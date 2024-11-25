Как оплатить зарубежный сервис во время санкций

Оплатить подписку YouTube Premium или забронировать отель на Booking, когда привычные способы больше не работают, кажется невыполнимой задачей. Рассказываем, как продолжать пользоваться зарубежными сервисами даже несмотря на введенные ограничения.

Доступные способы оплаты

Если раньше оплата практически на любом зарубежном сервисе была делом пары кликов, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Платежные системы Visa и MasterСard теперь не работают в России, а российские карты не поддерживаются большинством платформ. Но если вы не готовы отказываться от использования любимого сервиса или доступ к зарубежной платформе необходим для бизнеса, приходится искать альтернативные способы оплаты.

1. Зарубежные карты

Самый удобный вариант — это оплата картой иностранного банка. И если такая карта у вас есть, процесс оплаты не вызовет никаких сложностей.

Если карты иностранного банка у вас нет, ее можно оформить. Самые популярные страны для оформления карт россиянами — Турция, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Киргизия, Армения и ОАЭ. Правда, нужно учитывать, что после введения ограничений спрос на зарубежные карты вырос, и иногда приходится сталкиваться с отказами.

Для оформления карты нужно получить налоговый номер и открыть счет в банке. Как правило, это возможно только при личном присутствии. В результате, чтобы оформить карту, вам потребуется потратить время и деньги на поездку в одну из стран.

2. Виртуальные карты

Еще один способ оплаты зарубежных сервисов — использование виртуальных карт. Оформлением таких карт занимаются различные зарубежные платформы. Вариант удобный и быстрый, но есть нюанс: при использовании виртуальных карт очень высок риск утечки данных.

Если вы все-таки решите оформить виртуальную карту, рекомендуется максимально ответственно подходить к выбору сервиса. Но хранить большие суммы на таких картах эксперты все же не советуют.

3. Оплата через специализированные сервисы

Один из самых удобных и безопасных способов оплаты зарубежных сервисов — использование специализированных платформ. Такие компании помогают обойти ограничения, оплатить подписку, услугу или товар и при этом гарантируют безопасность. Услуги предоставляются абсолютно легально — никаких серых схем и посредников.

Oplatym.ru — крупнейшая онлайн-площадка для оплаты зарубежных подписок, товаров и услуг — поможет оплатить практически любой зарубежный сервис. За свои услуги Oplatym.ru берет небольшую комиссию: да, заплатить придtтся немного больше, чем до введения ограничений, но сейчас это единственный удобный, выгодный и при этом легальный способ оплаты зарубежных сервисов из России.

Как платить через Oplatym: пошаговая инструкция:

1. Свяжитесь со специалистом через чат в Telegram и расскажите, какая услуга вас интересует. Например, оплата сервиса, оплата подписки, денежный перевод и т.д.

2. Выберите один из доступных вариантов оплаты:

Получение одноразовой карты с балансом и инструкцией по самостоятельной оплате.

Передача доступа к вашему компьютеру с помощью AnyDesk. Oplatym.ru произведtт оплату без доступа к вашему аккаунту, но под вашим присмотром.

Передача доступа к вашему аккаунту (логин и пароль). Oplatym.ru самостоятельно выполнит оплату.

3. Оплатите рублями на российскую карту.

4. Получите карту моментально или подождите пять минут для оплаты сервиса.

5. Проверьте и подтвердите успешный результат.

Оплата зарубежных сервисов и подписок Мы – ваш проверенный временем посредник в оплате таких сервисов как: Booking, Airbnb, Agoda, Zoom, Google. А так же в оплате товаров в интернет-магазинах, в осуществлении денежных переводов, и во многом другом Подробнее

4. Телеграм-боты

В Telegram можно найти много ботов, предлагающих помощь в оплате различных сервисов. Чаще всего встречаются предложения с продлением подписки на Spotify и Netflix.

Принцип работы таких телеграм-посредников следующий: пользователь за определенную комиссию — как правило, от 10 до 40% — получает место в «семье» из другой страны. Оплачивать подписку можно за один месяц или сразу за год.

Правда, нужно учитывать, что отключить пользователя от подписки могут абсолютно в любой момент. С подобными схемами борются и сами сервисы: так, например, Netflix может заблокировать аккаунт.

Как не стать жертвой мошенников

Введенные ограничения — крайне неприятная ситуация для большого числа российских пользователей. Спрос на услуги посредников резко вырос, и сразу же активизировались мошенники. Встречается множество схем, и распознать, что перед вами мошенник, бывает непросто. Подготовили чек-лист, который поможет не стать жертвой мошенников при оплате зарубежного сервиса:

Изучите всю доступную информацию о канале . Большое количество подписчиков не является гарантией безопасности.

Включите двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов, связанных с оплатой.

Обращайте внимание на подозрительные «мелочи» — орфографические ошибки, нестандартные доменные имена и странные условия оплаты.

Регулярно проверяйте выписку по счету . При появлении неизвестных операций сразу же связывайтесь с банком или платежной системой.

Не проводите финансовые операции через общественные сети Wi-Fi .

Не работайте с посредниками-физическими лицами .

Используйте сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта. Храните их в безопасном месте.

Не переходите по подозрительным ссылкам, которые направляют вам в письмах или сообщениях.

Если при оплате через Telegram-бот вас просят прислать фотографии паспорта или другие личные данные, это должно насторожить. Вы не можете быть уверены, что данные, переданные неизвестным, не будут использованы в мошеннических схемах.

Чтобы снизить риски, пользуйтесь услугами проверенных специализированных сервисов. С Oplatym.ru вы можете оплатить 90% зарубежных сервисов, включая Starlink, Booking, Airbnb, Figma, Agoda и Zoom. Работать с Oplatym.ru абсолютно безопасно: даже если вы купите карту и не сможете оплатить нужную подписку или сервис, деньги будут возвращены.

На каждую услугу предоставляются гарантии качества, а для оплаты используются карты европейских банков, с которыми возможно законно и без ограничений осуществлять любые транзакции. Свяжитесь со специалистом Oplatym, выполните оплату и продолжайте пользоваться привычными зарубежными сервисами.

Оплата зарубежных сервисов и подписок Мы – ваш проверенный временем посредник в оплате таких сервисов как: Booking, Airbnb, Agoda, Zoom, Google. А так же в оплате товаров в интернет-магазинах, в осуществлении денежных переводов, и во многом другом Подробнее

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