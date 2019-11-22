Маркировка одежды и постельного белья: к чему готовиться

С 27 июня 2019 проводится эксперимент по маркировке продукции легкой промышленности.

До 30 ноября 2019 маркировка этой категории товаров — дело добровольное. Однако предполагается, что с 1 декабря маркировка станет обязательной.

Недавно Минпромторг выпустил методичку по маркировке товаров легкой промышленности участниками эксперимента.

Давайте вместе разберемся в этом документе.

Какой товар

О каком конкретно товаре идет речь? Список довольно обширный. В него включены:

предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи;

блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

Чем регламентирована обязательная маркировка товаров вообще и отдельных групп товаров в частности, расскажут на семинаре 4 декабря. Приходите!

Кто и когда

В методичке приводится перечень лиц, которые должны обеспечивать маркировку:

производители;

импортеры;

участники оборота, осуществляющие оптовую и розничную торговлю;

комиссионеры;

юрлица и ИП, принявшие решение о продаже товаров легкой промышленности, приобретенных ранее в целях использования для собственных нужд.

Товар надо регистрировать в системе мониторинга:

1) при производстве на территории РФ — производителями;

2) при производстве за пределами РФ, включая товары, ввозимые из государств — членов ЕАЭС в рамках трансграничной торговли — импортером, до пересечения товаров госграницы РФ;

3) в процессе оборота товаров легкой промышленности при:

получении от физлиц юрилицами и ИП, в рамках договоров комиссии — комиссионером ;

; возврате товаров потребителем в соответствии с законом о защите прав потребителей — организацией розничной торговли ;

; возврате товаров, приобретенных при реализации юридическим и физическим лицам в целях использования для собственных нужд, не связанных с перепродажей, в том числе в рамках госконтрактов — участником оборота, осуществляющим ввод товаров легкой промышленности в оборот.

На семинаре расскажут, что именно требуется от производителя, импортера, экспортера в страны ЕАЭС, посредника, перевозчика, экспедитора, склада, магазина в рамках маркировки. Приходите на мероприятие, чтобы встретить надвигающуюся маркировку всего и вся во всеоружии.

Требования к рознице

К тем, кто торгует товарами в розницу, должны иметь:

усиленную электронную подпись;

специальный программно-аппаратный комплекс;

соединенные с ККТ средства сканирования;

договор с ОФД;

удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии.

Инструкция по началу работы в системе маркировки легкой промышленности размещена на сайте «Честного знака». https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/

Сведения о товаре

В систему мониторинга участники оборота должны передавать определенные сведения о товаре.

Для одежды сведения следующие:

код товара (при наличии);

номер технического регламента (стандарта);

страна производства;

4 первых знака кода по товарной номенклатуре;

наименование товара на этикетке;

вид изделия;

целевой пол;

состав сырья;

цвет;

размер изделия;

модель изделия;

товарный знак (при наличии).

Для белья сведения следующие:

код товара (при наличии);

номер технического регламента (стандарта);

страна производства;

4 первых знака кода по товарной номенклатуре;

наименование товара на этикетке;

вид изделия;

вид материала;

состав сырья;

возрастная категория;

размер изделия;

модель изделия;

товарный знак (при наличии);

цвет.

Некоторые показатели (модель, страна производства, товарный знак) можно не указывать, если товар — б/у и поступил от физлица.

Код

На товары наносится средство идентификации — код Data Matrix.

Data Matrix код состоит из:

кода товара, 14 цифровых символов;

индивидуального серийного номера единицы товара, который генерируется оператором системы или участником оборота товаров, 13 символов;

ключ проверки, предоставляемый оператором системы, 4 символа;

код проверки, предоставляемый оператором системы, 44 символа.

Средство идентификации товаров легкой промышленности предоставляется в виде двумерного штрихового кода в формате Data Matrix и так же дополнительно может быть записано на радиочастотную метку (RFID-метка).

ККТ

Участник оборота товаров легкой промышленности, осуществляющий розничную продажу товаров, сканирует и распознает техническими средствами, связанными с установленной у него ККТ, средство идентификации товаров (код или метку).

Затем формируется фискальный документ посредством ККТ. Оператор фискальных данных передает сведения в информационную систему мониторинга.

Передаются следующие сведения:

ИНН розничной организации;

вид документа;

порядковый номер фискального документа;

дата и время фискального документа;

признак расчета — приход (получение средств от покупателя), возврат прихода (возврат покупателю средств, полученных от него), расход (выдача средств покупателю), возврат расхода (получение от покупателя средств, выданных ему);

код идентификации;

цена за единицу;

регистрационный номер ККТ;

адрес регистрации ККТ.