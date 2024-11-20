Как оплатить отели на Booking и Airbnb из России

Благодаря простоте и профессионализму, Oplatym.ru создает удобное решение для путешественников. С процессом оплаты можно справиться всего за несколько шагов.

Для начала выберите отель на Booking или жилье на Airbnb. Создайте заказ , чтобы сохранить условия, даты, количество гостей и окончательную стоимость бронирования на вашей учетной записи.

Перейдите на сайт Oplatym.ru и нажмите на кнопку для связи с менеджером через Telegram . В чате с менеджером отправьте данные о сервисе (booking или airbnb) и сумме, которую отображает к оплате.

Менеджер рассчитает окончательную стоимость с учетом комиссии и предоставит реквизиты для оплаты . Oplatym.ru принимает оплату в рублях или usdt, что особенно удобно для пользователей из России, поскольку позволяет избежать дополнительных расходов на валютные переводы.

После совершения оплаты отправьте подтверждение менеджеру (квитанцию или скриншот). В течение нескольких минут Oplatym.ru проведет оплату вашего бронирования на Booking или Airbnb и уведомит вас о завершении транзакции.

Если же вам не хочется предоставлять доступ к своему аккаунту, то вы сможете оплатить бронирование самостоятельно, предоставленной вам картой.