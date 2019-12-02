Бизнес вытесняют из офшоров. Там теперь надо реально работать, а не только числиться

Прятаться от налогов в офшорах становится все сложнее. Что поменялось в вопросах деофшоризации — расскажем.

Экономическое присутствие

С 1 января этого года основные офшорные юрисдикции ввели требования к зарегистрированным компаниям об экономическом присутствии («economic substance»).

В число таких офшорных территорий вошли:

Британские Виргинские острова (БВО);

Каймановы острова;

Бермудские острова;

остров Мэн;

Остова Гернси и Джерси;

Сент-Китс и Невис;

Багамские острова.

Такое решение было принято под нажимом ЕС, который опубликовал список из четырех десятков стран с непрозрачным налогообложением.

30 апреля 2019 года аналогичные правила приняли Объединенные Арабские Эмираты.

Что это означает? Раньше можно было с минимумом затрат зарегистрировать компанию в офшоре — заплатить регистрационный взнос, арендовать кабинет в бизнес-центре и нанять директора-номинала.

По новым правилам нужно иметь офис с персоналом, закупить оргтехнику и вести реальную деятельность — с расходами, адекватными уровню деятельности компании.

Напомним, перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) утвержден Приказом Минфина от 13.11.2007 № 108н.

Перечень содержит 40 пунктов.

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Обмен информацией

В конце октября ОЭСР опубликовала разъяснения о том, что другие страны могут получить информацию о компаниях-пустышках в офшорах и, что важно, о бенефициарах таких компаний.

Раньше российские налоговые органы должны были самостоятельно найти возможные офшорные компании, принадлежащие российским бенефициарам, и запросить информацию у властей страны, где компания зарегистрирована. При этом налоговики должны были обосновать, зачем им такая информация.

По новым правилам обмена информацией офшоры должны будут самостоятельно сообщать налоговым органам других стран, если компании их налоговых резидентов — пустышки. Раньше такой обязанности у них не было. После получения такой информации налоговики могут запросить дополнительные сведения и инициировать налоговые проверки, передает Forbes.

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Штрафы

Как отмечают эксперты, новые правила обмена информацией по экономическому присутствию — это «процесс выжигания офшорных структур», «бомба» с точки зрения последствий для бенефициаров бизнеса, зарегистрированных в офшорах.

В первую очередь новые требования коснулись холдинговых, лизинговых, финансовых компаний и владельцев торговых марок.

О выполнении новых требований компании из офшоров должны были отчитаться перед местными налоговиками.

Выполнение требований будет подтверждаться предоставлением декларации, которая должна быть подготовлена в течение шести месяцев после окончания первого финансового года. Датой окончания финансового периода у компаний, зарегистрированных до 1 января 2019 года, считается 30 июня 2020 года. Соответственно, информация по структурам должна быть предоставлена до 31 декабря 2020 года.

Для компаний, которые проигнорировали требования, за первый год предусмотрен штраф от 10 до 100 тысяч у.е. (например, в БВО он составляет 20 000 долларов), а за следующий год — исключение компании из реестра.

Кроме того, если налоговые органы страны, получившей информацию о своем резиденте, установят факт вывода прибыли в офшор, то таким компаниям грозят санкции.