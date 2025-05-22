ЦОК 8 Конференция 16.04 Мобильный
ОВИОНТ ИНФОРМ
Общество

Большой розыгрыш в нашем телеграм канале в честь VIII Всероссийской бухгалтерской конференции

В преддверии VIII Всероссийской бухгалтерской конференции компания ОВИОНТ ИНФОРМ приглашает вас на выступление Владимира Виноградова (технический директор АО «ОВИОНТ ИНФОРМ»). Тема его доклада — «Архивы электронных документов: проблемы хранения и решения» — станет ключевой для специалистов, работающих с большими массивами данных.
Большой розыгрыш в нашем телеграм канале в честь VIII Всероссийской бухгалтерской конференции
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему это важно

Владимир затронет актуальные вопросы:

  • Какие документы нужно хранить. Сроки хранения документов.

  • Разные ЭДО (Диадок, СБИС, Такском) и как все интегрировать.

  • Какие файлы нужно хранить в электронном архиве.

  • Система хранения электронных документов: необходимость в условиях массивов данных.

В честь события мы подготовили 10 крутых призов:

  • 3 подписки на Telegram Premium (3 месяца) — для комфортного общения;

  • 6 летних наборов — гаджеты, аксессуары и все для яркого отдыха;

  • 1 сертификат на годовое использование программы «Баланс-2: Архив ЭДО» — ваш архив под контролем!

Как участвовать

1️⃣ Подпишитесь на Telegram-канал Архивное хранение ЭДО.

2️⃣ Нажмите кнопку «Участвовать» в закрепленном посте.

Итоги подведем 20 июня 2025 года. Не пропустите шанс выиграть полезные призы и прокачать свой профессиональный инструментарий!

«Баланс-2: Архив ЭДО»

Комплексный подход к архивации

Реклама: АО «Овионт Информ», ИНН: 7725088527, erid: 2W5zFJj6GDe

Информации об авторе

ОВИОНТ ИНФОРМ

ОВИОНТ ИНФОРМ

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