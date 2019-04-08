С 2019 года налог на имущество считайте по-новому

С 1 января 2019 года вступили в силу законодательные изменения в порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций.
Недвижимость
Одно из самых значимых изменений – исключение из объектов налогообложения движимого имущества.
Налог необходимо уплачивать только в отношении недвижимости, в том числе переданной во временное владение, пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенной в совместную деятельность или полученной по концессионному соглашению, учитываемой на балансе в качестве объектов основных средств (п. 1 ст. 374 НК РФ).
Как определить, является ли имущество недвижимым? Ведь не всегда это столь очевидно, что не вызывает вопросов, а глава 30 НК не содержит определения движимого и недвижимого имущества.
На этот счет имеются разъяснения фискалов. Так, в частности, признаки недвижимого имущества перечислены в письме ФНС № БС-4-21/19038@ от 01.10.2018, а также в письме № БС-4-21/5305@ от 25.03.2019.
Для выявления оснований отнесения объекта имущества к недвижимости целесообразно исследовать:
- наличие записи об объекте в ЕГРН;
- при отсутствии сведений в ЕГРН — наличие документов, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, например для объектов капитального строительства — наличие документов технического учета или технической инвентаризации, разрешений на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию (при их необходимости), проектной документации, заключения экспертизы или иных документов, в которых содержатся сведения о соответствующих характеристиках объектов, и т.п.
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Кадастровая стоимость
В 2019 году, в список субъектов, в которых в соответствии с региональными законами действует порядок налогообложения объектов недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости, добавились ещё четыре: Чувашия, Иркутская, Курская, Смоленская области.
Информация о переходе субъектов РФ на исчисление налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества
Код региона
Субъект РФ
Дата перехода по налогу на имущество организаций
01
Республика Адыгея
2017
02
Республика Башкортостан
2015
03
Республика Бурятия
2015
04
Республика Алтай
2015
05
Республика Дагестан
2016
06
Республика Ингушетия
2016
07
Кабардино-Балкарская Республика
2016
08
Республика Калмыкия
2017
09
Карачаево-Черкесская Республика
2017
10
Республика Карелия
2017
11
Республика Коми
2015
12
Республика Марий Эл
2018
13
Республика Мордовия
2017
14
Республика Саха (Якутия)
не установлена
15
Республика Северная Осетия - Алания
2016
16
Республика Татарстан
2015
17
Республика Тыва
2017
18
Удмуртская Республика
2015
19
Республика Хакасия
2015
20
Чеченская Республика
2015
21
Чувашская Республика - Чувашия
2019
22
Алтайский край
2016
23
Краснодарский край
2017
24
Красноярский край
не установлена
25
Приморский край
2015
26
Ставропольский край
2015
27
Хабаровский край
2016
28
Амурская область
2014
29
Архангельская область
2018
30
Астраханская область
2018
31
Белгородская область
2016
32
Брянская область
2017
33
Владимирская область
не установлена
34
Волгоградская область
не установлена
35
Вологодская область
2016
36
Воронежская область
2017
37
Ивановская область
2015
38
Иркутская область
2019
39
Калининградская область
2016
40
Калужская область
2018
41
Камчатский край
2017
42
Кемеровская область
2014
43
Кировская область
2016
44
Костромская область
2016
45
Курганская область
2016
46
Курская область
2019
47
Ленинградская область
2017
48
Липецкая область
2015
49
Магаданская область
2015
50
Московская область
2014
51
Мурманская область
2017
52
Нижегородская область
2016
53
Новгородская область
2015
54
Новосибирская область
2015
55
Омская область
2018
56
Оренбургская область
не установлена
57
Орловская область
не установлена
58
Пензенская область
2015
59
Пермский край
2018
60
Псковская область
2015
61
Ростовская область
не установлена
62
Рязанская область
2016
63
Самарская область
2016
64
Саратовская область
2016
65
Сахалинская область
2015
66
Свердловская область
2015
67
Смоленская область
2019
68
Тамбовская область
2018
69
Тверская область
2016
70
Томская область
2015
71
Тульская область
2015
72
Тюменская область
2015
73
Ульяновская область
2018
74
Челябинская область
2016
75
Забайкальский край
2015
76
Ярославская область
2016
77
г. Москва
2014
78
Санкт-Петербург
2015
79
Еврейская АО
2017
83
Ненецкий АО
не установлена
86
Ханты-Мансийский АО - Югра
2015
87
Чукотский АО
не установлена
89
Ямало-Ненецкий АО
2018
91
Республика Крым
не установлена
92
г. Севастополь
не установлена
Также меняется порядок применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы:
- корректировка кадастровой стоимости из-за изменения качественных и (или) количественных характеристик объекта налогообложения (уточнения его площади, назначения и т.п.) будет учитываться при определении налоговой базы со дня внесения в (ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости;
- если кадастровая стоимость изменяется на основании установления рыночной стоимости объекта по решению комиссии при управлении Росреестра или суда, то сведения о ее вновь установленном значении, внесенные в ЕГРН, будут учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения оспоренной кадастровой стоимости.
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Отчеты
Начиная с отчетности за первый квартал 2019 года организациям необходимо будет представлять в инспекцию налоговые расчеты по новым формам. Они позволяют исчислить налог, если кадастровая стоимость объекта была изменена в течение налогового периода из-за корректировки его качественных и (или) количественных характеристик.
Налоговая декларация и расчет авансовых платежей дополнены полем «Адрес объекта недвижимого имущества, расположенного на территории Российской Федерации». Оно заполняется для объектов, облагаемых по среднегодовой стоимости, если у них отсутствуют кадастровый и условный номера, но есть адрес, присвоенный с указанием муниципального деления.
Как заполнить отчет по налогу на имущество, в частности, рассказала ФНС в письме № БС-4-21/4838@ от 19.03.2019.
Кроме того, можно воспользоваться разъяснениями ФНС от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@ «О рекомендациях по вопросам представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, начиная с налогового периода 2019 года».
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