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ОСВБ

С 2019 года налог на имущество считайте по-новому

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С 1 января 2019 года вступили в силу законодательные изменения в порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций.

Недвижимость

Одно из самых значимых изменений – исключение из объектов налогообложения движимого имущества.

Налог необходимо уплачивать только в отношении недвижимости, в том числе переданной во временное владение, пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенной в совместную деятельность или полученной по концессионному соглашению, учитываемой на балансе в качестве объектов основных средств (п. 1 ст. 374 НК РФ).

Как определить, является ли имущество недвижимым? Ведь не всегда это столь очевидно, что не вызывает вопросов, а глава 30 НК не содержит определения движимого и недвижимого имущества.

На этот счет имеются разъяснения фискалов. Так, в частности, признаки недвижимого имущества перечислены в письме ФНС № БС-4-21/19038@ от 01.10.2018, а также в письме № БС-4-21/5305@ от 25.03.2019.

Для выявления оснований отнесения объекта имущества к недвижимости целесообразно исследовать:

  • наличие записи об объекте в ЕГРН;
  • при отсутствии сведений в ЕГРН — наличие документов, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, например для объектов капитального строительства — наличие документов технического учета или технической инвентаризации, разрешений на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию (при их необходимости), проектной документации, заключения экспертизы или иных документов, в которых содержатся сведения о соответствующих характеристиках объектов, и т.п.
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Кадастровая стоимость

В 2019 году, в список субъектов, в которых в соответствии с региональными законами действует порядок налогообложения объектов недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости, добавились ещё четыре: Чувашия, Иркутская, Курская, Смоленская области.

Информация о переходе субъектов РФ на исчисление налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества

Код региона

Субъект РФ

Дата перехода по налогу на имущество организаций

01

Республика Адыгея

2017

02

Республика Башкортостан

2015

03

Республика Бурятия

2015

04

Республика Алтай

2015

05

Республика Дагестан

2016

06

Республика Ингушетия

2016

07

Кабардино-Балкарская Республика

2016

08

Республика Калмыкия

2017

09

Карачаево-Черкесская Республика

2017

10

Республика Карелия

2017

11

Республика Коми

2015

12

Республика Марий Эл

2018

13

Республика Мордовия

2017

14

Республика Саха (Якутия)

не установлена

15

Республика Северная Осетия - Алания

2016

16

Республика Татарстан

2015

17

Республика Тыва

2017

18

Удмуртская Республика

2015

19

Республика Хакасия

2015

20

Чеченская Республика

2015

21

Чувашская Республика - Чувашия

2019

22

Алтайский край

2016

23

Краснодарский край

2017

24

Красноярский край

не установлена

25

Приморский край

2015

26

Ставропольский край

2015

27

Хабаровский край

2016

28

Амурская область

2014

29

Архангельская область

2018

30

Астраханская область

2018

31

Белгородская область

2016

32

Брянская область

2017

33

Владимирская область

не установлена

34

Волгоградская область

не установлена

35

Вологодская область

2016

36

Воронежская область

2017

37

Ивановская область

2015

38

Иркутская область

2019

39

Калининградская область

2016

40

Калужская область

2018

41

Камчатский край

2017

42

Кемеровская область

2014

43

Кировская область

2016

44

Костромская область

2016

45

Курганская область

2016

46

Курская область

2019

47

Ленинградская область

2017

48

Липецкая область

2015

49

Магаданская область

2015

50

Московская область

2014

51

Мурманская область

2017

52

Нижегородская область

2016

53

Новгородская область

2015

54

Новосибирская область

2015

55

Омская область

2018

56

Оренбургская область

не установлена

57

Орловская область

не установлена

58

Пензенская область

2015

59

Пермский край

2018

60

Псковская область

2015

61

Ростовская область

не установлена

62

Рязанская область

2016

63

Самарская область

2016

64

Саратовская область

2016

65

Сахалинская область

2015

66

Свердловская область

2015

67

Смоленская область

2019

68

Тамбовская область

2018

69

Тверская область

2016

70

Томская область

2015

71

Тульская область

2015

72

Тюменская область

2015

73

Ульяновская область

2018

74

Челябинская область

2016

75

Забайкальский край

2015

76

Ярославская область

2016

77

г. Москва

2014

78

Санкт-Петербург

2015

79

Еврейская АО

2017

83

Ненецкий АО

не установлена

86

Ханты-Мансийский АО - Югра

2015

87

Чукотский АО

не установлена

89

Ямало-Ненецкий АО

2018

91

Республика Крым

не установлена

92

г. Севастополь

не установлена

Также меняется порядок применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы:

  • корректировка кадастровой стоимости из-за изменения качественных и (или) количественных характеристик объекта налогообложения (уточнения его площади, назначения и т.п.) будет учитываться при определении налоговой базы со дня внесения в (ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости;
  • если кадастровая стоимость изменяется на основании установления рыночной стоимости объекта по решению комиссии при управлении Росреестра или суда, то сведения о ее вновь установленном значении, внесенные в ЕГРН, будут учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения оспоренной кадастровой стоимости.
Как определить кадастровую стоимость и как ее успешно оспорить, расскажут на семинаре, который пройдет 16 апреля в Москве. Приходите!

Отчеты

Начиная с отчетности за первый квартал 2019 года организациям необходимо будет представлять в инспекцию налоговые расчеты по новым формам. Они позволяют исчислить налог, если кадастровая стоимость объекта была изменена в течение налогового периода из-за корректировки его качественных и (или) количественных характеристик.

Налоговая декларация и расчет авансовых платежей дополнены полем «Адрес объекта недвижимого имущества, расположенного на территории Российской Федерации». Оно заполняется для объектов, облагаемых по среднегодовой стоимости, если у них отсутствуют кадастровый и условный номера, но есть адрес, присвоенный с указанием муниципального деления.

Как заполнить отчет по налогу на имущество, в частности, рассказала ФНС в письме № БС-4-21/4838@ от 19.03.2019.

Кроме того, можно воспользоваться разъяснениями ФНС от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@ «О рекомендациях по вопросам представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, начиная с налогового периода 2019 года».

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ОСВБ

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