Двухуровневая классификация: где потеряется прибыль

Привычной классификации расходов по счетам уже недостаточно, чтобы безошибочно заполнить отчет о финансовых результатах. Теперь бухгалтеру придется принимать решения самостоятельно, опираясь на экономический смысл операций.

Новый стандарт вводит двухуровневую классификацию расходов. Расходы нужно делить на включаемые и не включаемые в чистую прибыль. Включаемые расходы в свою очередь подразделяют на расходы по обычным видам деятельности и отличные от них (п. 6, 7 ФСБУ 10/2026). Однако в отчете о финансовых результатах остается привычное разделение При этом расходы по обычным видам деятельности формируют прибыль (убыток) от продаж: себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы (п. 12 ФСБУ 10/2026). Они отражается по счету 90 «Продажи» и участвует в расчете финансового результата от обычных видов деятельности.

В итоге привычной классификации расходов по счетам уже недостаточно. К примеру, спорные расходы нельзя автоматически относить к коммерческим только потому, что они связаны с продажами. Сначала определяем экономический характер с учетом стандартов, затем момент признания и выбор строки отчета. Коммерческие и управленческие признаются в полной сумме в периоде возникновения. Исключение — управленческие, связанные с производством, приобретением или улучшением основных средств: они включаются в себестоимость активов.

Например, договорные неустойки стандарт относит к расходам, отличным от обычных видов деятельности (подп. "д" п. 28 ФСБУ 10/2026). Если компания регулярно платит покупателям за срыв сроков, эти суммы снижают общий финансовый результат, но не уменьшают показатель "Прибыль от продаж". В итоге ключевой показатель эффективности перестает отражать реальные потери от основной деятельности.

Чек-лист: что проверить по расходам до 2027 года Этот чек-лист поможет вам систематизировать этот процесс и выявить области, где можно оптимизировать затраты, освободив средства для более важных целей. Отправить

Как поступить: бухгалтеру необходимо учитывать экономический смысл затрат. Если неустойки — постоянный спутник обычных поставок, их логичнее отражать в составе коммерческих расходов для более точного расчета маржинальности. При этом потери от брака сверх нормального уровня нельзя включать в себестоимость запасов (п. 26 ФСБУ 5/2019) — они уменьшают финансовый результат периода в целом. По сверхнормам см. Рекомендации БМЦ Р-170/2025-ОК Маш от 10 апреля 2025.

Длительные проекты: синхронизация с выручкой

Если компания выполняет работы в течение длительного времени (строительство, разработка ПО), признание расходов должно строго следовать за признанием выручки.

Правила ФСБУ: если к отчетной дате выполнено 30% работ, в расходы включается ровно 30% затрат (п. 26 ФСБУ 10/2026). Способ оценки готовности необходимо закрепить в учетной политике, выбрав один из двух методов:

Затратный метод: фактические затраты делятся на общую плановую смету. Оптимален для стройки и проектирования.

Доходный метод: готовность считается по реальному объему, сданному заказчику (физические показатели, закрытые этапы). Оптимален для разработок и услуг.

Пример: Подрядчик заключил договор на 1 000 000 руб. при плановых затратах 800 000 руб. Фактически израсходовано 300 000 руб. Доля готовности (затратный метод): 300 000 / 800 000 = 37,5%. Признаваемая выручка: 375 000 руб. Признаваемые расходы: 300 000 руб.

В примере все 300 000 руб. уже израсходованы на выполненную работу. Неиспользованные материалы, спецоснастку и отдельные др. активы учитываются отдельно. Подход к таким затратам см. в Рекомендации БМЦ Р-187/2026-ОК Маш от 24.09.2026.

Что сделать бухгалтеру: заранее запросить у проектных менеджеров данные о фактическом объеме работ и прогнозе затрат до завершения договора.

Длительная отсрочка: выделение скрытого финансирования

Если поставщик дает отсрочку на несколько лет, сумма платежа неизбежно включает плату за пользование деньгами.

Правила ФСБУ: при первоначальном признании расхода учитывается сумма, которую компания заплатила бы без отсрочки. Разница отражается как процентный расход и равномерно увеличивает кредиторскую задолженность в течение срока (п. 21 ФСБУ 10/2026). Это не новшество 2027 года — аналогичный порядок для запасов действует с 2021 года (п. 13 ФСБУ 5/2019).

