Компания ОВИОНТ ИНФОРМ приняла участие в Большом Партнерском Семинаре СКБ Контур

23 сентября в Казани СКБ Контур открыл свой ежегодный Большой Партнерский Семинар, в котором компания ОВИОНТ ИНФОРМ традиционно принимает участие уже на протяжении многих лет.

В этом году компания ОВИОНТ ИНФОРМ была отмечена в качестве лучшего партнера СКБ Контур по работе с корпоративными клиентами.

В 2021 году ОВИОНТ ИНФОРМ стала технологическим партнером СКБ Контур в плане решений по архивному хранению ЭД.

Директор по маркетингу и продажам ОВИОНТ ИНФОРМ Татьяна Костылева стала одним из спикеров секции, посвященной технологическому партнерству.

Татьяна рассказала о решении компании ОВИОНТ ИНФОРМ по архивному хранению документов Баланс-2: Клиент ЭДО: «Основными функциями нашего решения являются возможность получать документы из разных источников и хранить их в одном месте. Также у нас реализован удобный поиск документов, как по разным критериям, так и по тексту внутри документа. А благодаря отдельной интеграции с решением КриптоПро, обеспечивается долгосрочное хранение электронных документов».

Кроме того, Татьяна представила кейс успешного взаимодействия ОВИОНТ ИНФОРМ и технологического партнера СКБ Контур в плане комплексной автоматизации работы с электронными документами для ведущей строительной компании.

Команда ОВИОНТ ИНФОРМ благодарит СКБ Контур за высокий уровень организации мероприятия, а также за возможность пообщаться с коллегами и поделиться своими знаниями и опытом. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Компания АО «ОВИОНТ ИНФОРМ» 26 лет на рынке IT-технологий Подробнее

Реклама: АО «Овионт Информ», ИНН: 7725088527, erid: LjN8KQAu4