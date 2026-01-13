Пополнение PayPal из России в 2026: как пополнить рублями и вывести деньги без блокировок

PayPal заблокировал прямые платежи с карт в России в марте 2022 года, но потребность пополнить PayPal остается высокой. Зарубежные магазины требуют PayPal для покупок, фрилансеры получают через него выплаты, у многих остались средства на заблокированных кошельках. Пользователям по-прежнему нужно оплатить PayPal подписки и покупки за границей.

Напрямую пополнить PayPal российской картой нельзя, но существуют рабочие способы как пополнить PayPal через специализированные сервисы. Они помогают как пополнить PayPal в России рублями, так и вывести деньги с PayPal на банковские карты.

В материале разберем актуальные способы как пополнить счет PayPal безопасно и покажем, как вывести деньги с PayPal на карты в России. Рассмотрим особенности пополнения PayPal из России через специализированные сервисы и дадим практические рекомендации для безопасного использования платежной системы в текущих условиях