Лучшие бесплатные ИИ для генерации изображений: разбор нейросетей, примеры и критерии выбора

Когда вы ищете ии генератор изображений бесплатно, обычно задача звучит просто: получить картинку быстро и в нужном стиле. На практике всё упирается в детали - где-то бесплатный доступ означает лимиты, где-то урезаны настройки, а где-то генератор изображений нейросеть без регистрации подходит только для первичной проверки качества. Поэтому один и тот же запрос может приводить к совершенно разному результату, даже если сервисы на витрине выглядят одинаково.

Чтобы выбрать бесплатный ии для генерации изображений без лишних попыток, полезнее отталкиваться не от названия модели, а от сценария: портрет, предметка для карточки товара, интерьер, иллюстрация, фон/текстура, доработка по референсу. Дальше сравнение становится понятным: один набор промтов на латинице, одинаковые требования к изображению и оценка по конкретным критериям - следование описанию, качество деталей, артефакты, повторяемость и управляемость правок.

В этой статье разберём, как сравнивать лучших ии для генерации изображений бесплатные без лишних попыток: дадим набор промтов на латинице для теста, покажем примеры результатов и объясним, по каким критериям оценивать качество, чтобы выбрать подходящий вариант под вашу задачу.