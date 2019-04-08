С 2019 года налог на имущество считайте по-новому

С 1 января 2019 года вступили в силу законодательные изменения в порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций.

Недвижимость

Одно из самых значимых изменений – исключение из объектов налогообложения движимого имущества.

Налог необходимо уплачивать только в отношении недвижимости, в том числе переданной во временное владение, пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенной в совместную деятельность или полученной по концессионному соглашению, учитываемой на балансе в качестве объектов основных средств (п. 1 ст. 374 НК РФ).

Как определить, является ли имущество недвижимым? Ведь не всегда это столь очевидно, что не вызывает вопросов, а глава 30 НК не содержит определения движимого и недвижимого имущества.

На этот счет имеются разъяснения фискалов. Так, в частности, признаки недвижимого имущества перечислены в письме ФНС № БС-4-21/19038@ от 01.10.2018, а также в письме № БС-4-21/5305@ от 25.03.2019.

Для выявления оснований отнесения объекта имущества к недвижимости целесообразно исследовать:

наличие записи об объекте в ЕГРН;

при отсутствии сведений в ЕГРН — наличие документов, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, например для объектов капитального строительства — наличие документов технического учета или технической инвентаризации, разрешений на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию (при их необходимости), проектной документации, заключения экспертизы или иных документов, в которых содержатся сведения о соответствующих характеристиках объектов, и т.п.

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Кадастровая стоимость

В 2019 году, в список субъектов, в которых в соответствии с региональными законами действует порядок налогообложения объектов недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости, добавились ещё четыре: Чувашия, Иркутская, Курская, Смоленская области.

Информация о переходе субъектов РФ на исчисление налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества Код региона Субъект РФ Дата перехода по налогу на имущество организаций 01 Республика Адыгея 2017 02 Республика Башкортостан 2015 03 Республика Бурятия 2015 04 Республика Алтай 2015 05 Республика Дагестан 2016 06 Республика Ингушетия 2016 07 Кабардино-Балкарская Республика 2016 08 Республика Калмыкия 2017 09 Карачаево-Черкесская Республика 2017 10 Республика Карелия 2017 11 Республика Коми 2015 12 Республика Марий Эл 2018 13 Республика Мордовия 2017 14 Республика Саха (Якутия) не установлена 15 Республика Северная Осетия - Алания 2016 16 Республика Татарстан 2015 17 Республика Тыва 2017 18 Удмуртская Республика 2015 19 Республика Хакасия 2015 20 Чеченская Республика 2015 21 Чувашская Республика - Чувашия 2019 22 Алтайский край 2016 23 Краснодарский край 2017 24 Красноярский край не установлена 25 Приморский край 2015 26 Ставропольский край 2015 27 Хабаровский край 2016 28 Амурская область 2014 29 Архангельская область 2018 30 Астраханская область 2018 31 Белгородская область 2016 32 Брянская область 2017 33 Владимирская область не установлена 34 Волгоградская область не установлена 35 Вологодская область 2016 36 Воронежская область 2017 37 Ивановская область 2015 38 Иркутская область 2019 39 Калининградская область 2016 40 Калужская область 2018 41 Камчатский край 2017 42 Кемеровская область 2014 43 Кировская область 2016 44 Костромская область 2016 45 Курганская область 2016 46 Курская область 2019 47 Ленинградская область 2017 48 Липецкая область 2015 49 Магаданская область 2015 50 Московская область 2014 51 Мурманская область 2017 52 Нижегородская область 2016 53 Новгородская область 2015 54 Новосибирская область 2015 55 Омская область 2018 56 Оренбургская область не установлена 57 Орловская область не установлена 58 Пензенская область 2015 59 Пермский край 2018 60 Псковская область 2015 61 Ростовская область не установлена 62 Рязанская область 2016 63 Самарская область 2016 64 Саратовская область 2016 65 Сахалинская область 2015 66 Свердловская область 2015 67 Смоленская область 2019 68 Тамбовская область 2018 69 Тверская область 2016 70 Томская область 2015 71 Тульская область 2015 72 Тюменская область 2015 73 Ульяновская область 2018 74 Челябинская область 2016 75 Забайкальский край 2015 76 Ярославская область 2016 77 г. Москва 2014 78 Санкт-Петербург 2015 79 Еврейская АО 2017 83 Ненецкий АО не установлена 86 Ханты-Мансийский АО - Югра 2015 87 Чукотский АО не установлена 89 Ямало-Ненецкий АО 2018 91 Республика Крым не установлена 92 г. Севастополь не установлена

Также меняется порядок применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы:

корректировка кадастровой стоимости из-за изменения качественных и (или) количественных характеристик объекта налогообложения (уточнения его площади, назначения и т.п.) будет учитываться при определении налоговой базы со дня внесения в (ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости;

если кадастровая стоимость изменяется на основании установления рыночной стоимости объекта по решению комиссии при управлении Росреестра или суда, то сведения о ее вновь установленном значении, внесенные в ЕГРН, будут учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения оспоренной кадастровой стоимости.

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Отчеты

Начиная с отчетности за первый квартал 2019 года организациям необходимо будет представлять в инспекцию налоговые расчеты по новым формам. Они позволяют исчислить налог, если кадастровая стоимость объекта была изменена в течение налогового периода из-за корректировки его качественных и (или) количественных характеристик.

Налоговая декларация и расчет авансовых платежей дополнены полем «Адрес объекта недвижимого имущества, расположенного на территории Российской Федерации». Оно заполняется для объектов, облагаемых по среднегодовой стоимости, если у них отсутствуют кадастровый и условный номера, но есть адрес, присвоенный с указанием муниципального деления.

Как заполнить отчет по налогу на имущество, в частности, рассказала ФНС в письме № БС-4-21/4838@ от 19.03.2019.

Кроме того, можно воспользоваться разъяснениями ФНС от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@ «О рекомендациях по вопросам представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, начиная с налогового периода 2019 года».

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