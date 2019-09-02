Что нового и важного учесть при работе с онлайн-кассами

Уже два месяца, с июля действуют поправки в 54-ФЗ. Проверьте, все ли вы правильно используете в работе.

Безнал

Теперь применять ККТ надо при любых безналичных поступлениях от физлиц.

Если вы проводите подобные операции, придется купить ККТ, даже если с наличкой вы не работаете.

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Но из списка есть исключения: кто-то может не пробивать чеки при безнале от физлиц. Речь идет, в частности, о ТСЖ, ТСН, ЖСК, СНТ.

Кроме того, от применения ККТ при безнале освободили образовательные и спортивные организации, дома культуры.

Реквизиты чека

С 1 июля при формировании чека ККТ при наличных расчетах между организациями и ИП, а также с использованием электронных средств платежа, необходимо будет указывать дополнительные реквизиты:

наименование покупателя (клиента) (наименование организации, ФИО ИП);

ИНН покупателя (клиента);

сведения о стране происхождения товара (при расчетах за товар);

сумма акциза (если применимо);

регистрационный номер таможенной декларации (при расчетах за товар) (если применимо).

Узнайте про специфику применения онлайн-касс: • при различных способах продаж и оплаты товара (оплата наличными, электронными деньгами, банковской картой, через онлайн-банк, с мобильного телефона и т.д.), • при оказании услуг, • при развозной торговле, • в случае использования посредника при расчетах, • при использовании бонусных программ, подарочных карт и т.д.

Про взаимозачет

Тут уже не про поправки в 54-ФЗ, а про их неожиданное толкование со стороны ФНС.

Вопрос о том, нужно ли применять ККТ при взаимозачетах денежных требований между организациями не первый месяц будоражит бухгалтерское сообщество. Так же как и вопрос о том, надо ли бить чеки при зачете авансов и предоплат по договорам.

И вот, наконец, ФНС высказала своё мнение по этому вопросу. В письме № АС-4-20/16571@ от 21.08.2019 утверждается, что ККТ в таких случаях применять не надо. И вот почему:

«На основании пункта 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели должны применять контрольно-кассовую технику только при осуществлении расчетов между ними наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В то же время осуществление расчета иным встречным предоставлением, зачет предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление займов для оплаты товаров (работ, услуг) не подразумевает оплату наличными денежными средствами или оплату с предъявлением электронного средства платежа. Учитывая изложенное, применение контрольно-кассовой техники при таких расчетах, осуществляемых между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, не требуется.»

Заметим, что мотивировка письма вызывает удивление. Поскольку в пункте 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ нет утверждения о том, что ККТ применяется только расчетах наличными, там написано по другому:

«Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями...».

Поэтому применять это письмо следует с осторожностью, поскольку мнение ФНС может измениться в любой момент.

И еще разъяснения про онлайн-кассы

ИП, не имеющий работников, с которыми заключены трудовые договоры, при оказании услуг вправе не применять ККТ до 01.07.2021 (письмо Минфина РФ от 05.08.2019 № 03-01-15/58806);

При получении денежных средств в безналичном порядке за услуги необходимо применять ККТ (письмо Минфина РФ от 06.08.2019 № 03-01-15/59162);

При расчетах с использованием электронных средств платежа за товар (работу, услугу) между покупателем и агентом у последнего возникает обязанность применять ККТ (письмо ФНС РФ от 12.02.2018 № ЕД-4-20/2633).