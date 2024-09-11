Дата мероприятия: 18 сентября, начало трансляции в 11:00 по Московскому времени.
Место проведения: онлайн, ссылка придет вам после регистрации на мероприятие.
Участие бесплатное. Необходимо пройти регистрацию.
В программе:
Для чего нужно хранить документы?
Законодательная база для организации хранения электронных документов.
Особенности хранения электронных документов.
Общее и отличия систем ЭДО и систем архивного хранения.
Решения по архивному хранению корпоративных электронных документов.
Демонстрация программных решений в рамках проекта ПК Баланс-2.
Мероприятие будет крайне полезным для организаций с оборотом более 700-от документов в год.
Организатор: компания «ОВИОНТ ИНФОРМ» (более 26 лет упрощаем процессы, связанные с ЭДО и сдачей отчетности).
Наш телеграм канал: https://t.me/oviont
Всем участникам вебинара дарим возможность бесплатно создать вариант собственного архива ЭДО с пробной выгрузкой документов из Экстерна, Диадок и СБИС, а также получить консультацию и скидки.
Ждем вас 18 сентября!
Особенности организации архива корпоративных электронных документов
Эксперты «ОВИОНТ ИНФОРМ» расскажут о требованиях к электронному документообороту и архивному хранению электронных документов, а также о решениях для создания архива документов в программах «Баланс-2»
Реклама: АО «Овионт Информ», ИНН: 7725088527, erid: LjN8K2f61
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