XBRL: простые подходы в организации отчетных данных. Часть 1

XBRL – это расширяемый язык деловой отчетности. Язык, определяющий как структуру, так и состав отчетных данных. С 2015-го года Центральный Банк Российской Федерации продвигает этот язык как стандарт, в соответствии с которым со временем все подконтрольные ЦБ организации будут предоставлять туда всю свою отчетность.

В действительности, ЦБ достаточно много сделал для того, чтобы подконтрольные получили всю необходимую информацию об XBRL: перевел книгу «XBRL для чайников», перевел и опубликовал море технической документации на своих информационных ресурсах, постоянно проводит вебинары и встречи как с подотчетными, так и с разработчиками соответствующего ПО (вендорами).

И, в общем-то, все, кого это касалось, так или иначе познакомились с языком и освоили такие понятия, как «факт», «контекст», «ось», «выпадающий список», а кто-то даже осознал, чем модель слоя «definition» отличается от модели табличного слоя. Но я все-таки возьму на себя смелость и расскажу обо всем этом еще раз, и, надеюсь, это добавит ясности в и так уже понятном, но еще не совсем. Надеюсь, у читателя к концу этой небольшой статьи понятность темы увеличится, а непонятность уменьшится.

Таксономия

Таксономия XBRL – это совокупность файлов, содержащих правила формирования отчетности, надписи для элементов XBRL и ссылки на документацию. Также таксономия содержит в себе табличный слой, задающий модель отчета (о моделях мы поговорим чуть позже) и слой бизнес-правил, с помощью которого оценивается полнота и непротиворечивость предоставляемых данных.

Определения

В XBRL все предоставляемые данные – это некоторые факты экономической деятельности (концепты) в определенных аналитическихразрезах. Например, факт «Балансовая стоимость ОС» предоставляется как в целом, так и в разрезе группы ОС, к которой относится основное средство. Для описания такой вот связки «факт» – «разрез» в таксономии XBRL есть слой так называемых определений, который говорит нам, что факт «Первоначальная стоимость ОС» предоставляется в разрезе «Группа ОС». Т.к. группы ОС – это небольшой фиксированный список, то про такой аналитический разрез в терминах XBRL говорят «Закрытая ось».

Если же отчет потребовался бы по каждому основному средству, принадлежащему организации, то наряду с группой пришлось бы передать и уникальный идентификатор основного средства, в котором, например, могли бы предоставляться инвентарные номера ОС. Такие аналитические разрезы в терминах XBRL называются «Открытая ось».

Чтобы не путаться в терминах «Факт» и «Концепт» давайте определимся, что «Факт» - это число, строка или иное – т.е. какой-то факт деятельности, а «Концепт» - это элемент XBRL, с помощью которого данный факт отражается в файле XBRL.

Таким образом, для каждого факта, передаваемого в отчете на языке XBRL, должен быть определен «Гиперкуб», который содержит как совокупность концептов, так и совокупность разрезов – открытых и закрытых осей.

Роли определений

Слой определений таксономии XBRL задает совокупность гиперкубов, объединяя концепты и аналитические разрезы под некоторым общим заголовком. Роль для бухгалтерской и финансовой отчетности в таксономии XBRL от ЦБ РФ часто равняется отчетной форме. Например, первая форма (Отчет о финансовом положении, «Баланс») содержит в себе список фактов с информацией об активах, пассивах и капитале, но не содержит ни одного разреза, т.е. «гиперкуб» этого отчета – пустой. А «Отчет об изменениях капитала» помимо концептов содержит и аналитический разрез «Компоненты капитала», поэтому каждый факт нужно выделить в разрезе каждого из компонентов капитала (см. рисунки ниже).

Рисунок 1. Определение гиперкуба отчета «Бухгалтерский баланс» таксономии ЦБ РФ версии 3.2.

Рисунок 2. Определение гиперкуба отчета об изменении капитала. Здесь определена закрытая ось «Компоненты Капитала».

Точки входа

Совокупность отчетных ролей задает так называемую «Точку входа», в соответствии с которой и предоставляется отчетность регулятору. Т.е. точка входа определяет отчетные роли, а отчетные роли определяют список фактов и аналитических разрезов (открытых и закрытых осей), которые должны быть выгружены в файл формата XBRL.

Непротиворечивость

Разные отчетные формы могут содержать одни и те же данные, поэтому при формировании отчетности важно, чтобы идентичные по разрезам факты, заданные в разных отчетных ролях, были равны, иначе файл XBRL будет противоречить самому себе.

Например, отчетная форма Баланса содержит данные о балансовой стоимости ОС и НМА, но эти же данные содержат и формы «Основные средства» и «Нематериальные активы». С одной стороны, в этих формах концепты определены в разрезе типов ОС и НМА, а в Балансе гиперкуб не определен, с другой стороны в этих формах есть итоговый элемент закрытой оси, отмеченный в таксономии как «default» (значение по-умолчанию), и по правилам XBRL данный разрез не выгружается.

Рисунок 3. Описание гиперкуба отчета "Основные средства" с элементом "Итого" и определение элемента по-умолчанию в слое определений словаря с соответствующей ролью дуги.

Т.е. для того, чтобы отчетность была непротиворечива, и в форме Баланса, и в итоговых колонках форм ОС значение факта «Основные средства» должно быть одинаковым, то же самое и для НМА.

Табличный слой XBRL

Табличный слой позволяет задать форму отчета, собранную на осях X, Y и Z. В принципе суть достаточно проста: для каждой оси X, Y и Z задается ссылка на концепт, ось или период. Давайте рассмотрим пример табличного слоя на примере отчета «Основные средства».

Рисунок 4. Табличный слой отчета «Основные средства».

В данном случае у нас в ось «Х» выделен аналитический разрез «По типам ОС», а в ось «Y» - список концептов и периодов (например, «Балансовая стоимость ОС», определенная как на начало и конец отчетного периода, так и на начало и конец сравнительного периода).

Если мы возьмем пересечение оси X и Y, то получим и элемент оси «По типам ОС» (например, «Транспортные средства»), и концепт (например, «Балансовая стоимость»), и период (например, отчетная дата).

Ось «Z» в табличном слое задает некоторый «фильтр», позволяющий отобразить только часть отчетных данных. Например, если бы мы выгружали отчет об основных средствах в разрезе инвентарных номеров, то инвентарный номер мы могли бы указать в оси «Z», что позволило бы получить экземпляр этого отчета для конкретного основного средства, выбранного в заголовке отчета. Более реальный пример – это отчетность по АИФ/ПИФ, в котором элементом оси «Z» является уникальный идентификатор ПИФ/АИФ, в то время как на осях «X» и «Y» расположены другие элементы.

Автор: Андреев Сергей