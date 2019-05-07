Важное изменение по онлайн-кассам. Кто выдохнет с облегчением?

К июлю 2019 года — в третью волну перехода на онлайн-кассы — еще больше предпринимателей должны были приобрести и внедрить в работу онлайн-кассы. Но для некоторых бизнесменов чиновники в последний момент предоставят еще отсрочку. Проект № 682709-7 с указанной поправкой уже прошел первое чтение и имеет все шансы вскоре стать законом.

Для кого отменяют кассы

Для некоторых ИП контрольно-кассовую технику предлагают отменить аж на два года — до 1 июля 2021 года. Это касается индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг, которые не имеют работников, оформленных по трудовым договорам. Указанные ИП вправе при расчетах за такие товары, работы и услуги работать без ККТ еще два с лишним года.

Льгота не зависит от налогового режима ИП. Ее хотят предоставить всем предпринимателям-одиночкам независимо от режима налогообложения: упрощенка, общая система, патент, ЕНВД.

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Когда понадобится купить кассу

Предприниматель потеряет льготу, если оформит хотя бы одного сотрудника. Заключив трудовой договор, нужно в течение 30 календарных дней с даты трудового договора купить и зарегистрировать контрольно-кассовую технику в ИФНС. При этом льгота сохранится, если оформить помощника по гражданско-правовому договору.

Также на семинаре поговорим про специфику применения онлайн-касс: • при всех способах продаж и оплаты товара; • при оказании услуг; • при развозной торговле; • в случае использования посредника при расчетах; • при использовании бонусных программ, подарочных карт и т.д.

Какие правила действуют сейчас

Новые поправки вступят в силу в день официального опубликования. До июля достаточно времени, чтобы проект прошел второе и третье чтение, получил одобрение в Совете Федерации и подпись Президента. Пока же почти у всех предпринимателей есть обязанность применять кассу, если они ведут расчеты с покупателями в наличной или безналичной форме. К примеру, при реализации товаров, работ, услуг, выдаче или возврате займов (ст. 1.1, 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). В 2019 году начали работать с кассой предприниматели всех режимов, занимающиеся общественным питанием и заключившие трудовые договоры. А также розничные продавцы с работниками на ЕНВД и патенте.

Сейчас действует освобождение до 1 июля 2019 года, в частности, для тех бизнесменов, которые:

ведут деятельность, перечисленную в п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ, например продают газеты, журналы на бумажном носителе, в газетно-журнальных киосках и др.;

работают в отдаленных и труднодоступных местностях, без доступа к сети интернет;

ведут безналичные расчеты с компаниями;

выдают или принимают возвраты нецелевых займов;

работают на территориях военных объектов, объектов ФСБ, госохраны, разведки;

До 1 июля 2019 года работать без кассы также могут коммерсанты на вмененной системе или патенте, и если занимаются торговлей через веднинговые аппараты без работников (ч. 11.1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ).

На семинаре разбираем повседневные заботы и возможности работы с кассой: как корректировать выручку, как работать с персональными данными клиентов. Вы сможете задать лектору любой вопрос.

Отсрочка по чекам

До 2021 года чиновники отложили обязательное требование указывать в чеке наименования товаров. Послабление сделано для индивидуальных предпринимателей на упрощенке, ПСН и ЕНВД (кроме торгующих подакцизными товарами).

Они могут не указывать товар в кассовом чеке и на электронном бланке строгой отчетности до 1 февраля 2021 года. Про обязательные реквизиты чеков и новый формат фискальных данных, вы также узнаете на семинаре >>>