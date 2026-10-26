Выплата дивидендов учредителю на зарубежный счет: налоговые, валютные и комплаенс-риски на практике (Армения, 2026)

Выплата дивидендов учредителю-резиденту РФ на счет в Армении в 2026 году — это не только НДФЛ. Главные риски: блокировка перевода свыше 50 000 $ армянским банком и штрафы за ошибки в документах. Разбираем легальный вывод прибыли, справки для финмониторинга и каналы перевода.

Ситуация, когда учредитель российского ООО — налоговый резидент РФ просит перечислить дивиденды напрямую на личный счет в иностранном банке, стала стандартной. Однако для бухгалтера и финансового директора здесь скрывается зона ответственности, выходящая за рамки простого перечисления НДФЛ. Ошибка в оформлении валютной операции или недостаточность документов для комплаенса могут привести к блокировке платежа, штрафам по валютному законодательству и вопросам со стороны ФНС.

Разбираем процесс вывода дивидендов на примере Армении — одной из самых популярных юрисдикций для релокации капитала и физлиц из РФ.

1. Налоги и валютный контроль: зона ответственности бухгалтера ООО

НДФЛ: Для налоговых резидентов РФ (183 дня и более в течение 12 месяцев) дивиденды формируют отдельную налоговую базу (п. 1.1 ст. 224 НК РФ) с прогрессивной ставкой: 13% с суммы до 2,4 млн рублей в год и 15% с суммы превышения. Российская компания выступает налоговым агентом (п. 1 ст. 226 НК РФ). Налог должен быть исчислен, удержан и перечислен в бюджет до отправки средств за рубеж. Выплата дивидендов в полном объеме без удержания налога является нарушением.

Валютный контроль (Закон № 173-ФЗ): Зачисление дивидендов на зарубежный счет резидента законно. Однако у учредителя возникают обязательства перед ФНС: уведомление об открытии счета (форма КНД 1120107) в течение месяца и ежегодный отчет о движении средств (ОДС, форма КНД 1112521). Важное исключение: Если счет открыт в стране ЕАЭС (Армения входит в союз) или стране с автообменом (Армения участвует в CRS), отчет ОДС можно не подавать, если сумма зачислений или списаний за год не превышает 600 000 рублей. Поскольку дивиденды чаще всего превышают этот порог, обязанность подавать ОДС сохраняется.

Рекомендация бухгалтеру: Перед выплатой возьмите с учредителя копию уведомления об открытии счета с отметкой ФНС. Это подтвердит легитимность счета и снимет с компании риски соучастия в нарушении валютного законодательства.

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2. Комплаенс-риски: почему платеж может не дойти

Главный барьер сегодня — не российское законодательство, а санкционный комплаенс банков. Платеж может быть отклонен на уровне банка-корреспондента (при переводах в USD/EUR) или заблокирован банком-получателем в Армении для проверки происхождения средств (Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 и Закон Республики Армения «О противодействии отмыванию денег» № ЗР-80-Нот 26.05.2008).

Порог усиленной проверки в Армении: сумма, эквивалентная 20 млн AMD (около 50 000 USD). При превышении этого лимита армянский банк обязан провести процедуру Enhanced Due Diligence (EDD).

Пакет документов, который потребует банк (и который должен подготовить бухгалтер):

Протокол общего собрания участников (или решение единственного участника) о распределении прибыли.

Справка о доходах и суммах налога физического лица от ООО, подтверждающая выплату и удержание НДФЛ.

Выписка с российского счета учредителя, показывающая зачисление именно этой суммы дивидендов.

Сертификат налогового резидентства РФ (заказывается учредителем через личный кабинет ФНС).

Без этого пакета армянский банк приостановит зачисление средств до выяснения обстоятельств.

3. Практика перевода: каналы, лимиты и выбор валюты

На октябрь 2026 года прямые количественные ограничения Банка России на переводы за рубеж для граждан-резидентов сняты (лимит в 1 млн USD в месяц отменен с 08.12.2025). Однако санкционные риски и технические возможности банков диктуют выбор канала.

Вариант А. SWIFT или СПФС (для крупных сумм от 1–2 млн рублей) Оптимальный способ для перечисления дивидендов в полном объеме. Банки: Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, ОТП Банк, Кредит Европа Банк. Критически важно наличие прямого корреспондентского счета у российского банка в армянском (например, рублевые счета в Райффайзенбанке для Evocabank). Валюта: Предпочтительны рубли (RUB) или драмы (AMD). Переводы в USD и EUR проходят через западные банки-корреспонденты (например, швейцарский филиал Райффайзена), где риск блокировки или удержания дополнительной комиссии максимален. Комиссии: Опция OUR (All fees charged to sender) обязательна. Она гарантирует, что банки-посредники не вычтут свои сборы из суммы дивидендов, и учредитель получит ровно столько, сколько было отправлено.

Вариант Б. Переводы по номеру телефона (для оперативных сумм до 100–500 тыс. руб.)

Сбербанк → Evocabank: лимит 50 тыс. руб. в день, комиссия 1%.

Т-Банк: до 20 тыс. руб. в месяц без комиссии; до 50 тыс. — с подпиской Pro; до 100 тыс. — Premium. Месячный лимит — до 5 млн руб., разовый — до 1 млн руб. Комиссия сверх лимита — 1%.

МТС-Банк → Evocabank: базовый разовый и суточный лимит — 400 тыс. руб., ежемесячный — 800 тыс. руб. Этот способ не подходит для выплаты крупных дивидендов из-за высоких комиссий и дробления сумм, что само по себе может привлечь внимание финмониторинга.

Вариант В. Системы быстрых переводов (IDpay, «Юнистрим») Лимиты после верификации составляют до 400 тыс. руб. за перевод и до 2 млн руб. в месяц. Для дивидендных сумм этот канал практически неприменим.

Резюме для финансового директора и главбуха

Удержите налог. Выплата дивидендов на зарубежный счет не освобождает компанию от функций налогового агента. Проверьте статус счета учредителя. Убедитесь, что он уведомил ФНС об открытии счета в Армении. Подготовьте «комплаенс-пакет». До даты выплаты сформируйте для учредителя заверенную копию протокола, справку о налогах и выписку-распоряжение. Предупредите его, что армянский банк запросит эти документы при сумме свыше 20 млн. AMD. Выберите правильный маршрут. Для сумм свыше 500 тыс. руб. используйте только банковский перевод (SWIFT/СПФС) с опцией OUR в рублях. Заранее (до формирования платежного поручения) уточните в своем банке, работает ли выбранный маршрут в конкретный банк Армении — списки доступных направлений меняются еженедельно. Сделайте тестовый платеж. Перед отправкой основной суммы дивидендов переведите 5–10 тыс. руб., чтобы проверить проходимость цепочки и отсутствие скрытых комиссий банков-посредников.

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