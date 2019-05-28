Новое по онлайн-кассам: обзор принятого законопроекта

На днях Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вносит поправки в закон 54-ФЗ о применении ККТ.

Закон вступит в силу после официального опубликования. Но перед этим он еще должен утвердить Совет Федерации и подписать Президент РФ.

Какие послабления в период третьей волны внедрения онлайн-ККТ ждут налогоплательщиков в связи с принятием этого закона? Давайте разберемся.

ИП без работников

ИП без работников при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять ККТ при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.

При этом, в случае заключения трудового договора с работником такие ИП обязаны в течение 30 календарных дней с даты заключения трудового договора зарегистрировать ККТ.

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ТСЖ и СНТ

При безналичных расчетах за коммунальные услуги ТСЖ, ТСН и ЖСК получили право не применять ККТ.

Кроме того, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества могут также не применять ККТ при получении безнала за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности.

Образование, культура, спорт

ККТ при безналичных расчетах также можно будет не применяться:

образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере образования ;

; физкультурно-спортивными организациями при оказании услуг населению в сфере физкультуры и спорта ;

; домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами досуга, культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами при оказании услуг населению в области культуры.

Кроме того, при реализации входных билетов и абонементов на посещение театров, являющихся государственными или муниципальными учреждениями, осуществляемой с рук или лотка индивидуальными предпринимателями также освобождена от применения ККТ.

Печать чека

Поправки дают право не печатать бумажный кассовый чек организациям и ИП, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами).

Взамен они должны будут обеспечить возможность покупателю (клиенту) получать этот чек через демонстрацию QR-кода с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства. Кроме того, эти организации смогут применять один кассовый аппарат, работающий удаленно.

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ЖКХ

При безналичном поступлении денег от населения за коммунальные услуги исполнители таких услуг должны пробить чек в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет.

Кроме того, закон дает право компаниям в сфере ЖКХ, ресурсоснабжающим организациям вместо выдачи (направления) кассового чека печатать отдельные реквизиты кассового чека на платежном документе за последующий месяц либо при отсутствии документооборота между клиентом и пользователем выдавать (направлять) кассовый чек только по запросу клиента. Таким образом, для таких организаций упрощается процесс передачи чеков жильцам.

В сферах ЖКХ, охраны и образования не нужно будет выдавать отдельный чек на возврат или зачет аванса. Теперь будет достаточно сформировать один общий чек за расчетный период. Также увеличен период формирования чека с одного до десяти календарных дней после завершения расчетного периода. Он, в свою очередь, не может превышать один календарный месяц .

Лотереи

В кассовом чеке, который выдается при выплате выигрыша в лотерею, необходимо будет указывать наименование клиента или его ИНН или паспорт только в том случае, если сумма выигрыша составляет 15 тыс. и более.

Кто еще освобожден

Также от ККТ освободили:

продажу бахил в розницу;

сдачу индивидуальными предпринимателями в аренду принадлежащих им на праве собственности жилых помещений совместно с машиноместами, расположенными в многоквартирных домах.