Аренда основных средств будет по-новому отражаться в учете: важное для бухгалтеров

В конце прошлого года был опубликован первый федеральный стандарт по бухучету для коммерческих организаций – ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды». Он утвержден приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н и получил номер 25/2018.

Кто

Новый стандарт подлежит применению всеми участниками арендных взаимоотношений, вне зависимости от того, кто из них поставил объекты на баланс.

ФСБУ не применяется:

госсектором;

при передаче недр для геологоразведки;

продуктов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации;

объектов концессионных соглашений.

Для организаций, имеющих право применять упрощенные способы бухучета, предусмотрены упрощенные способы учета аренды.

ФСБУ 25/2018 разработан на основе МСФО (IFRS) 16 «Аренда», введенного в действие на территории РФ приказом Минфина от 11.07.2016 №111н.

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Как

ФСБУ 25/2018 вводит такое понятие как «объект учета аренды».

Установлены критерии, соответствие которым определяет объект учета аренды. Объекты бухгалтерского учета, не отвечающие этим критериям, учитываются по правилам других ФСБУ. Идентификация объектов учета аренды производится на раннюю из двух дат: дату предоставления предмета аренды или дату заключения договора аренды.

Арендатор отражает в бухучете право пользования активом и обязательство по аренде. Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется (за исключением случаев, когда схожие по характеру использования активы не амортизируются). Обязательство по аренде представляет собой кредиторскую задолженность по уплате арендных платежей в будущем и оценивается как суммарная приведенная стоимость этих платежей на дату оценки.

Арендатор может применить упрощенный порядок учета договоров аренды в отношении краткосрочной аренды и аренды малоценных объектов. Он не предполагает отражение в бухучете арендатора права пользования активом и обязательства по аренде, ограничиваясь признанием расхода по арендным платежам (аналогично применяемому в настоящее время подходу, когда предмет аренды учитывается на балансе арендодателя).

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Виды аренды

Арендодатель подразделяет аренду на финансовую и операционную.

Аренда считается финансовой, если к арендатору переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды.

Если такие выгоды и риски не переходят к арендатору, аренда рассматривается в качестве операционной.

Учет финансовой аренды предполагает признание в качестве актива чистой инвестиции в аренду; доходы при этом признаются в виде процентных начислений по этой инвестиции.

В бухгалтерском учете операционной аренды доход по арендным платежам признается в прибылях и убытках равномерно или на основе иного систематического подхода, отражающего характер использования арендатором экономических выгод от предмета аренды.

Когда

Новый стандарт станет обязательным начиная с отчетности за 2022 год. Однако при желании его можно применять и раньше.

Например, можно применять этот стандарта уже с отчета за этот год, о чем сообщает Минфин в Письме № ИС-учет-15 от 25.01.2019.

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Переходный период

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражаются ретроспективно, т.е. как если бы этот стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни. Однако для ряда случаев предусмотрены исключения из этого порядка, облегчающие переход на новый порядок учета. В частности: