Эксперты «ОВИОНТ ИНФОРМ» расскажут о требованиях к электронному документообороту и архивному хранению электронных документов, а также о решениях для создания архива документов в программах «Баланс-2».

Дата мероприятия: 18 сентября, начало трансляции в 11:00 по Московскому времени.

Место проведения: онлайн, ссылка придет вам после регистрации на мероприятие.

Участие бесплатное. Необходимо пройти регистрацию.

В программе:

Для чего нужно хранить документы?

Законодательная база для организации хранения электронных документов.

Особенности хранения электронных документов.

Общее и отличия систем ЭДО и систем архивного хранения.

Решения по архивному хранению корпоративных электронных документов.

Демонстрация программных решений в рамках проекта ПК Баланс-2.

Мероприятие будет крайне полезным для организаций с оборотом более 700-от документов в год.

Организатор: компания «ОВИОНТ ИНФОРМ» (более 26 лет упрощаем процессы, связанные с ЭДО и сдачей отчетности).

Наш телеграм канал: https://t.me/oviont

Всем участникам вебинара дарим возможность бесплатно создать вариант собственного архива ЭДО с пробной выгрузкой документов из Экстерна, Диадок и СБИС, а также получить консультацию и скидки.

Ждем вас 18 сентября!

Особенности организации архива корпоративных электронных документов Эксперты «ОВИОНТ ИНФОРМ» расскажут о требованиях к электронному документообороту и архивному хранению электронных документов, а также о решениях для создания архива документов в программах «Баланс-2» Зарегистрироваться

Реклама: АО «Овионт Информ», ИНН: 7725088527, erid: LjN8K2f61