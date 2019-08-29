Компания «что-то» делает в Интернете. Что с налоговым законодательством?

Вы покупаете или продаете через интернет, заказываете платную рекламу или онлайн-курсы для сотрудников, должны публиковать в сети отчетность или участвовать в электронных торговых площадках. Просто заказываете периодику в электронном виде или платите за учетную программу. Короче, компания каким-либо образом присутствует в Интернете…Закрываем некоторые вопросы с налогами на этот случай.

Не все расходы на сайт можно учитывать сразу

Многие хотят списать стоимость сайта единовременно на расходы, но встречают отпор в налоговой. Если у компании есть исключительные права на сайт, создание которого обошлось минимум в 40 000 руб., то он должен быть учтен в качестве нематериального актива в бухгалтерском и в налоговом учете. А его стоимость нужно списывать на расходы через амортизацию.

Если разработчик не указал никаких сроков, установите его сами. Обычно ставят срок в 10 лет, но скорее всего сайт морально и технически устареет быстрее, ставьте меньше. Только помните, что налоговый СПИ для программ и баз данных не может быть менее 2 лет.

Как учитывать расходы на сайт в зависимости от налогового учета, поговорим на семинаре “Организация в Интернете: учет, налоги, правовые основы”. Он пройдет 9 сентября в Москве. Там расскажут подробно о том, как отразить такие расходы в бухгалтерском учете и разобраться с расходами на интернет-маркетинг и продвижение.

Кстати, если вы приобрели неисключительные права на интернет-сайт, то расходы на его разработку учитывайте равномерно в прочих расходах весь срок действия неисключительного права, так как если бы вы учитывали затраты на покупку прав на программное обеспечение.

Расходы на доработку сайта можно учесть в составе прочих. Но делать это единовременно опасно. Минфин рекомендует распределять затраты на доработку и обновление сайта в течение самостоятельно определенного периода, срок в 2-3 года обычно всех устраивает.

Расходы на продвижение сайта можно списывать единовременно

При расчете налога на прибыль расходы на услуги по продвижению web-сайта вы можете учесть как рекламные. Ведь в результате продвижения вашего сайта вы привлекаете потенциальных клиентов.

Расходы учитываются на дату подписания акта об оказании услуг с IT-подрядчиком без всяких нормативов, поскольку относятся к расходам на рекламные мероприятия через средства массовой информации и телекоммуникационные сети.

В онлайн можно перевести все бухгалтерское обслуживание

Если размеры бизнеса позволяют не держать собственную бухгалтерскую службу, функцию можно передать на аутсорсинг. Налоговое законодательство это не запрещает. В сети масса различных сервисов, которые занимаются бухсопровождением бизнеса и взаимодействием с контролирующими органами. На практике от вас потребуется только загружать документы в личный кабинет. Удаленный специалист их проверит, отразит в учете, составит отчетность, поможет отправить ее и подготовить уточнения для налоговой, если потребуется.

Электронные билеты и гостиничные брони к учету принимаются, но не без сложностей

Одного электронного билета для подтверждения расходов на проезд или перелет командированного сотрудника мало. Нужны контрольные купоны, посадочные талоны и маршрутные квитанции, эти документы признаются БСО, в каждом из них должна содержаться обязательная информация. Поэтому все электронные билеты и брони должны быть оформлены безупречно, чтобы налоговики не сняли расходы. Бывает, что у контролеров появляются вопросы, если на посадочном талоне нет штампа «Досмотрено». Какие требование сейчас предъявляют к электронном билетам, вы можете уточнить у налогового консультанта Климовой Марины.

Еще на семинаре про учет расходов на: электронные издания;

покупку интернет-контента;

интернет-банкинг и использование интернет-кошельков;

информационную безопасность и страхование кибер-рисков;

участие в электронных торговых площадках.

Нужно публиковать информацию на портале Федресурс.ру

Часть компаний по закону обязана проводить обязательный аудит и публиковать его результаты в сети. Такое сообщение должно быть опубликовано не позднее 3 рабочих дней после подписания аудиторского заключения аудитором. Публикация должна содержать ряд обязательных данных. Но что-то можно скрыть.

Нужно ли вам обнародовать аудиторское заключение, и вообще обязаны ли вы раскрывать в интернете другую информацию о компании, например, годовую отчетность, вы сможете спросить напрямую у лектора на семинаре.

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