Налоговикам сказали активнее взяться за дробление

Инспекторам не местам велено переключить фокус внимания с однодневок, которых практически уже истребили, на схемы с дроблением.

Понятие «дробление бизнеса» не определено никаким нормативным актом. Фактически под этим термином подразумевается разделение хозяйственной деятельности экономического субъекта на части для оптимизации налогообложения.

Действия ФНС

В последнее время налоговики активно взялись за выявление фактов дробления бизнеса.

ФНС поручила инспекциям на местах усилить контрольно-аналитическую работу в отношении налогоплательщиков, которые создают видимость деятельности нескольких самостоятельных налогоплательщиков, прикрывающих деятельность одного налогоплательщика, с целью получения или сохранения права на применение специального налогового режима, предусматривающего пониженную, по сравнению с общим режимом налогообложения, налоговую нагрузку.

В письме ФНС № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018 сообщается, что схемы дробления бизнеса особенно часто распространены, в частности, в розничной торговле, оказании бытовых услуг и услуг общественного питания.

В памятках, рассылаемых налогоплательщикам, налоговики называют такие признаки дробления:

полное или частичное совпадение участников (акционеров компании);

полное или частичное совпадение менеджмента компании;

бизнес-процессы каждой из фирм образовывают единую систему всех связанных компаний;

общее имущество;

общий персонал (сотрудников переводят из одной фирмы в другую или они работают сразу на несколько компаний, будучи оформленными только в одной из них).

30 мая в Москве пройдет семинар, посвященный теме дробления бизнеса, взаимозависимости и особенностям применения специальных налоговых режимов. Записывайтесь!

Признаки

В письме ФНС № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017 систематизирован обзор судебной практики, связанной с обжалованием налогоплательщиками ненормативных актов налоговых органов, вынесенных по результатам проверок, в ходе которых установлены факты получения необоснованной налоговой выгоды путем дробления бизнеса.

Так, в качестве доказательств, свидетельствующих о применении схемы дробления бизнеса, по определению могут выступать следующие обстоятельства:

дробление одного бизнеса (производственного процесса) происходит между несколькими лицами, применяющими специальные системы налогообложения (ЕНВД или УСН) вместо исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций основным участником, осуществляющим реальную деятельность;

применение схемы дробления бизнеса оказало влияние на условия и экономические результаты деятельности всех участников схемы, в том числе на их налоговые обязательства, которые уменьшились или практически не изменились при расширении в целом всей хозяйственной деятельности;

налогоплательщик, его участники, должностные лица или лица, осуществляющие фактическое управление деятельностью схемы, являются выгодоприобретателями от использования схемы дробления бизнеса;

участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности;

создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала;

несение расходов участниками схемы друг за друга;

прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность и т.п.);

формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей;

отсутствие у подконтрольных лиц принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов;

использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта, адресов фактического местонахождения, помещений (офисов, складских и производственных баз и т.п.), банков (в которых открываются и обслуживаются расчетные счета), контрольно-кассовой техники, терминалов и т.п.;

единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и покупатели у всех участников схемы являются общими;

фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами;

единые для участников схемы службы, осуществляющие: ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства; подбор персонала; поиск и работу с поставщиками и покупателями; юридическое сопровождение; логистику и т.д.;

представление интересов по взаимоотношениям с государственными органами и иными контрагентами (не входящими в схему дробления бизнеса) осуществляется одними и теми же лицами;

показатели деятельности, такие как численность персонала, занимаемая площадь и размер получаемого дохода, близки к предельным значениям, ограничивающим право на применение специальной системы налогообложения;

данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности производства и прибыли;

распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей, исходя из применяемой ими системы налогообложения.

Известный налоговый консультант, автор поправок к НК, Станислав Джаарбеков на семинаре 30 мая расскажет, как налоговики и суды трактуют схемы дробления бизнеса, в каких случаях налоговая выгода признается необоснованной. Приходите на мероприятие!

Когда дробление законно

Суды признают дробление законным, если у такого подхода имеется конкретная деловая цель, вновь созданные фирмы полностью самостоятельны и ведут реальную деятельность.

Один из таких примеров — дело № А71-17006/2016. Суд встали на сторону компании, отметив, что само по себе «дробление бизнеса» не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной, что следует из п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».

В письме ФНС № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018 отмечается, что налоговики не должны предъявлять необоснованные претензии к разделению бизнеса, не направленному на злоупотребления, поскольку выбор и изменение бизнес-структуры является исключительным правом хозяйствующего субъекта.