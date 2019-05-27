Что изменится в составлении и учете бухгалтерских документов

В прошлом году Минфин подготовил проект ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», который согласно плана будет внедрен в 2020 году.

Давайте вместе разберемся, что готовит бухгалтерам коммерческих организаций новый стандарт.

Содержание ФСБУ

Стандарт включает в себя несколько разделов:

общие положения;

требования к документам бухгалтерского учета;

подписание и исправление документов бухгалтерского учета;

хранение документов бухгалтерского учета;

документооборот в бухгалтерском учете.

О проекте данного ФСБУ и новации Федерального закона № 402-ФЗ в области первичных учетных документов расскажут на семинаре, который пройдет 5 июня в Москве. Приходите!

Документы и их оборот

Под документами бухучета понимаются первичные учетные документы и регистры бухучета.

Под документооборотом в бухучете понимается движение документов бухучета с момента их составления или получения до завершения исполнения (использования для составления бухотчетности, отправки, помещения в архив, др.).

Язык и валюта

Документы бухучета должны быть составлены на русском языке. Если они составлены на иностранном языке, необходим построчный перевод на русский язык.

Записи в регистрах бухучета обязательно должны быть в рублях. Если стоимость выражена в иностранной валюте, одновременно делается запись о рублевом эквиваленте.

Реквизиты

Обязательные реквизиты документа прописаны в Федеральном законе о бухучете № 402-ФЗ от 06.12.2011.

Это в частности:

наименование документа;

дата составления документа;

наименование экономического субъекта, составившего документ;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

наименование должности лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление, либо наименование должности лица, ответственного за оформление свершившегося события;

подписи лиц, совершивших сделку или ответственных за нее, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Между тем ФСБУ предусматривает включение в документ и иных реквизитов по желанию компании.

Карандаш и ручка

В проекте ФСБУ отмечается, что при заполнении «первички» нельзя пользоваться простым карандашом, потому что такой способ заполнения не обеспечивает сохранность записей.

Записи в документах бухучета, составляемых на бумажном носителе, должны производиться средствами (краской, чернилами шариковой ручкой, др.), обеспечивающими сохранность этих записей в течение установленного срока хранения их.

Электронные документы

Согласно ФСБУ при составлении документов бухгалтерского учета в виде электронных документов должна быть обеспечена возможность изготовления копий таких документов на бумажном носителе.

Виды электронной подписи электронных документов бухучета устанавливаются организацией из числа предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда законодательством РФ установлено требование использования определенного вида электронной подписи.

Виды электронной подписи электронных первичных документов, составляемых организацией совместно с другими участниками электронного взаимодействия, определяются соглашением организации с данными участниками электронного взаимодействия.

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Подпись

Перечень лиц, имеющих право подписания документов бухучета, устанавливается руководителем организации с учетом законодательства РФ.

Документы, которыми оформляются хозоперации с денежными средствами, подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухучета, либо уполномоченными ими на то лицами.

Без подписи главбуха или иного должностного лица компании, на которое возложено ведение бухучета денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.

Исправления электронного документа

Исправление в электронном документе производится таким образом, чтобы были ясны правильные и неправильные данные. Оно должно содержать дату исправления, а также электронные подписи лиц, составивших первичный учетный документ с указанием их должности, фамилий и инициалов.

Допускается исправление электронного документа путем составления нового (исправленного) электронного документа. При этом новый документ должен содержать указание на то, что он составлен взамен первоначального электронного документа, дату исправления, а также электронные подписи лиц, составивших первичный документ с указанием их должности, фамилий и инициалов.

Средства воспроизведения нового (исправленного) электронного документа должны обеспечить невозможность использования его отдельно от первоначального электронного документа.

Исправления бумажного документа

Исправление в бумажном документе производится путем зачеркивания неправильного текста или суммы и указания правильного текста или суммы над зачеркнутым.

Зачеркивание производится тонкой чертой таким образом, чтобы можно было прочитать неправильный текст или сумму.

Исправление должно сопровождаться надписью «Исправлено» и содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших первичный учетный документ с указанием их должности, фамилий и инициалов.

Исправления в виде подчисток (замазывания, стирания, т.п.) в документе, составленном на бумажном носителе, не допускаются.

Хранение

Документы надо хранить, причем в том виде, в котором они были составлены.

Перевод документов бухгалтерского учета, составленных на бумажном носителе, в электронный вид с целью последующего хранения не допускается.

В случае утраты документов бухучета (гибели, пропажи, др.), а также их порчи, приводящей к невозможности использования, организация должна принять все возможные меры по их восстановлению.