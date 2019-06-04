Взаимозависимые лица. Вы точно понимаете, кто это?

Теория такова: взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физлица и организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц.
Давайте разбираться.
Условия взаимозависимости по ст. 20 НК
В п.1 ст. 20 НК перечислены условия, при наличии которых налогоплательщики могут быть признаны взаимозависимыми лицами:
- одна организация напрямую или косвенно участвует в другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 %;
- одно физлицо подчиняется другому физлицу по должностному положению;
- лица состоят в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.
Кроме того, суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не перечисленным выше, если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок.
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Признаки взаимозависимости по ст. 105.1 НК
В статье 105.1 НК детально основания признания лиц взаимозависимыми.
И так, лица признаются взаимозависимыми, если:
- одна фирма прямо или косвенно участвует в другой организации с долей более 25 %;
- физлицо прямо или косвенно участвует организации с долей более 25 %;
- одно и то же лицо прямо или косвенно участвует в организациях и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 %;
- физлицо имеет полномочия по назначению (избранию) ЕИО организации или по назначению не менее 50 % состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (набсовета) этой организации;
- ЕИО организаций либо не менее 50 % состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (набсовета) назначены или избраны по решению одного и того же лица;
- более 50 % состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (набсовета) составляют одни и те же физлица;
- лицо осуществляет полномочия ЕИО организации;
- полномочия ЕИО в разных организациях осуществляет одно и то же лицо;
- доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 %;
- одно физлицо подчиняется другому физлицу по должностному положению;
- между физлицами семейные (родственные отношения).
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- как налоговики выявляют взаимозависимых лиц;
- как взаимозависимость влияет на налогообложение;
- о практике взимания налогов с взаимозависимого лица при переводе активов после или во время налоговой проверки.
Когда нет взаимозависимости
Если влияние на сделки, совершаемых лицами, и экономические результаты их деятельности оказывается одним или несколькими другими лицами в силу их преимущественного положения на рынке или в силу иных подобных обстоятельств, обусловленных особенностями совершаемых сделок, такое влияние не является основанием для признания лиц взаимозависимыми.
Кроме того, прямое или косвенное участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в российских организациях само по себе не является основанием для признания таких организаций взаимозависимыми.
Разъяснение по этому вопросу, в частности, содержится в письме Минфина № 03-05-05-01/5778 от 01.02.2018. В документе поясняется, что МУП и местная администрация, осуществляющей от имени муниципального образования права собственника имущества МУП, взаимозависимыми лицами не являются.
О том, как организовать финансовые потоки между взаимозависимыми лицами, вы узнаете на семинаре 18 июня.