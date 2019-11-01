Счет 8:0 в пользу ФНС. Как налоговики контролируют трансфертное ценообразование

Цена, устанавливаемая в хозяйственных операциях между различными подразделениями единой компании или между участниками единой группы компаний — это трансфертная цена. Деятельность по установлению цен между такими компаниями называется трансфертным ценообразованием.

ФНС выпустила письмо от 02.09.2019 № СА-4-7/17555@ с обзором судебной практики в отношении налогового контроля в области трансфертного ценообразования.

В письме представлены 8 судебных дел, решения по которым вынесены в пользу налоговиков. Разберем некоторые из них.

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«Уралкалий»

Дело № А40-29025/2017 о споре «Уралкалия» с ФНС

ФНС на основании уведомления о контролируемых сделках ОАО «Уралкалий» была проведена проверка полноты исчисления и уплаты налогов, которой установлено, что организация совершила в 2012 году контролируемые сделки по поставке произведенной продукции (калий хлористый) в адрес взаимозависимого лица — швейцарской компании URALKALI TRADING SA.

По результатам проведенной проверки ФНС установлено, что организация неправомерно применила метод сопоставимой рентабельности для определения рыночной стоимости товара по сделкам, заключенным с взаимозависимым лицом — URALKALI TRADING SA на реализацию калийных удобрений на экспорт.

ФНС для определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, с рыночным ценам, применила метод сопоставимых рыночных цен, используя данные, предоставленные информационно-ценовым агентством Argus (Аргус Медиа).

Таким образом налоговики установили занижение налоговой базы по налогу на прибыль за 2012 год.

В рамках арбитражного дела налогоплательщик полагал, что налоговый орган неправомерно применил метод сопоставимых рыночных цен, поскольку на рынке отсутствует информация о сопоставимых сделках, совершенных в сопоставимых условиях.

«Уралкалий» считал неправомерным использование котировок ценовых агентств при применении метода сопоставимых рыночных цен без сравнения сделок, данные о которых содержатся в котировках информационно-ценового агентства, с контролируемыми сделками налогоплательщика и без обеспечения их сопоставимости, как того требует пункт 7 статьи 105.7 НК.

Суды признали оспариваемое решение налогового органа соответствующим налоговому законодательству, в связи с чем не нарушающим права и законные интересы компании в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Суды указали, что в рассматриваемом случае Обществом не были соблюдены условия применения метода сопоставимой рентабельности, что было доказано налоговым органом, соответственно налоговый орган был вправе применить иной метод для целей налогового контроля.

Суды отклонили доводы Общества о том, что налоговый орган должен был в рассматриваемом случае доказать, что показатель рентабельности трейдера, указанный в документации, является завышенным, представив альтернативный документальный расчет, а равно рассчитать корректный, по его мнению, интервал рентабельности в случае отклонения соответствующих расчетов, произведенных Обществом.

Суды указали, что обязанность документально подтвердить обоснованность примененного метода и достоверность произведенных для целей его применения расчетов лежит на налогоплательщике, установление факта неисполнения налогоплательщиком данной обязанности дает налоговому органу право в соответствии с пунктом 5 статьи 105.17 НК применить иной метод контроля.

Суды указали, что налоговый орган, установив необоснованность применения Обществом для целей определения соответствия цен в контролируемых сделках рыночному уровню метода сопоставимой рентабельности, обоснованно применил метод сопоставимых рыночных цен.

Также суды указали, что согласно проведенному анализу, коммерческие и финансовые условия сделок, на основании которых рассчитываются котировки Аргус Медиа соответствуют коммерческим и финансовым условиям контролируемых сделок, а имеющие место различия, которые могли оказать существенное влияние на цены, были учтены налоговым органом путем применения корректировок (базис поставки).

На основании изложенного, установив, что применение Обществом метода сопоставимой рентабельности в данном случае являлось немотивированным и документально неподтвержденным, суды пришли к выводу, что действия налогоплательщика были направлены на получение налоговой экономии.

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«Тольяттиазот»

Дело № А55-1622/2018 о споре ФНС по КНП № 3 с ПАО «Тольяттиазот»

ФНС на основании извещения о контролируемых сделках была проведена проверка полноты исчисления и уплаты налогов, которой установлено, что Общество совершило в 2012 году внешнеторговые сделки по реализации на экспорт аммиака жидкого безводного марки Ак по магистральному аммиакопроводу с взаимозависимой компанией NITROCHEM DISTRIBUTION AG.

