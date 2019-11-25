Налог на имущество организаций: обзор разъяснений ФНС

Сделали обзор недавних писем ФНС, которые касаются налога на имущество организаций.

Новая декларация

Приказом ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ утверждена новая декларация по налогу на имущество, которая будет сдаваться начиная с отчета за 2019 год. В ней будет по-прежнему отражаться только недвижимое имущество организаций.

А вот квартальных расчетов по налогу не будет. Такие поправки в НК были внесены законом № 63-ФЗ от 15.04.2019.

Про основные изменения в форме декларации и порядке ее заполнения рассказала ФНС в письме № БС-4-21/20210@ от 03.10.2019.

В частности, отмечается, что порядком заполнения декларации регламентировано указание кодов по ОКТМО в случае представления декларации в соответствии с пунктом 1.1 статьи 386 НК.

Поясним, с 01.01.2020 налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества на территории субъекта РФ, вправе будет представлять декларацию в отношении всех таких объектов в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по субъекту РФ.

Новшество позволит консолидировать отчетность по налогу на имущество организаций. Уведомление о таком выборе представляется ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется такой способ представления отчетности. В течение налогового периода этот способ изменять нельзя.

Кроме того, в новой декларации предусмотрены новые коды налоговых льгот.

Письмом № БС-4-21/23253@ от 15.11.2019 ФНС направила контрольные соотношения для проверки деклараций по налогу на имущество организаций.

В приложении к письму описаны 40 видов возможных ошибок.

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Капвложения при аренде

ФНС в письме № БС-4-21/18550@ от 16.09.2019 разъяснила порядок уплаты и представления налоговой отчётности по налогу на имущество организаций в отношении капвложений в виде неотделимых улучшений, произведенных налогоплательщиком в арендованный им объект недвижимости.

Так, в частности, В отношении неотделимых капитальных вложений в арендованный объект недвижимости при заполнении разделов 2.1 налоговой отчетности могут указываться:

— по строке с кодом 010 — код номера объекта недвижимости, в отношении которого заполняется раздел 2.1 налоговой отчетности. При этом в случае наличия инвентарного номера, а также присвоенного арендованному объекту недвижимости адреса на территории РФ с указанием муниципального образования, по строке с кодом 010 указывается код номера объекта «3»; в случае наличия инвентарного номера при отсутствии присвоенного адреса с указанием муниципального образования, по строке с кодом 010 указывается код «4»;

— по строке с кодом 020 — инвентарный номер неотделимых капитальных вложений;

— по строке с кодом 030 — адрес арендованного объекта недвижимости, расположенного на территории РФ, в случае, если адрес включает указание муниципального образования. Строка с кодом 030 заполняется только в случае заполнения в строке с кодом 010 кода «3»;

— по строке с кодом 040 — код арендованного объекта недвижимости в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов;

— по строке с кодом 050 — остаточная стоимость неотделимых капитальных вложений в арендованный объект недвижимости по состоянию на 31 декабря налогового периода.

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Движимое/недвижимое

В письме ФНС № БС-4-21/17216@ от 28.08.2019 приводится список судебных решений в пользу налоговиков по вопросу причисления имущества к объектам недвижимости.

В решениях судов, в частности, речь идет о следующих объектах:

вдольтрассовая кабельная линия связи газопровода-отвода;

замощение;

ограждение;

трансформаторная подстанция;

трубопровод;

оборудование линии по производству.

В документе также налоговики перечислили ряд признаков, позволяющих причислить имущество в состав недвижимого.

наличие прочной связи объекта с землей;

перемещение объекта невозможно без несоразмерного ущерба его назначению;

наличие у объекта самостоятельных полезных свойств, которые могут быть использованы в экономической деятельности независимо от земельного участка, на котором он находится.

О том, какие ОС являются недвижимым имуществом, ФНС также разъясняла в письме № БС-4-21/14997 от 30.07.2019.

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Зарубежное имущество

Письмо Минфина от 16.10.2019 № 03-05-04-01/79654 информирует о порядке зачета при уплате налога в отношении имущества, расположенного на территории другого государства.

Поясним, пунктом 1 статьи 386.1 ГК установлено, что фактически уплаченные российской организацией за пределами РФ в соответствии с законодательством другого государства суммы налога на имущество в отношении имущества, принадлежащего российской организации и расположенного на территории этого государства, засчитываются при уплате налога в РФ в отношении указанного имущества.

По мнению Минфина, такое право на зачет возникает у организации в том налоговом периоде, в котором налог на имущество был фактически уплачен в другом государстве.

Следовательно, зачет производится за налоговый период, в котором налог на имущество фактически был уплачен за пределами территории РФ. Поэтому суммы налога на имущество, уплаченные в иностранном государстве в 2017 году или в 2018 году, отражаются в налоговой декларации по налогу на имущество организаций соответственно за 2017 год и за 2018 год.

Данное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/21444@ от 18.10.2019.