ФСБУ 9/2025 «Доходы». Почему 2027 год потребует от бухгалтерии выйти за пределы первичных документов

С 2027 года применение нового ФСБУ 9/2025 «Доходы» (утв. приказом Минфина от 16.05.2025 № 56н) кардинально меняет логику признания выручки. Главная угроза для компании — не ошибки в проводках, а отсутствие у бухгалтерии данных, которых нет в накладных и актах. Стандарт заставляет уйти от формального подхода «есть акт — есть выручка» к экономическому анализу сделки.

Чтобы правильно отразить доход, бухгалтеру придется заранее анализировать условия договоров, рассчитывать степень готовности работ и отделять реальную выручку от скрытых займов.

Где ФСБУ 9/2025 ломает привычный учет

1. Один договор — несколько обязательств Бухгалтер больше не может отражать выручку единой суммой, если договор содержит разнородные элементы. Сначала необходимо определить количество отдельных обязанностей. Критерий разделения: может ли клиент получить пользу от товара или услуги отдельно и купить такой же элемент у другого продавца (п. 26 ФСБУ 9/2025 «Доходы»)? Если да — это разные обязательства с разным моментом признания дохода. Если нет — это единая обязанность, выручка по которой признается при передаче финального результата.

2. Несколько договоров — одна сделка Если с одним контрагентом заключено несколько последовательных договоров с единой экономической целью, их нужно рассматривать как одну сделку. Бухгалтер обязан объединить эти договоры, определить общую цену и признавать выручку постепенно, исходя из степени готовности общего объекта.

3. Экономическая суть важнее названия договора Формальный переход права собственности больше не определяет учет. Если договор скрывает другую экономическую суть, бухгалтер обязан переквалифицировать операцию, опираясь на международные стандарты (в частности, принципы МСФО 15). Типичные ситуации: продажа имущества с обратным выкупом по цене выше рыночной (по сути — заем под залог актива) или по цене ниже рыночной (по сути — аренда с обеспечительным платежом). В таких случаях вместо выручки от продажи признаются кредиторская задолженность и финансовые расходы (проценты) или арендный доход.

4. Выручка по длящимся договорам: отказ от привязки к актам По долгосрочным контрактам выручка признается постепенно — на каждую отчетную дату, не дожидаясь подписания итоговых актов (например, форм КС-2 и КС-3). Степень готовности нужно рассчитывать самостоятельно (по понесенным затратам или по физическому объему работ) и закрепить выбранный метод в учетной политике. Это правило применяется при:

регулярном оказании услуг (например, лицензии с обновлениями или абонементы);

строительстве или создании актива, над которым заказчик получает контроль по мере работ;

производстве уникального продукта, если договор гарантирует возмещение всех расходов в случае отказа заказчика (риск случайной гибели и невозможности перепродажи отсутствует).

5. Контроль важнее физического местонахождения Ключевой критерий признания дохода — переход контроля. Покупатель должен иметь возможность самостоятельно распоряжаться активом, получать от него выгоду и ограничивать доступ к нему других лиц. Товар может оставаться на складе продавца на ответственном хранении, но если он обособлен, закреплен за конкретным покупателем и продавец не вправе его реализовать, контроль считается перешедшим. Бывает и обратная ситуация: товар отгружен и подписана накладная, но по условиям договора (например, с правом возврата без объяснения причин) контроль остается у продавца, и выручку признавать нельзя.

6. Часть полученных денег — не выручка Если сделка включает будущие выгоды для клиента (подарочные карты, сертификаты, опционы на покупку), общую цену договора необходимо распределить между всеми обязанностями. Цена распределяется пропорционально самостоятельным ценам продажи каждого элемента. Часть суммы, относящаяся к еще не исполненному обязательству (например, к будущей выдаче товара по сертификату), отражается как обязательство по договору (счет 98 или 76) и станет выручкой только в момент исполнения или истечения срока.

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Отражение в отчетности

Данные в Отчете о финансовых результатах (ОФР) теперь напрямую зависят от момента перехода контроля. Доходы и расходы делятся на формирующие чистую прибыль (счета 90 и 91) и не входящие в нее (счет 83).

Строка 2110 «Выручка»: Доход по исполненным обязанностям, очищенный от скидок, бонусов, НДС и процентов.

Строка 2120 «Себестоимость продаж»: Затраты, приходящиеся только на ту часть обязательств, контроль по которым уже перешел к покупателю. Затраты по невыполненным на отчетную дату частям договора остаются на счете 20.

Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж»: Валовая прибыль за вычетом коммерческих (счет 44) и управленческих (счет 26) расходов.

Строки 2330, 2340, 2350: Ниже прибыли от продаж отражаются финансовые составляющие сделок — проценты по скрытому финансированию, доходы и расходы по операциям, не относящимся к основной деятельности (например, скрытая аренда).

