Бизнес в кризис — как не потерять свое дело

Несколько месяцев режима ограничений, к сожалению, для малого бизнеса бесследно не прошли. Да, государство по мере возможностей постаралось бизнес поддержать, но эти меры для некоторых так и остались несбыточными.

На общефедеральном уровне отсрочку по налогам получили только пострадавшие отрасли, и только МСП. В некоторых регионах были введены региональные отсрочки, но сейчас то тут, то там всплывают истории, что налоговики требуют уплаты налогов до истечения отсрочки.

Другие меры — в виде субсидий — также даны не всем, да и не такие там выделены большие средства. Еще есть льготное кредитование, но и там не у всех была возможность такие кредиты получить.

К примеру, льготный кредит под 2% (остальное субсидирует государство). Тут еще нужно умудриться сохранить занятость на нужном уровне, в противном случае кредит придется возвращать по той ставке, по которой его дает банк, без учета субсидирования. Есть и другие требования банков, несмотря на громкие лозунги по телевизору, на деле воспользоваться пониженными ставками повезло не всем.

При этом, режим ограничений в разных регионах действовал по-разному. В Москве его поэтапно начали снимать начиная с конца июня. А в данный момент действует третий этап снятия режима ограничений, когда почти все разрешено, но с соблюдением предписания Роспотребнадзора. А в том же Хабаровском крае пока первый этап — ограничений гораздо больше. И на малый бизнес это тоже влияет.

Стоит ли брать деньги для бизнеса в банке?

Если нет инвесторов и собственных средств, которые можно вложить в бизнес — можно сходить в банк за кредитом. Но на фоне пандемии банки рисковать не хотят. У банков вообще ситуация такая, что, с одной стороны, им нужно кредитовать, а с другой — заемщику нужно доказать, что именно в его случае проблем с задолженностью не будет. А у кого этих самых проблем сейчас нет?

Кредитование в банке имеет один существенный минус — при большой просрочке банк по кредитному договору может сразу, без обращения в суд за подтверждением долга, инициировать процедуру банкротства. Вообще, банкротство достаточно полезная процедура (не удивляйтесь), но ложка все-таки дорога к обеду.

Любой кредит, особенно с залогом, нужно тщательно изучить и взвесить все pro et contra. И не стоит забывать про стресс-планирование, иными словами, «а что будет, если ситуация станет еще хуже». Не нагнетаем, но даже сама процедура получения кредита может существенно затянутся, а как известно, деньги всегда нужны оперативно — здесь и сейчас.

Еще один способ получить деньги

Новый способ занять деньги для бизнеса (кредитная модель, но с некоторой спецификой) — Merchant Cash Advance — предоставление бизнесу займа под будущий эквайринговый оборот.

Если предприятие малого бизнеса генерирует финансовый поток каждый день (продажи), пусть и в небольших количествах, но постоянно, то получение займа под эквайринг — это хороший вариант. Суть его в том, что предприятию выдается заем на развитие бизнеса, а возвращается он в виде процента от операций через эквайринг.

Компания ПапаФинанс инновационная платформа для финансирования малого бизнеса. Мы помогаем клиентам осуществлять закупки товаров, приобретать оборудование, расширять ассортимент, открывать новые торговые точки и реализовать любые другие бизнес-цели. У нас можно получить займ под эквайринг онлайн по специальным условиям для пользователей портала Клерк.ру.

Не кусачий процент — от 3,5% в месяц (сравните с обычным микрофинансированием!). Для получения займа необходим POS-терминал с обслуживанием в одном из наших банков-партнеров. Срок предоставления — от 3 до 9 месяцев. Получить можно от 50 тысяч до 3 млн. рублей. Для микропредприятия розницы или сферы услуг — самое то. К примеру, для торговой точки «у дома», кофейни или интернет-магазина.

Для погашения займа нет отдельных платежей. Он будет погашаться ежедневно из каждой транзакции, в размере от 10 до 50%. По желанию, можно в сумму займа включить стоимость кассы или POS-терминала.

Есть и определенные требования, которые мы предъявляем к бизнесу:

необходимо проработать хотя бы 6 месяцев;

минимум транзакций — 15 в месяц, с оборотом от 70000 до 2,5 млн рублей.

В итоге, получается неплохой вариант для постоянно работающего микропредприятия — при попадания под условия займа, бизнес получает средства для поддержания своей работы, а возвращаться он будет автоматом с каждой транзакции. То есть, просто работаете, зарабатываете, и не думаете о возврате денег — они будут возвращаться сами. Это помогает не допускать просрочек, а значит и проблем с кредитором не будет.