Как оплатить зарубежный сервис во время санкций

Доступные способы оплаты
Если раньше оплата практически на любом зарубежном сервисе была делом пары кликов, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Платежные системы Visa и MasterСard теперь не работают в России, а российские карты не поддерживаются большинством платформ. Но если вы не готовы отказываться от использования любимого сервиса или доступ к зарубежной платформе необходим для бизнеса, приходится искать альтернативные способы оплаты.
1. Зарубежные карты
Самый удобный вариант — это оплата картой иностранного банка. И если такая карта у вас есть, процесс оплаты не вызовет никаких сложностей.
Если карты иностранного банка у вас нет, ее можно оформить. Самые популярные страны для оформления карт россиянами — Турция, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Киргизия, Армения и ОАЭ. Правда, нужно учитывать, что после введения ограничений спрос на зарубежные карты вырос, и иногда приходится сталкиваться с отказами.
Для оформления карты нужно получить налоговый номер и открыть счет в банке. Как правило, это возможно только при личном присутствии. В результате, чтобы оформить карту, вам потребуется потратить время и деньги на поездку в одну из стран.
2. Виртуальные карты
Еще один способ оплаты зарубежных сервисов — использование виртуальных карт. Оформлением таких карт занимаются различные зарубежные платформы. Вариант удобный и быстрый, но есть нюанс: при использовании виртуальных карт очень высок риск утечки данных.
Если вы все-таки решите оформить виртуальную карту, рекомендуется максимально ответственно подходить к выбору сервиса. Но хранить большие суммы на таких картах эксперты все же не советуют.
3. Оплата через специализированные сервисы
Один из самых удобных и безопасных способов оплаты зарубежных сервисов — использование специализированных платформ. Такие компании помогают обойти ограничения, оплатить подписку, услугу или товар и при этом гарантируют безопасность. Услуги предоставляются абсолютно легально — никаких серых схем и посредников.
Oplatym.ru — крупнейшая онлайн-площадка для оплаты зарубежных подписок, товаров и услуг — поможет оплатить практически любой зарубежный сервис. За свои услуги Oplatym.ru берет небольшую комиссию: да, заплатить придtтся немного больше, чем до введения ограничений, но сейчас это единственный удобный, выгодный и при этом легальный способ оплаты зарубежных сервисов из России.
Как платить через Oplatym: пошаговая инструкция:
1. Свяжитесь со специалистом через чат в Telegram и расскажите, какая услуга вас интересует. Например, оплата сервиса, оплата подписки, денежный перевод и т.д.
2. Выберите один из доступных вариантов оплаты:
Получение одноразовой карты с балансом и инструкцией по самостоятельной оплате.
Передача доступа к вашему компьютеру с помощью AnyDesk. Oplatym.ru произведtт оплату без доступа к вашему аккаунту, но под вашим присмотром.
Передача доступа к вашему аккаунту (логин и пароль). Oplatym.ru самостоятельно выполнит оплату.
3. Оплатите рублями на российскую карту.
4. Получите карту моментально или подождите пять минут для оплаты сервиса.
5. Проверьте и подтвердите успешный результат.
Оплата зарубежных сервисов и подписок
Мы – ваш проверенный временем посредник в оплате таких сервисов как: Booking, Airbnb, Agoda, Zoom, Google. А так же в оплате товаров в интернет-магазинах, в осуществлении денежных переводов, и во многом другом
4. Телеграм-боты
В Telegram можно найти много ботов, предлагающих помощь в оплате различных сервисов. Чаще всего встречаются предложения с продлением подписки на Spotify и Netflix.
Принцип работы таких телеграм-посредников следующий: пользователь за определенную комиссию — как правило, от 10 до 40% — получает место в «семье» из другой страны. Оплачивать подписку можно за один месяц или сразу за год.
Правда, нужно учитывать, что отключить пользователя от подписки могут абсолютно в любой момент. С подобными схемами борются и сами сервисы: так, например, Netflix может заблокировать аккаунт.
Как не стать жертвой мошенников
Введенные ограничения — крайне неприятная ситуация для большого числа российских пользователей. Спрос на услуги посредников резко вырос, и сразу же активизировались мошенники. Встречается множество схем, и распознать, что перед вами мошенник, бывает непросто. Подготовили чек-лист, который поможет не стать жертвой мошенников при оплате зарубежного сервиса:
Изучите всю доступную информацию о канале. Большое количество подписчиков не является гарантией безопасности.
Включите двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов, связанных с оплатой.
Обращайте внимание на подозрительные «мелочи» — орфографические ошибки, нестандартные доменные имена и странные условия оплаты.
Регулярно проверяйте выписку по счету. При появлении неизвестных операций сразу же связывайтесь с банком или платежной системой.
Не проводите финансовые операции через общественные сети Wi-Fi.
Не работайте с посредниками-физическими лицами.
Используйте сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта. Храните их в безопасном месте.
Не переходите по подозрительным ссылкам, которые направляют вам в письмах или сообщениях.
Если при оплате через Telegram-бот вас просят прислать фотографии паспорта или другие личные данные, это должно насторожить. Вы не можете быть уверены, что данные, переданные неизвестным, не будут использованы в мошеннических схемах.
Чтобы снизить риски, пользуйтесь услугами проверенных специализированных сервисов. С Oplatym.ru вы можете оплатить 90% зарубежных сервисов, включая Starlink, Booking, Airbnb, Figma, Agoda и Zoom. Работать с Oplatym.ru абсолютно безопасно: даже если вы купите карту и не сможете оплатить нужную подписку или сервис, деньги будут возвращены.
На каждую услугу предоставляются гарантии качества, а для оплаты используются карты европейских банков, с которыми возможно законно и без ограничений осуществлять любые транзакции. Свяжитесь со специалистом Oplatym, выполните оплату и продолжайте пользоваться привычными зарубежными сервисами.
Оплата зарубежных сервисов и подписок
Мы – ваш проверенный временем посредник в оплате таких сервисов как: Booking, Airbnb, Agoda, Zoom, Google. А так же в оплате товаров в интернет-магазинах, в осуществлении денежных переводов, и во многом другом
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