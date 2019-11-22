Маркировка одежды и постельного белья: к чему готовиться

С 27 июня 2019 проводится эксперимент по маркировке продукции легкой промышленности.
До 30 ноября 2019 маркировка этой категории товаров — дело добровольное. Однако предполагается, что с 1 декабря маркировка станет обязательной.
Недавно Минпромторг выпустил методичку по маркировке товаров легкой промышленности участниками эксперимента.
Давайте вместе разберемся в этом документе.
Какой товар
О каком конкретно товаре идет речь? Список довольно обширный. В него включены:
- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи;
- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
Чем регламентирована обязательная маркировка товаров вообще и отдельных групп товаров в частности, расскажут на семинаре 4 декабря.
Кто и когда
В методичке приводится перечень лиц, которые должны обеспечивать маркировку:
- производители;
- импортеры;
- участники оборота, осуществляющие оптовую и розничную торговлю;
- комиссионеры;
- юрлица и ИП, принявшие решение о продаже товаров легкой промышленности, приобретенных ранее в целях использования для собственных нужд.
Товар надо регистрировать в системе мониторинга:
1) при производстве на территории РФ — производителями;
2) при производстве за пределами РФ, включая товары, ввозимые из государств — членов ЕАЭС в рамках трансграничной торговли — импортером, до пересечения товаров госграницы РФ;
3) в процессе оборота товаров легкой промышленности при:
- получении от физлиц юрилицами и ИП, в рамках договоров комиссии — комиссионером;
- возврате товаров потребителем в соответствии с законом о защите прав потребителей — организацией розничной торговли;
- возврате товаров, приобретенных при реализации юридическим и физическим лицам в целях использования для собственных нужд, не связанных с перепродажей, в том числе в рамках госконтрактов — участником оборота, осуществляющим ввод товаров легкой промышленности в оборот.
На семинаре расскажут, что именно требуется от производителя, импортера, экспортера в страны ЕАЭС, посредника, перевозчика, экспедитора, склада, магазина в рамках маркировки.
Приходите на мероприятие, чтобы встретить надвигающуюся маркировку всего и вся во всеоружии.
Требования к рознице
К тем, кто торгует товарами в розницу, должны иметь:
- усиленную электронную подпись;
- специальный программно-аппаратный комплекс;
- соединенные с ККТ средства сканирования;
- договор с ОФД;
- удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии.
Инструкция по началу работы в системе маркировки легкой промышленности размещена на сайте «Честного знака». https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/
Сведения о товаре
В систему мониторинга участники оборота должны передавать определенные сведения о товаре.
Для одежды сведения следующие:
- код товара (при наличии);
- номер технического регламента (стандарта);
- страна производства;
- 4 первых знака кода по товарной номенклатуре;
- наименование товара на этикетке;
- вид изделия;
- целевой пол;
- состав сырья;
- цвет;
- размер изделия;
- модель изделия;
- товарный знак (при наличии).
Для белья сведения следующие:
- код товара (при наличии);
- номер технического регламента (стандарта);
- страна производства;
- 4 первых знака кода по товарной номенклатуре;
- наименование товара на этикетке;
- вид изделия;
- вид материала;
- состав сырья;
- возрастная категория;
- размер изделия;
- модель изделия;
- товарный знак (при наличии);
- цвет.
Некоторые показатели (модель, страна производства, товарный знак) можно не указывать, если товар — б/у и поступил от физлица.
Код
На товары наносится средство идентификации — код Data Matrix.
Data Matrix код состоит из:
- кода товара, 14 цифровых символов;
- индивидуального серийного номера единицы товара, который генерируется оператором системы или участником оборота товаров, 13 символов;
- ключ проверки, предоставляемый оператором системы, 4 символа;
- код проверки, предоставляемый оператором системы, 44 символа.
Средство идентификации товаров легкой промышленности предоставляется в виде двумерного штрихового кода в формате Data Matrix и так же дополнительно может быть записано на радиочастотную метку (RFID-метка).
ККТ
Участник оборота товаров легкой промышленности, осуществляющий розничную продажу товаров, сканирует и распознает техническими средствами, связанными с установленной у него ККТ, средство идентификации товаров (код или метку).
Затем формируется фискальный документ посредством ККТ. Оператор фискальных данных передает сведения в информационную систему мониторинга.
Передаются следующие сведения:
- ИНН розничной организации;
- вид документа;
- порядковый номер фискального документа;
- дата и время фискального документа;
- признак расчета — приход (получение средств от покупателя), возврат прихода (возврат покупателю средств, полученных от него), расход (выдача средств покупателю), возврат расхода (получение от покупателя средств, выданных ему);
- код идентификации;
- цена за единицу;
- регистрационный номер ККТ;
- адрес регистрации ККТ.
Использование онлайн-касс, учетных программ и систем ЭДО в системе маркировки — одна из тем семинара, который пройдет 4 декабря.