Как избежать вызова на зарплатную комиссию – 2026 при тотальном контроле ФНС: карта новых рисков

Оцениваем риски по взносам и НДФЛ.

С сентября межведомственные зарплатные комиссии (далее МКПНЗ) в регионах начали массово вызывать работодателей. На совещании в Совете Федерации 30.06.2026 г. впервые подвели итоги работы таких комиссий за прошлый год и нашли точки роста для легализации теневой занятости и доначислений взносов и НДФЛ.

План — до конца 2026 г. вывести из тени не менее 1,3 млн человек, что вдвое выше прошлогоднего плана (775 тыс. чел.). Предварительный отчет Правительство ждет уже к ноябрю (распоряжение от 08.05.2025 № 1166-р).

Автоконтроль ФНС за зарплатами и занятостью усиливается.