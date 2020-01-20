Отчетность по налогу на имущество организаций: что нового в 2020-ом

За прошедший 2019 год декларация по налогу на имущество сдается по новой форме. А начиная с этого года больше не надо сдавать квартальную отчетность.

Новая декларация

Декларация по налогу на имущество поменялась.

Приказом ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ утверждена новая форма, которая будет сдаваться начиная с отчета за 2019 год. В ней будет по-прежнему отражаться только недвижимое имущество организаций.

Про основные изменения в форме декларации и порядке ее заполнения ФНС рассказала в письме № БС-4-21/20210@ от 03.10.2019.

Новые правила по обособкам

В частности, отмечается, что порядком заполнения декларации регламентировано указание кодов по ОКТМО в случае представления декларации в соответствии с пунктом 1.1 статьи 386 НК.

Поясним, с 01.01.2020 налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества на территории субъекта РФ, вправе будет представлять декларацию в отношении всех таких объектов в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по субъекту РФ.

Новшество позволит консолидировать отчетность по налогу на имущество организаций. Уведомление о таком выборе представляется ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется такой способ представления отчетности. В течение налогового периода этот способ изменять нельзя.

Между тем отметим, что такая оптимизация отчетности возможна не во всех регионах. В ст. 386 НК говорится, что такой способ не применяется, если законом субъекта РФ установлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.

Так например, УФНС по Калужской области опубликовало на своем сайте соответствующую информацию о том, что компаниям региона не надо суетиться с подачей уведомления по выбору места сдачи отчета по обособкам:

Подавать в УФНС России по Калужской области специальное уведомление о представлении единой декларации по неторговой недвижимости в разных городах Калужской области нецелесообразно. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций на территории Калужской области должна представляться в налоговый орган, курирующий соответствующие муниципальные образования, на территории которых расположены обособленные подразделения и объекты недвижимого имущества. Аналогично производится уплата налога и авансовых платежей. Обусловлено это тем, что нормативы отчислений налога на имущество составляют: в бюджеты муниципальных районов Калужской области — 10% и в бюджеты городских округов Калужской области — 5%

Новые коды льгот

В новой декларации предусмотрены новые коды налоговых льгот. Добавлено 5 кодов. Они касаются имущества с высокой энергетической эффективностью, имущества, расположенного в морских водах и имущества на территории инновационного научно-технологического центра.

Новые контрольные соотношения

Письмом № БС-4-21/23253@ от 15.11.2019 ФНС направила контрольные соотношения для проверки деклараций по налогу на имущество организаций.

В приложении к письму описаны 40 видов возможных ошибок.

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Отмена квартальных отчетов

Квартальных расчетов по налогу на имущество больше не будет. Такие поправки в НК были внесены законом № 63-ФЗ от 15.04.2019.

Однако авансовые платежи надо по-прежнему платить.

Эти нововведения учтены в новой форме декларации.

В связи с отменой представления налоговых расчетов при сохранении обязанности по исчислению авансовых платежей по налогу раздел 1 Декларации дополнен строками, содержащими информацию об исчисленной сумме налога, подлежащей уплате в бюджет за налоговый период, и об исчисленных суммах авансовых платежей по налогу.

Из разделов 2 и 3 Декларации исключены строки, содержащие информацию о суммах авансовых платежей по налогу, исчисленных за отчетные периоды.

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Уточненки по закрытым обособкам

ФНС в письме № СД-4-21/27334@ от 31.12.2019разъяснила порядок заполнения уточненных налоговых деклараций по налогу на имущество организаций, представляемых за налоговые периоды, предшествующие налоговому периоду 2019 года, в отношении сумм налога, исчисленных по имуществу, подлежавшему налогообложению по месту нахождения обособки.

Раньше компания сдавала отчеты в ИФНС по месту нахождения обособки и указывала там КПП обособки. Обособка закрылась, но возникла необходимость сдать утоненную декларацию. Как ее заполнить?

Как пояснила ФНС, представление уточненной декларации по налогу, исчисленному в отношении имущества закрытой обособки в отношении налоговых периодов, предшествующих налоговому периоду 2019 года, в условиях сохранения объекта налогообложения на территории, подведомственной налоговому органу по месту нахождения этой закрытой обособки, должно осуществляться в указанный налоговый орган с указанием КПП закрытого обособленного подразделения.

Письмом от 26.02.2019 № БС-4-21/3364@ ФНС России до территориальных налоговых органов была доведена информация о реализации в АИС «Налог-3» возможности приема таких уточненных деклараций и расчетов по авансовым платежам в отношении сумм налога, исчисленных по имуществу, подлежавшему налогообложению по месту нахождения закрытого обособленного подразделения.