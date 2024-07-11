Как снизить штраф перед налоговой от двух до ста раз: лайфхаки для физиков и юриков

Даже если налоговая инспекция уже насчитала какую-то сумму в виде штрафа, то можно попытаться подумерить аппетиты фискалов. Рассказываем, как это сделать законно.

Одно обстоятельство — минус полштрафа

Налоговый кодекс сконструирован так, что размеры санкций зависят от масштабов и характера потерь, которые понес бюджет при правонарушении, а также от того, при каких обстоятельствах оно было допущено.

Как физическому лицу искать снисхождения

И не стоит горько улыбаться: тяжелые обстоятельства — один из поводов для снижения штрафа. Статья 112 НК называет три конкретных обстоятельства, наличие которых смягчает ответственность нарушителя:

Он оступился из-за стечения тяжелых обстоятельств — семейных или личных. Он находился в тяжелом материальном положении. Допустил оплошность из-за какого-то вида зависимости — по службе, материальной или другой (но не алкогольной, конечно).

Теперь два отличительных момента:

Первый. Вышеуказанный перечень — открытый, то есть можно привести в качестве смягчающего другое обстоятельство. Оправдывает оно налогоплательщика или нет — решать налоговикам, а если они проявят черствость — то суду.

Второй. Наличие хотя бы одного смягчающего обстоятельства не менее чем вдвое сокращает размер первоначального штрафа (п. 3 ст. 114 НК).

Налоговики также традиционно лояльны к пожилым людям и воспринимают пенсионный статус как смягчающее обстоятельство (решение ФНС от 22.03.2016 № СА-3-9/1218).

Какие обстоятельства помогут урезать налоговый штраф бизнесу

В качестве смягчающих обстоятельств налоговики могут принять:

самостоятельную покаятельную уплату налога, а еще лучше — пеней, а еще лучше — и части штрафа сразу;

изначальную щедрость при уплате налога — наличие переплат;

убыточность деятельности;

отсутствие существенных негативных последствий для бюджета;

технический сбой и схожие обстоятельства;

«первоход» — то есть совершение налогового правонарушения впервые;

любовь к миру, добрые дела и благотворительность.

Рассмотрим некоторые примеры из практики, но перед этим отдельно подчеркнем — даже установленный умысел в совершении налогового правонарушения не исключает снисхождения.

ФНС признает, что наличие умысла в действиях налогоплательщика не исключает учет смягчающих обстоятельств (письмо ФНС от 12.05.2020 № БВ-4-7/7751).

Оступиться впервые

Во многих отраслях права — уголовном, административном, трудовом — впервые оступившихся принято миловать. В налоговых отношениях суды давно и стабильно рассматривают совершение правонарушения впервые как смягчающее обстоятельство (постановления АС Московского округа от 13.03.2017, дело № А40-53047/2016, от 30.05.2018, дело № А40-145559/2017).

Причем для определения того, совершено правонарушение впервые или нет, используется любопытный инструментарий из ст. 108 и 122 НК: учитывается двенадцатимесячный срок с даты вступления в силу решения налогового органа за аналогичное нарушение.

Например, в результате налоговой проверки выявлено нарушение, совершенное 07.04.23, а решение о привлечении к ответственности по итогам налоговой проверки вынесено лишь 07.06.23. Двенадцать месяцев с даты предыдущего решения о привлечении к ответственности истекло 07.06.24 — в этом случае налогоплательщик должен считаться совершившим правонарушение впервые.

Если предыдущий штраф взыскивался с налогоплательщика в судебном порядке, то 12 месяцев отсчитываются со дня вступления в силу судебного решения (определение Верховного Суда от 09.01.2023 № 429-ПЭК22 по делу № А32-17746/2020).

Налоговики и сами давно рекомендуют учитывать впервые совершенное правонарушение как смягчающее обстоятельство (п. 7 Приложения к письму ФНС от 16.04.2019 № СА-4-7/7164).

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Щедро переплачивать заранее

Логика понятна: налогоплательщик уплачивал больше, чем было нужно, по сути авансируя бюджет, — это можно и поощрить.

Сама по себе переплата редко позволяет снизить штраф, но в совокупности с другими обстоятельствами ранее часто принималась за смягчающее обстоятельство (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.09.2023 № Ф03-3563/2023 по делу № А24-5318/2022).

Оплатить доначисления добровольно

Самый простой, но в то же время самый морально тяжелый для директора способ снизить штраф: оплатить его самому.

На практике, по результатам изнуряющей выездной налоговой проверки мало кто из предпринимателей решается добровольно расстаться с внушительной суммой, но ситуации бывают разные.

Как правило, суды соглашаются с тем, что добровольная уплата доначислений — смягчающее обстоятельство (постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.12.2023 № Ф05-34406/2022 по делу № А40-155132/2021, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 02.09.2020 № Ф01-12549/2020 по делу № А38-8335/2019, постановление АС МО от 02.09.2021 № Ф05-20968/2021 по делу № А40-256301/2020).

Регулярно заниматься благотворительностью

Вряд ли одно-единственное символическое пожертвование на спасение тропических лесов Амазонии поможет снизить штраф, но наряду с другими смягчающими обстоятельствами увеличит шансы на снисхождение.

На практике директорам крупных предприятий приходится преодолевать похвальную природную скромность и просить облагодетельствованных оформлять дипломы, благодарственные письма, грамоты и т.п. К сожалению, юриспруденция не работает на словах и улыбках, только на доказательствах.

Положительных примеров из практики достаточно (постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.12.2023 № Ф05-34406/2022 по делу № А40-155132/2021, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.08.2020 № Ф02-2926/2020 по делу № А19-19305/2019,постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.04.2020 № Ф09-3370/19 по делу № А47-9960/2018).

Как низко падать

Обратите внимание на то, что ст. 114 НК, указывая на возможность уменьшения штрафа в два раза, обозначает лишь минимальный предел, а вообще суд вправе снизить сумму еще больше, и даже ниже минимального размера (п. 16 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57), но не до нуля, поскольку это уже освобождение от ответственности.

Дальше в дело вступают ваши налоговые юристы, которые пытаются убедить лицо, рассматривающее материалы проверки, в том, что многократное снижение штрафов — это нормально, общепринято, и признается судами.

Например, можно сослаться на дела со снижением в 110, 100 или 70 раз (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.02.2018 по делу № А13-12372/2016, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.06.2017 по делу № А72-10229/2016 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.12.2014 по делу № А40-182945/13 соответственно).

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