По результатам проведенной проверки установлено, что Общество неправомерно применило метод сопоставимой рентабельности для определения рыночной стоимости товара по сделкам, заключенным с взаимозависимым лицом — NITROCHEM DISTRIBUTION AG на реализацию аммика на экспорт.

ФНС для определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в контролируемых сделках с NITROCHEM DISTRIBUTION AG, рыночным ценам, применила метод сопоставимых рыночных цен, используя данные, предоставленные информационно-ценовыми агентствами Аргус Медиа и Fertecon, установив занижение налоговой базы налогоплательщиком по налогу на прибыль за 2012 год.

Налогоплательщик полагал, что налоговый орган неправомерно применил метод сопоставимых рыночных цен, поскольку им не учтена неприменимость котировок агентства, рассчитанных на основе спотовых сделок, со сделками Общества, которые не являются спотовыми. По мнению Общества, Суды не учли мнение Аргус Медиа в подготовленной по запросу общества методике определения диапазона рыночных цен на аммиак на базисе поставки «FOB Южный».

Налогоплательщик также полагал, что при определении рыночной цены на основе котировок информационно-ценовых агентств налоговый орган неправомерно признал рыночной ценой единственную котировку и неправильно определил дату, на которую определяется сопоставимая цена.

Также Общество считало необоснованным вывод налогового органа о невозможности использования избранного налогоплательщиком метода — метода сопостовимой рентабельности, а также недоказанным взаимозависимость Общества с NITROCHEM DISTRIBUTION AG.

Суды признали оспариваемое решение налогового органа соответствующим налоговому законодательству, в связи с чем не нарушающим права и законные интересы Общества в сфере осуществления предпринимательской деятельности и постановили взыскать с Общества доначисленные ФНС суммы налога и пени.

Суды указали, что примененный налогоплательщиком метод, исходя из условий совершения контролируемой сделки, не позволяет определить сопоставимость коммерческих и финансовых условий контролируемой сделки с условиями сопоставляемых сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми, поскольку налогоплательщиком не был представлен расчет показателя рентабельности (методика расчета), указанного в письме налоговых органов Швейцарии, что фактически исключает возможность применения метода сопоставимой рентабельности.

Следовательно, на основании пункта 5 статьи 105.17 НК в целях проверки цен в контролируемых сделках суды признали возможным применение налоговым органом иного метода, предусмотренного пунктом 1 статьи 105.7 НК.

Суды указали, что налоговый орган, проводя проверку Общества, обоснованно посчитал, что в данном случае подлежит применению приоритетный метод — метод сопоставимых рыночных цен, поскольку информация о сопоставимых рыночных ценах имеется в общедоступных источниках информации, а именно в котировках Аргус Медиа и Fertecon.

Суды указали, что ФНС, проведя анализ сделок на основе контракта и иных документов (информации) налогоплательщика, и, сопоставив условия совершения сделок, которые котируются ценовыми агентствами, обоснованно пришла к выводу о том, что котировки на базисе поставки «FOB Южный» могут применяться в качестве сопоставимых сделок для применения метода сопоставимых рыночных цен в рамках проверки цен сделок по реализации аммиака между Обществом и NITROCHEM DISTRIBUTION AG и в рассматриваемом случае не требуют какой-либо корректировки.

С целью проверки соответствия цен, используемых налогоплательщиком в контролируемых сделках, рыночному уровню цен были использованы минимальные котировки агентств Аргус и Fertecon, актуальные по состоянию на дату, предшествующую дате подписания дополнительного соглашения.

Суды также признали контролируемые сделки спотовыми.

В отношении применимости неофициальной методики Аргус суды пришли к выводу, что при применении метода сопоставимых рыночных цен законодатель исходит из необходимости использования опубликованной и общедоступной информации, однако представленная налогоплательщиком неофициальная методика Аргус вышеперечисленным критериям налогового законодательства не отвечает, так как не является общедоступным источником информации, в 2012 году (период проведения проверки) нигде официально не публиковалась, так как составлена была лишь в 2018 году.

Суды также установили, что для целей применения раздела V.1 НК Общество и NITROCHEM DISTRIBUTION AG являются взаимозависимыми лицами.

В итоге суды посчитали, что ФНС пришла к обоснованному выводу о том, что в результате применения налогоплательщиком несоответствующих рыночным цен в сделках по реализации аммиака взаимозависимому лицу NITROCHEM DISTRIBUTION AG имело место занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.