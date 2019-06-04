Взаимозависимые лица. Вы точно понимаете, кто это?

Теория такова: взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физлица и организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц.

Давайте разбираться.

Условия взаимозависимости по ст. 20 НК

В п.1 ст. 20 НК перечислены условия, при наличии которых налогоплательщики могут быть признаны взаимозависимыми лицами:

одна организация напрямую или косвенно участвует в другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 %;

одно физлицо подчиняется другому физлицу по должностному положению;

лица состоят в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.

Кроме того, суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не перечисленным выше, если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок.

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Признаки взаимозависимости по ст. 105.1 НК

В статье 105.1 НК детально основания признания лиц взаимозависимыми.

И так, лица признаются взаимозависимыми, если:

одна фирма прямо или косвенно участвует в другой организации с долей более 25 %;

физлицо прямо или косвенно участвует организации с долей более 25 %;

одно и то же лицо прямо или косвенно участвует в организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 %;

физлицо имеет полномочия по назначению (избранию) ЕИО организации или по назначению не менее 50 % состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (набсовета) этой организации;

ЕИО организаций либо не менее 50 % состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (набсовета) назначены или избраны по решению одного и того же лица;

более 50 % состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (набсовета) составляют одни и те же физлица;

лицо осуществляет полномочия ЕИО организации;

полномочия ЕИО в разных организациях осуществляет одно и то же лицо;

доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 %;

одно физлицо подчиняется другому физлицу по должностному положению;

между физлицами семейные (родственные отношения).

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Когда нет взаимозависимости

Если влияние на сделки, совершаемых лицами, и экономические результаты их деятельности оказывается одним или несколькими другими лицами в силу их преимущественного положения на рынке или в силу иных подобных обстоятельств, обусловленных особенностями совершаемых сделок, такое влияние не является основанием для признания лиц взаимозависимыми.

Кроме того, прямое или косвенное участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в российских организациях само по себе не является основанием для признания таких организаций взаимозависимыми.

Разъяснение по этому вопросу, в частности, содержится в письме Минфина № 03-05-05-01/5778 от 01.02.2018. В документе поясняется, что МУП и местная администрация, осуществляющей от имени муниципального образования права собственника имущества МУП, взаимозависимыми лицами не являются.