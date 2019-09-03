Бухучет надо вести по-новому

Правила бухучета сильно поменялись. Изменения внесены законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ внесены в 402-ФЗ и ряд других.

Что делать с этими изменениями, рассказал Минфин в письме № ИС-учет-20 от 22.08.2019.

Требования главбуха

Статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» установлены требования к ведению первичных учетных документов организации. Данная статья дополнена положением об обязанности работников организации исполнять требования главного бухгалтера в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, а также представления документов, необходимых для ведения бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Указанные требования главбуха должны быть оформлены в письменной форме.

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Изменение бухотчетности

Установлен запрет на внесение изменений в бухгалтерскую отчетность организации после ее утверждения. Данный запрет распространяется на случаи, когда утверждение бухгалтерской отчетности предусмотрено федеральными законами или учредительными документами организации.

Исправление бухотчетностив ГИРБО

Установлен порядок представления исправленной бухотчетности в ГИРБО, который с 1 января 2020 будет вести ФНС.

В случае исправления организацией ошибки в бухотчетности, обязательный экземпляр которой включен в ГИРБО, организация обязана представить экземпляр исправленной бухгалтерской отчетности (т.е. отчетности, в которой ошибка исправлена) для включения в этот ресурс. Исправленная отчетность представляется:

в налоговый орган по месту своего нахождения (т.е. в тот же налоговый орган, в который отчетность была представлена первоначально);

в виде электронного документа;

по ТКС;

не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения исправления в отчетность. Если изменения в бухотчетность внесены при утверждении ее (по решению акционеров, участников, т.п.), то исправленная отчетность представляется не позднее чем через 10 рабочих дней, следующих за днем утверждения отчетности;

в форматах, утвержденных ФНС;

в порядке, утвержденном ФНС.

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