Пример: Товар стоит 100 тыс. руб. при немедленной оплате, но компания платит 133,1 тыс. руб. через три года. Товар приходуется по стоимости 100 000 руб. Разница в 33,1 тыс. руб. (ставка 10% годовых) начисляется как проценты:

Год 1: 10 000 руб.

Год 2: 11 000 руб.

Год 3: 12 100 руб.

Исключения: проценты можно не выделять, если отсрочка не превышает 12 месяцев, не имеет коммерческого содержания или зависит от неконтролируемых событий (изменение тарифов, страховой случай).

Новый стандарт не устанавливает формулу или специальные правила для расчета цены при немедленной оплате. Поэтому придется ее определять самостоятельно.

Что сделать бухгалтеру: если цена при немедленной оплате не указана в договоре, ее нужно запросить у поставщика или определить по сопоставимым сделкам. Расчет необходимо зафиксировать в бухгалтерской справке.

Ожидаемые скидки: признание до получения документов

Бухгалтер больше не может ждать финального акта от поставщика, подтверждающего скидку за объем.

Правила ФСБУ: если договор позволяет рассчитать сумму скидки и компания обоснованно ожидает выполнить условия, себестоимость запасов уменьшается сразу (п. 19 ФСБУ 10/2026). Если точную сумму определить нельзя, используется средневзвешенная величина или наиболее вероятная сумма.

Пример: Товар стоит 1000 руб. Условие — скидка 5% при закупке более 1000 штук за год. К сентябрю куплено 600 штук (350 продано, 250 на складе), заказано еще 500. Компания ожидает выполнения плана. Ожидаемая скидка на текущие 600 штук: 30 000 руб. (600 1000 5%).

Себестоимость продаж уменьшается на 17 500 руб. (доля 350 проданных штук).

Стоимость остатков на складе уменьшается на 12 500 руб. (доля 250 штук). Заказ на 500 штук в расчете пока не участвует, так как право собственности еще не перешло.

Что сделать бухгалтеру: оформить справку с расчетом вероятности получения скидки. Если прогноз закупок изменится, оценку нужно пересмотреть. Важно не путать скидку с вознаграждением, полученным отдельным платежом после отчетной даты.

Оценка вероятности получения скидки — это профессиональное суждение, аудиторы будут проверять его обоснованность.

Неденежные расчеты: приоритет справедливой стоимости

При бартере (оплате имуществом) нельзя ставить полученные товары на учет по балансовой стоимости отданной продукции.

Правила ФСБУ: сначала определяется справедливая стоимость переданного имущества (п. 14 ФСБУ 5/2019, п. 20 ФСБУ 10/2026). Если не удалось определить справедливую стоимость по рыночным данным, посмотрите, сколько компания обычно платит за такие же или аналогичные товары, работы или услуги в сопоставимых условиях. Учитывайте вид товаров, объем партии, сроки поставки и условия оплаты.

Пример: Компания отдает свою продукцию (балансовая стоимость 180 тыс. руб., справедливая — 250 тыс. руб.) в обмен на комплектующие. Затраты на комплектующие признаются в сумме 250 тыс. руб.

Что сделать бухгалтеру: опираться на рыночные данные, прайс-листы или цены сделок с аналогичными активами. Внутренние оценки компании принимаются только при отсутствии внешних данных.

Чек-лист подготовки к 2027 году

Чтобы к началу действия стандарта учет работал без сбоев, необходимо:

Договоры. Провести ревизию контрактов на предмет скидок, премий, отсрочек и неденежных расчетов. Определить, какие данные (закупки с начала года, прогнозы продаж, рыночные цены) понадобятся для оценки. Данные. Организовать сбор информации, которой раньше не было в первичке: критерии готовности по длящимся договорам, расчеты отдела закупок по акциям, оценка справедливой стоимости при бартере. Закрепить график документооборота. Классификация. Пересмотреть себестоимость. Выделить расходы периода, которые по своей природе (например, неустойки) не должны увеличивать стоимость продукции. Решение о строках отчетности зафиксировать в учетной политике. Учетная политика. Описать способы оценки: расчет скидок, определение ставки дисконтирования для отсрочек, оценка неденежных активов и существенные допущения. Настройки. Согласовать нововведения с бухгалтерской программой. Проверить, достаточно ли существующих счетов и субсчетов для новой аналитики расходов.

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