Как оплатить Midjourney из России в 2026 году: рабочие способы, тарифы и безопасность

Midjourney — одна из самых заметных нейросетей в сфере генерации изображений. Сервис регулярно обновляется, улучшает качество моделей и остаётся востребованным у дизайнеров, маркетологов, иллюстраторов и создателей контента. Именно сочетание качества, скорости и узнаваемого визуального стиля сделало Midjourney стандартом в своей нише.

При этом для полноценного использования нейросети требуется подписка. И здесь у пользователей возникает ключевая проблема: прямая оплата Midjourney часто не проходит. Банковские карты отклоняются, подписка не активируется, а попытки оплатить миджорни из России напрямую приводят к потере времени и риску блокировок.

В этой статье разберём, как оплатить миджорни из России, почему прямая оплата Midjourney нейросети не работает, как безопасно купить подписку миджорни, какие тарифы доступны и сколько стоит подписка в 2026 году.