Налоговики выявляют завуалированную взаимозависимость: история одного дела

Давайте начнем с определения, что же такое, эти взаимозависимые лица. Согласно пункту 1 статьи 105.1 НК взаимозависимыми для целей налогообложения признаются лица, если особенности отношений между ними могут оказывать влияние на условия или результаты сделок, совершаемых этими лицами, или экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц.

Налоговые органы имеют признать взаимозависимость, обратившись в суд.

Рассмотрим одно из таких дел (№ А71- 2363/2019), которое завершилось не в пользу налогоплательщика.

Примечательно, что все организации, задействованные в схеме, формально не взаимозависимы, у них разные учредители и руководители.

Но налоговики посчитали иначе и суд их поддержал.

Суть схемы

Действующие лица:

ООО «СОЛ» на УСН «доходы минус расходы» — имеет здание;

ООО «Рекламные конструкции» (ООО «РК») на УСН «доходы минус расходы» — приобрело часть здания на заемные средства;

ООО «СУ-18» — предоставило заем на покупку здания;

ИП Кузнецов — риэлтор;

ПАО ВТБ — приобрело здание.

У ООО «СОЛ» имелось здание, купить которое в 2015 году вознамерился банк ВТБ. Сумма большая и компания может потерять право на УСН.

В итоге ООО «СОЛ» продает часть здания фирме «Рекламные конструкции» за 26,6 млн. рублей.

Причем своих денег у «РК» нет. Фирма их занимает у другой организации — ООО «СУ-18».

В 2016 году ВТБ покупает часть здания у «РК» за 70 млн. рублей и часть — у ООО «СОЛ» за 69 млн. рублей. Оформлять сделку помогал риэлтор ИП Кузнецов.

Причем для «РК» эта сделка была единственной в 2016 году. Других доходов в декларации по УСН не отражено.

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Что выявили налоговики

По результатам выездной налоговой проверки налоговики пришли к выводу, что совершенная ООО «СОЛ» с ООО «РК» сделка купли-продажи части недвижимого имущества на сумму 26,6 млн. руб. не имела разумной деловой цели, единственной ее целью было получение необоснованной налоговой выгоды в виде применения УСНО вместо уплаты налогов по общему режиму налогообложения (НДС налог на прибыль).

Фирму-займодавца ООО «СУ-18» налоговики посчитали взаимозависимой с ООО «СОЛ».

Представители банка ВТБ пояснили, что фактически совершали сделку с ООО «СОЛ», какие-либо переговоры с ООО «Рекламные конструкции» не велись.

После продажи части здания арендаторам объявили о смене арендодателя. Вместо ООО «СОЛ» им стало ООО «РК». Причем по агентскому договору ООО «РК» передало ООО «СНИП» полномочия по обслуживанию и управлению данными помещениями.

Однако арендодатели дали показания, что по факту ничего не поменялось. Они взаимодействовали все с теми же людьми.

Налоговой проверкой установлено наличие между всеми этими фирмами признаков фактической аффилированности, свидетельствующих об общности их экономических интересов.

Непосредственные участники сделок, их представители, участники организаций, за счет денежных средств которых, были осуществлены данные сделки, связаны между собой длительными трудовыми, деловыми, финансовыми взаимоотношениями. Руководители этих компаний когда-то работали вместе.

Кроме того, в деле фигурировали и другие компании, которые, в частности, выдавали займы или имели какое-то косвенное отношение к сделке купли-продажи недвижимости.

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Что решил суд

Суд указал, что факты длительного знакомства и аффилированности лиц, участвующих в управлении организациями ООО «СОЛ» и ООО «РК», а также организациями, сопровождающими исполнение сделок, предопределили выбор контрагента ООО «РК» и заключение с ним спорной сделки в целях получения необоснованной налоговой выгоды путем использования схемы дробления дохода с целью незаконного сохранения УСН.

Помимо указанных формально-юридических признаков взаимозависимости пунктом 7 статьи 105.1 НК суду предоставлено право признать лица взаимозависимыми по иным основаниям — если отношения между этими лицами содержательно (фактически) обладают признаками, указанными в пункте 1 статьи 105.1 НК, то есть имеется иная возможность другого лица определять решения, принимаемые налогоплательщиком.

Суд не стал удовлетворять просьбу компании по отмене решения ИФНС о доначислении налогов. Таким образом, ООО «СОЛ» (его правопреемник ООО «Меркурий») должно уплатить в бюджет 21,6 млн. руб. НДС, 12 млн. руб. налога на прибыль, и 7 млн. рублей пеней. При этом компания может уменьшить налог по УСН на 6,8 млн. рублей, подав уточненную декларацию.