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ОСВБ

Маркировка одежды и постельного белья: к чему готовиться

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С 27 июня 2019 проводится эксперимент по маркировке продукции легкой промышленности.

До 30 ноября 2019 маркировка этой категории товаров — дело добровольное. Однако предполагается, что с 1 декабря маркировка станет обязательной.

Недавно Минпромторг выпустил методичку по маркировке товаров легкой промышленности участниками эксперимента.

Давайте вместе разберемся в этом документе.

Какой товар

О каком конкретно товаре идет речь? Список довольно обширный. В него включены:

  • предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи;
  • блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;
  • пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;
  • пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;
  • белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

Чем регламентирована обязательная маркировка товаров вообще и отдельных групп товаров в частности, расскажут на семинаре 4 декабря.

Приходите!

Кто и когда

В методичке приводится перечень лиц, которые должны обеспечивать маркировку:

  • производители;
  • импортеры;
  • участники оборота, осуществляющие оптовую и розничную торговлю;
  • комиссионеры;
  • юрлица и ИП, принявшие решение о продаже товаров легкой промышленности, приобретенных ранее в целях использования для собственных нужд.

Товар надо регистрировать в системе мониторинга:

1) при производстве на территории РФ — производителями;

2) при производстве за пределами РФ, включая товары, ввозимые из государств — членов ЕАЭС в рамках трансграничной торговли — импортером, до пересечения товаров госграницы РФ;

3) в процессе оборота товаров легкой промышленности при:

  • получении от физлиц юрилицами и ИП, в рамках договоров комиссии — комиссионером;
  • возврате товаров потребителем в соответствии с законом о защите прав потребителей — организацией розничной торговли;
  • возврате товаров, приобретенных при реализации юридическим и физическим лицам в целях использования для собственных нужд, не связанных с перепродажей, в том числе в рамках госконтрактов — участником оборота, осуществляющим ввод товаров легкой промышленности в оборот.

На семинаре расскажут, что именно требуется от производителя, импортера, экспортера в страны ЕАЭС, посредника, перевозчика, экспедитора, склада, магазина в рамках маркировки.

Приходите на мероприятие, чтобы встретить надвигающуюся маркировку всего и вся во всеоружии.

Требования к рознице

К тем, кто торгует товарами в розницу, должны иметь:

  • усиленную электронную подпись;
  • специальный программно-аппаратный комплекс;
  • соединенные с ККТ средства сканирования;
  • договор с ОФД;
  • удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии.

Инструкция по началу работы в системе маркировки легкой промышленности размещена на сайте «Честного знака». https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/

Сведения о товаре

В систему мониторинга участники оборота должны передавать определенные сведения о товаре.

Для одежды сведения следующие:

  • код товара (при наличии);
  • номер технического регламента (стандарта);
  • страна производства;
  • 4 первых знака кода по товарной номенклатуре;
  • наименование товара на этикетке;
  • вид изделия;
  • целевой пол;
  • состав сырья;
  • цвет;
  • размер изделия;
  • модель изделия;
  • товарный знак (при наличии).

Для белья сведения следующие:

  • код товара (при наличии);
  • номер технического регламента (стандарта);
  • страна производства;
  • 4 первых знака кода по товарной номенклатуре;
  • наименование товара на этикетке;
  • вид изделия;
  • вид материала;
  • состав сырья;
  • возрастная категория;
  • размер изделия;
  • модель изделия;
  • товарный знак (при наличии);
  • цвет.

Некоторые показатели (модель, страна производства, товарный знак) можно не указывать, если товар — б/у и поступил от физлица.

Код

На товары наносится средство идентификации — код Data Matrix.

Data Matrix код состоит из:

  • кода товара, 14 цифровых символов;
  • индивидуального серийного номера единицы товара, который генерируется оператором системы или участником оборота товаров, 13 символов;
  • ключ проверки, предоставляемый оператором системы, 4 символа;
  • код проверки, предоставляемый оператором системы, 44 символа.

Средство идентификации товаров легкой промышленности предоставляется в виде двумерного штрихового кода в формате Data Matrix и так же дополнительно может быть записано на радиочастотную метку (RFID-метка).

ККТ

Участник оборота товаров легкой промышленности, осуществляющий розничную продажу товаров, сканирует и распознает техническими средствами, связанными с установленной у него ККТ, средство идентификации товаров (код или метку).

Затем формируется фискальный документ посредством ККТ. Оператор фискальных данных передает сведения в информационную систему мониторинга.

Передаются следующие сведения:

  • ИНН розничной организации;
  • вид документа;
  • порядковый номер фискального документа;
  • дата и время фискального документа;
  • признак расчета — приход (получение средств от покупателя), возврат прихода (возврат покупателю средств, полученных от него), расход (выдача средств покупателю), возврат расхода (получение от покупателя средств, выданных ему);
  • код идентификации;
  • цена за единицу;
  • регистрационный номер ККТ;
  • адрес регистрации ККТ.

Использование онлайн-касс, учетных программ и систем ЭДО в системе маркировки — одна из тем семинара, который пройдет 4 декабря.

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