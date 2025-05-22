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Большой розыгрыш в нашем телеграм канале в честь VIII Всероссийской бухгалтерской конференции

В преддверии VIII Всероссийской бухгалтерской конференции компания ОВИОНТ ИНФОРМ приглашает вас на выступление Владимира Виноградова (технический директор АО «ОВИОНТ ИНФОРМ»). Тема его доклада — «Архивы электронных документов: проблемы хранения и решения» — станет ключевой для специалистов, работающих с большими массивами данных.

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