков плательщиков НПД с их бывшими работодателями.
Попадет ли ваша компания под обязательный аудит в 2026 году?
Основания для передачи сведений в МКПНЗ и назначения выездной проверки из-за самозанятых
· С 16.02.2026 г. действуют обновлённые критерии отбора для передачи сведений в МКПНЗ по противодействию нелегальной занятости (Минтруда РФ от 19.11.2025 № 657н).
· С 01.10.2026 г. агрегаторы такси, доставки и другие площадки обязаны отслеживать, сколько часов самозанятый работает на одного заказчика (Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ)
Табл.№1
Признаки
Основание
За год наняли более 35 самозанятых, сотрудничают с ними дольше трех месяцев и платят каждому от 35 000 руб. в месяц.
Для назначения выездной проверки есть дополнительный критерий – доля дохода этих самозанятых от конкретной компании или ИП составляет 75 и больше процентов
Приказ Минтруда от 08.12.2025 № 685н
п. 8 перечня, утв. приказом Минтруда от 30.11.2021 № 838н
п. 3 перечня сведений, утв. приказом Минтруда от 02.02.2024 № 40н
За квартал привлекли более 10 самозанятых, которые раньше по трудовым договорам числились в одной компании, а сейчас «мигрировали» в новую компанию или ИП и получают от 25 000 руб. в месяц
п. 3.1 перечня сведений, утв. приказом Минтруда от 02.02.2024 № 40н
Система МАРМ НПД присваивает организации или ИП «риск-баллы» по самозанятым. Чем выше балл, тем выше вероятность выездной проверки. Для ее назначения достаточно попасть под обновленные индикаторы риска (приказы Минтруда от 08.12.2025 № 685н, от 30.11.2021 № 838н). В их числе – работа с самозанятыми по критериям Табл. №1.
Информационная система ФНС в режиме онлайн сопоставляет сведения по самозанятым с данными их бывших работодателей. Анализируют:
динамику страховых и налоговых выплат;
среднесписочную численность;
показатели среднеотраслевой налоговой нагрузки;
персональную историю трудоустройства самозанятого, источники и суммы его дохода.
(Письма ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674, от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@).
Как обосновать работу с самозанятыми:
· Доказать самостоятельность исполнителя (свои инструменты, свободный график, другие заказчики, риск неоплаты).
· Подтвердить конечный результат работы (договор, акты).
Успешный кейс: предприниматель отбил доначисления на 1,7 млн руб. по самозанятым. (постановление Арбитражного суда Пензенской области от 16.04.2026 № А49-9992/2025 )
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