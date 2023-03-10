Фондовый рынок: как инвестировать в 2023 году

В 2022 году наш фондовый рынок пережил сильнейшую коррекцию, причин тут множество и геополитическая ситуация, и санкции в отношении России, большая доля иностранных инвесторов стремится расстаться с российскими активами. Но многие инвесторы в данной ситуации считают, что сейчас в 2023 году достаточно привлекательное время для инвестиций, в том числе долгосрочных.

Если рассматривать рынок акций, то мы видим, что акции крупных и надежных компаний сейчас торгуются с большим дисконтом относительно своих средних исторических значений. Среди них, в частности, нужно рассматривать акции с высокой дивидендной доходностью.

Формировать инвестиционный портфель исключительно из акций конечно не стоит, необходимо диверсифицировать свои активы и обратить внимание на инструменты с фиксированной доходностью, например, облигации, что позволит минимизировать дальнейшие риски инвестирования.

Для непрофессиональных участников рынка ценных бумаг, помимо желания инвестировать, важным аспектом является возможность вести удобный и «прозрачный» учет своих инвестиций в бухгалтерском и налогом учете, в чем нам поможет конфигурация для 1С «Ортикон: Финансовые вложения».

Автоматизация учета на основе конфигурации «Ортикон: Финансовые вложения» охватывает обширный круг финансовых инструментов: акции, облигации, паи, депозитарные расписки, векселя, займы и депозиты. Система позволяет вести полноценный партионный учет ценных бумаг по методам ФИФО, ЛИФО, средняя.

Операции купли-продажи ценных бумаг возможно загружать при помощи сервисной обработки из отчета брокера, минимизируя ручной ввод документов.

Регламентные операции – такие как начисления купонного дохода, начисление курсовых разниц, переоценка ценных бумаг, начисления процентов по займам, векселям и депозитам – выполняют расчет автоматически в разрезе каждой партии ценных бумаг.

Поддерживает требования ПБУ 19/02 и Налогового кодекса.

Дополнительные аналитические отчеты по ценным бумагам позволяют оперативно получить необходимую информацию.

«Ортикон: Финансовые вложения» является дополнением к типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия 8» и интегрируется в нее позволяя сохранить все стандартные функциональные возможности вашей конфигурации.

Т. е. может быть установлена как отдельная база данных, так и на уже существующую базу данных «1С: Бухгалтерия», где вы ведете бухгалтерский и налоговый учет.

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