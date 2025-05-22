Большой розыгрыш в нашем телеграм канале в честь VIII Всероссийской бухгалтерской конференции

Почему это важно
Владимир затронет актуальные вопросы:
Какие документы нужно хранить. Сроки хранения документов.
Разные ЭДО (Диадок, СБИС, Такском) и как все интегрировать.
Какие файлы нужно хранить в электронном архиве.
Система хранения электронных документов: необходимость в условиях массивов данных.
В честь события мы подготовили 10 крутых призов:
3 подписки на Telegram Premium (3 месяца) — для комфортного общения;
6 летних наборов — гаджеты, аксессуары и все для яркого отдыха;
1 сертификат на годовое использование программы «Баланс-2: Архив ЭДО» — ваш архив под контролем!
Как участвовать
1️⃣ Подпишитесь на Telegram-канал Архивное хранение ЭДО.
2️⃣ Нажмите кнопку «Участвовать» в закрепленном посте.
Итоги подведем 20 июня 2025 года. Не пропустите шанс выиграть полезные призы и прокачать свой профессиональный инструментарий!
«Баланс-2: Архив ЭДО»
Комплексный подход к архивации
Реклама: АО «Овионт Информ», ИНН: 7725088527, erid: 2W5zFJj6GDe
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