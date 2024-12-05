Как оплатить Google One из России

Для успешной оплаты подписки Google One важно удалить старый платежный профиль, если он привязан к России. Это связано с тем, что платежи с профилей РФ в текущих условиях не проходят. Удаление платежного профиля может показаться пугающим, но не стоит беспокоиться — оно не затронет вашу личную информацию, данные аккаунта или файлы, хранящиеся в Google.

Удаление касается только платежных данных и позволяет создать новый профиль с указанием другой страны, чтобы продолжить пользоваться всеми преимуществами Google One. Следуйте рекомендациям специалистов, для настройки нового профиля и безупречной оплаты.