Строка 2510: Результаты переоценки внеоборотных активов (счет 83), которые не влияют на чистую прибыль.

Непризнанная в отчетном периоде выручка (как в примере с отложенным обязательством по сертификату или недостроенным объектом) отражается в разделе V баланса «Краткосрочные обязательства» на счете 98 «Доходы будущих периодов» или счете 76 «Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами».

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Разработать «Карту договора». Создайте обязательный опросный лист для менеджеров по продажам и юристов. Бухгалтер не должен принимать договор к учету без данных о перечне обязательств, моменте перехода контроля, наличии скрытых бонусов и методе оценки степени готовности. Назначить ответственных и закрепить сроки. Установите регламент: юристы отвечают за экономическую суть сделки, производство и ПТО — за расчет степени готовности, продажи — за условия бонусов. Определите крайний срок предоставления этих данных в бухгалтерию (например, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным). Изменить учетную политику. Пропишите методы расчета степени готовности для разных типов работ (по затратам, по физическому объему). Определите счета для отражения обязательств по договорам (98 или 76) и порядок распределения цены при наличии нескольких обязанностей. Провести инвентаризацию переходящих договоров. До вступления стандарта в силу проанализируйте текущие долгосрочные контракты. Определите, как будет произведен переход: ретроспективно (с пересчетом сравнительных показателей) или модифицированно (с признанием разницы в капитале на дату начала применения). Адаптировать учетную систему. Проверьте возможности 1С или другой ERP-системы. Типовой функционал может не поддерживать признание выручки без перехода контроля, автоматическое начисление процентов по скрытым займам или распределение цены между обязательствами. Потребуется разработка дополнительных регистров и, возможно, доработка документов реализации.

Сравнение старой и новой логики признания выручки представлено в следующей таблице:

Критерий сравнения Старая логика (до ФСБУ 9/2025) Новая логика (ФСБУ 9/2025, с 2027 года) Главный триггер признания Подписание первичного документа (накладная ТОРГ-12, акт выполненных работ, КС-2, КС-3). Факт передачи бумаг. Момент перехода контроля над активом к покупателю. Способность покупателя распоряжаться товаром и получать от него выгоду. Договор со сложным составом (товар + услуга) Выручка чаще всего признавалась общей суммой в момент передачи основного результата (товара или завершения всех работ). Договор разбивается на отдельные обязанности к исполнению. Выручка по каждому элементу признается в свой момент (например, товар — при отгрузке, монтаж — по мере выполнения). Несколько договоров с одним контрагентом Каждый договор учитывается строго отдельно, выручка признается по мере подписания актов по каждому конкретному договору. Если договоры заключены с одной экономической целью, они объединяются в одну сделку. Выручка признается комплексно исходя из общей степени готовности объекта. Приоритет в учете Юридическая форма и название договора (например, «Договор купли-продажи»). Переход права собственности. Экономическая суть сделки. Если форма скрывает заем или аренду, бухгалтер переквалифицирует операцию, признает обязательства и начисляет проценты или арендный доход. Длительные (длящиеся) договоры Выручка признавалась в основном по завершении всех работ и передаче результата («по готовности»). До этого затраты копились на счете 20. Обязательное постепенное признание выручки на каждую отчетную дату. Основание — рассчитанная степень готовности (по затратам или физическому объему), а не дата итогового акта. Товар остается на складе продавца Выручка не признавалась до момента физической отгрузки и подписания накладной, независимо от условий хранения. Если товар обособлен, закреплен за покупателем и продавец не может его перепродать, контроль считается перешедшим. Выручка признается, хотя товар физически на складе продавца. Скидки, бонусы, подарочные карты Скидки уменьшали выручку в периоде продажи. Подарочные карты часто учитывались как авансы (на счете 62) до момента их отоваривания. Общая цена договора распределяется между всеми обязанностями (товар + право на будущую покупку) пропорционально их самостоятельным ценам. Часть суммы сразу уходит в обязательства по договору (счет 98 или 76). Источник данных для бухгалтера Только первичная документация, поступающая от менеджеров или склада (накладные, акты). Юристы (экономическая суть, условия перехода контроля), продажи (скидки, бонусы), производство и ПТО (степень готовности, физический объем). Роль первичного документа Является безусловным основанием для проводки. Дата акта = дата выручки. Служит лишь одним из доказательств. Если документ подписан, но контроль не перешел (или наоборот), бухгалтер руководствуется сутью операции, а не бумагой. Отражение в Отчете о финансовых результатах (ОФР) Выручка в строке 2110 часто включала в себя все поступившие суммы, а финансовые составляющие (проценты по скрытому финансированию) могли быть не выделены. Строга сегрегация: выручка (стр. 2110) очищена от скидок, бонусов и процентов. Финансовые составляющие (проценты по скрытым займам, скрытая аренда) отражаются ниже строки 2200 в составе прочих доходов/расходов или процентов (стр. 2330, 2340).

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