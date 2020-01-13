Что нового по НДС в 2020 году

Прикрыли схему ухода от НДС. Запретили применять старые форматы счетов-фактур.

В этом году бухгалтеров ждет много нового. Изменения произошли как в бухгалтерском учете, так и в налогообложении.

В этом материале подробнее остановимся на изменениях, которые касаются НДС.

Реорганизация

Правопреемники в некоторых случаях должны будут восстановить НДС, который был принят к вычету правопредшественником.

Поправки внесены Федеральным законом №325-ФЗ от 29.09.2019.

Раньше компании использовали налоговую экономию, которая возникала при реорганизации юрлица. Схема позволяла не восстанавливать НДС при реорганизации компании и передаче правопреемнику товаров, работ, услуг или имущественных прав.

Налоговики добивались от компаний уплаты НДС через суд, доказывая взаимозависимость.

Теперь эту схему прикрыли.

С 2020 года при реорганизации организаций и применения правопреемником спецрежимов предусмотрено восстановление правопреемником сумм НДС по ТМЦ, полученным при реорганизации, ранее принятых к вычету реорганизованной организацией, в случае их дальнейшего использования правопреемником для осуществления операций, не облагаемых НДС в связи с переходом на спецрежим.

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Переход на ЕНВД

Тем же Федеральным законом №325-ФЗ внесены изменения в порядок восстановления НДС при переходе на ЕНВД.

С 01.01.2020 при переходе на ЕНВД по отдельным видам деятельности с сохранением общего режима по другим видам деятельности суммы НДС, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), ОС и НМА, восстанавливаются в налоговом периоде, в котором они переданы или начинают использоваться для операций, переведенных на ЕНВД.

Добавим, что ранее восстанавливать НДС в этом случае надо было в периоде, предшествующем переходу.

НМА

С 2020 года закрепляется порядок применения вычетов при создании НМА.

Во-первых, расширен перечень возможных вычетов на суммы НДС в стоимости имущественных прав, услуг и работ, приобретенных для создания НМА.

Во-вторых, в случае создания НМА собственными силами или с привлечением третьих лиц вычеты по приобретениям в РФ либо налог, фактически уплаченных им при ввозе товаров, для создания таких НМА, в том числе по договорам на создание НМА, производятся после принятия на учет таких товаров, работ, услуг или имущественных прав.

Соответствующие поправки в статьи 171 и 172 НК внесены Федеральным законом №325-ФЗ от 29.09.2019.

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Электронные счета-фактуры

До конца 2019 года можно было пользоваться электронным форматом счетов-фактур, утвержденным Приказом ФНС РФ от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@

С 2020 года налогоплательщики могут применять только форматы, утвержденные Приказом ФНС РФ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@.

В обновлении учтены изменения в законодательстве, в том числе повышение ставки НДС и введение обязательной маркировки.

Изменения по НДС – это лишь малая только всех тех нововведений, с которыми столкнутся бухгалтеры в этом году.