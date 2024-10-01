Топ-5 постов Parallax по экспертной версии редакции «Клерк.ру» 

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Телеграм-канал Parallax оперативно освещает события в мире налогов: поправки к законам, определения ВС, резонансные судебные решения, а также регулярно размещает контент, созданный при помощи нейросетей. Сделали для вас подборку самых интересных публикаций этого ресурса с момента запуска по сегодняшний день.

Кейс №1. Верховный суд отменил доначисление пени компании, которая дробила бизнес

Дробление бизнеса постоянно в фокусе налоговиков, но и в этом сегменте проскальзывают любопытные решения в пользу бизнеса. Например, дело по жалобе ООО «Карел–Импэкс» (№ А26-8877/2021) дошло до высшей судебной инстанции. Верховный суд признал, что ИФНС бездумно начислила пени за период с момента, когда участники схемы дробления бизнеса уплатили налог по УСН, и до даты вынесения решения по результатам налоговой проверки.

ВС указал: при начислении санкций налоговые органы должны учитывать не только факт просрочки, но и текущее состояние расчетов с бюджетом.

Такой подход создает более справедливую нагрузку для налогоплательщиков: защищает компании от переплаты денег в бюджет, если они выполнили свои обязательства по пополнению казны, пусть даже и не полностью.

Смело требуйте на проверках по дроблению не только учетом ранее уплаченных налогов участниками дробления, но и перерасчета пеней по ним.

Кейс №2. Увеличение уставного капитала за счет средств компании — не равно скрытое финансирование акционера-иностранца

Для тех компаний, которые еще не распрощались с иностранными владельцами, любопытным покажется акт московской кассации (№ Ф05-24848/2023 от 02.04.2024 года по делу № А40-211798/2022), которым судьи отменили решения нижестоящих инстанций и приняли сторону компании.

Кассация указала, что увеличение уставного капитала российского юрлица за счет собственных средств не может быть квалифицировано как скрытое распределение прибыли в пользу иностранного акционера.

Вывод суда великолепен: действия по управлению капиталом (в частности, его увеличение) остаются внутрикорпоративным вопросом, который не должен огульно интерпретироваться налоговиками или судами как способ уклонения от уплаты налогов или скрытого вывода прибыли.

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Кейс №3. Пониженная ставка УСН доступна только тем, кто фактически проживает в регионе

Некоторые ИП так обрадовались пониженной ставке на упрощенке для определенных регионов (в Мурманской области и Калмыкии — 1%, в Республике Коми — 3%, а в Тюменской области — 4%), что не успели ознакомиться с условиями предоставления преференций.

Тем временем, основное требование закона — вести деятельность строго на территории субъекта РФ.

Негативно для налогоплательщика закончилось дело № А42-671/2022 (см. постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.02.2023), инспекция доказала свою правоту и доначислила предпринимателю налог.

ИП пытался оправдываться тем, что родился и вырос в Мурманской области, более пяти лет отработал на государственной службе в г. Кандалакша, платил налог на имущество и земельный налог в регионе.

Но суд установил, что в спорный период предприниматель был зарегистрирован на территории Московской области, основную активность вел вне Мурманской области, а потому установленная законом Мурманской области ставка в размере 1% при исчислении налога по УСН применена неправомерно.

Данное дело служит предупреждением другим предпринимателям: суды и налоговики давно научились определять фиктивность переезда в низконалоговые регионы, и судебная практика все чаще встает на сторону налоговых органов в подобных спорах.

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Кейс №4. Чтобы доначислить налог, инспектору нужно уложиться в два года

Верховный суд вновь подтвердил, что ФНС теряет право на принудительное взыскание доначисленных налогов, если проверка длится более двух лет (ст. 47 НК). Это решение продолжает прецедент, установленный ранее в деле компании «Неринга».

После казалось бы положительно для налогоплательщиков Неринги в правоприменительной практике была полная чехарда: налоговики начали отсчет срока не с начала контрольных мероприятий, а с их завершения. Точку в наболевшем вопросе поставил судебный акт по делу ООО «НОВА-ПРИНТ» (№ А38-5256/2022).

Итак, если общая продолжительность «налоговых мероприятий» превышает два года, инспекция теряет право на взыскание.

NB: при подсчете не забывайте учитывать рабочие и нерабоче-ковидные дни.

Кейс №5. С директора, который работал с однодневками, субсидиарно взыщут не только налоги, но и сами выведенные средства

Риск субсидиарной ответственности — привычный спутник налоговых споров в наши дни. По искам ФНС арбитражные суды взыскивают огромные суммы налогов с провинившихся управленцев и бенефициаров бизнеса. Но и не только их!

Интерес представляет свежее определение Экономической коллегии ВС № 303-ЭС24-276 от 14.06.2024 по делу № А73-14984/2020. Суд рассматривал вопрос о привлечении директора к субсидиарной ответственности за налоговые нарушения, связанные с заключением сделок с компаниями-однодневками.

Ключевые выводы:

Если компания привлекает к сотрудничеству «фирмы-пустышки» и не подтверждает реальность хозяйственных операций, директор может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

В подобных ситуациях возможно не только взыскание доначисленных налогов (НДС, налога на прибыль, и т.п.), но и тех денежных средств, которые были переведены сомнительным подрядчикам.

ВС отметил, что сделки с однодневками представляют собой серьезную проблему не только для государственной казны, но и для кредиторов свалившейся в банкротство организации-налогоплательщика.

Еще раз напомним генеральным директором о том, что основным лекарством от риска субсидиарки является проявления должной (коммерческой) осмотрительности при заключении сделок с контрагентами. О том, как ее проявлять юристы Parallax также рассказывают у себя на канале.

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