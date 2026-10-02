Проверки и штрафы за вывески на латинице в 2026 году: что грозит бизнесу и когда помогает товарный знак

Штрафуют ли за само название на латинице
Латиница сама по себе не означает нарушение. Сначала определяют, что размещено: товарный знак, фирменное наименование, информация для потребителей или реклама. Затем проверяют применимые требования и наличие исключений. Единого штрафа «за иностранный бренд» нет.
С 1 марта 2026 года действует статья 10.1 закона о защите прав потребителей. Она устанавливает требования к публичной информации при торговле и обслуживании: вывескам, надписям, указателям и другим носителям. Статья не регулирует рекламу и отдельно исключает информацию, предусмотренную статьями 8–10 того же закона, — для нее действуют собственные правила.
Публичная информация должна быть на русском языке; иностранное дублирование допускается при соблюдении установленных условий. При этом статья 10.1 не применяется к использованию фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания.
Поэтому на одной витрине могут соседствовать разные по статусу элементы: зарегистрированное название бренда и обычная надпись о скидке. Исключение для первого не освобождает от требований ко второму.
Проверки вывесок уже проводятся: что известно из официальных сообщений
Красноярск: предостережение и замена вывески
В сообщении Роспотребнадзора от 27 марта 2026 года описана жалоба на иностранную вывеску маникюрного салона. Предпринимателю объявили предостережение; затем он сообщил о демонтаже вывески и намерении установить новую на русском языке. Публикация не сообщает о назначенном штрафе. Официальное сообщение о салоне.
Когалым: административные дела и предписания
18 сентября 2026 года Управление Роспотребнадзора по ХМАО — Югре сообщило о контрольных мероприятиях и профилактических визитах, в ходе которых выявляли нарушения оформления вывесок. В публикации указаны три возбужденных административных дела и выданные предписания. Суммы назначенных штрафов в ней не приведены. Сообщение управления о практике в Когалыме.
Эти случаи подтверждают, что требования уже применяются. Но предостережение, возбуждение дела и постановление о наказании — разные этапы. По ним нельзя делать вывод, что все компании с иностранным названием обязательно оштрафуют.
Кто рассматривает нарушения
Роспотребнадзор рассматривает вопросы информации для потребителей. ФАС России и ее территориальные органы контролируют соблюдение законодательства о рекламе. В разъяснении ФАС прямо разграничены рекламная информация и обычные вывески: сами по себе названия организаций и товаров не являются рекламой. Значение имеют содержание и способ размещения конкретного материала.
Дополнительно могут действовать местные требования к размещению и внешнему виду конструкций. Регистрация товарного знака не заменяет соблюдение таких правил.
Какие штрафы возможны за иностранные слова на вывеске и в рекламе
Ниже — базовые санкции трех норм КоАП. Их нельзя выбирать только по факту наличия латинских букв: необходимо установить состав нарушения, лицо, которое отвечает за него, и обстоятельства дела.
Основание ответственности
Должностные лица
Юридические лица
Нарушение права потребителя на необходимую и достоверную информацию — ч. 1 ст. 14.8
Предупреждение или 500–1 000 ₽
Предупреждение или 5 000–10 000 ₽
Продажа товаров, работы или услуги при отсутствии установленной обязательной информации — ч. 1 ст. 14.5
Предупреждение или 3 000–4 000 ₽
Предупреждение или 30 000–40 000 ₽
Нарушение законодательства о рекламе при квалификации по ч. 1 ст. 14.3
4 000–20 000 ₽
100 000–500 000 ₽
Источники: часть 1 статьи 14.8, часть 1 статьи 14.5 и часть 1 статьи 14.3 КоАП . В сообщении управления по ХМАО — Югре применительно к информации на вывесках названы статьи 14.5 и 14.8; это не означает автоматического сложения двух штрафов за одну надпись.
«До 500 000 ₽» — не штраф за любую латиницу.
Такая верхняя граница предусмотрена для юридических лиц частью 1 статьи 14.3 за нарушение законодательства о рекламе. Переносить ее на каждую информационную вывеску неправильно. При наличии другого специального состава применимость нормы также оценивают отдельно.
ИП по общему правилу несут ответственность как должностные лица, если КоАП не установлено иное: см. статью 2.4. Для юридических лиц из реестра МСП, отнесенных к малым и микропредприятиям, предусмотрены особенности назначения штрафа по статье 4.1.2. Поэтому базовый диапазон для ООО в таблице не всегда равен итоговой сумме.
Также нужно проверить основания для предупреждения, в том числе по статье 4.1.1 КоАП. Правило «за первый раз никогда не штрафуют» неверно: важны предусмотренные законом условия. Предупреждение как административное наказание и профилактическое предостережение — не одно и то же.
Когда регистрация товарного знака помогает сохранить название
Если обозначение охраняется в России как товарный знак, его использование подпадает под соответствующее исключение из статьи 10.1. Но слова «это наш бренд» недостаточно. Нужны документы, позволяющие определить охраняемое обозначение и основание его использования.
До ссылки на исключение проверьте:
есть ли действующая охрана в России, а не только иностранное свидетельство;
какое именно обозначение зарегистрировано — название, изображение или их сочетание;
соответствуют ли используемое обозначение и деятельность объему правовой охраны;
кто правообладатель и на каком основании знаком пользуется именно ваша компания или ИП.
Российская охрана определяется с учетом статьи 1479 ГК. Если знака еще нет, подготовку к регистрации товарного знака стоит начать с проверки обозначения и выбора товаров и услуг, для которых требуется защита.
Поданная заявка еще не дает статус зарегистрированного знака
Номер заявки подтверждает обращение за регистрацией, но не ее завершение. Не стоит оставлять спорную информацию без исправления только потому, что документы уже отправлены в Роспатент. Последующая регистрация также не означает автоматической отмены ответственности за прежние действия.
Исключение для бренда не распространяется на все надписи рядом
Условный пример: бренд и сообщение о скидке.
У магазина есть охраняемый в России знак LUMERA. Рядом с ним на витрине размещено Sale 50%. Подтверждение прав на LUMERA само по себе не решает вопрос с текстом о скидке. Его нужно отдельно оценить как информацию либо рекламу и оформить с учетом соответствующих требований.
Пример вымышленный: он показывает различие между названием и окружающим текстом, а не подтверждает регистрацию конкретного обозначения.
Фирменное наименование — еще одно предусмотренное законом исключение, однако оно не тождественно произвольному названию магазина. Статус ИП сам по себе не создает фирменного наименования юридического лица.
Узнайте, можно ли зарегистрировать ваш бренд
Сообщите точное написание и опишите товары или услуги. «Патент 24» оценит возможные препятствия для регистрации и предложит следующий шаг
Что проверить на вывеске, витрине и сайте до обращения контролирующего органа
Соберите все места использования названия. Фасад, входная группа, таблички, витрина, меню, сайт, карточки товаров и рекламные макеты. Сохраните фотографии и снимки экрана с датой.
Разделите бренд и сообщения покупателю. Название, указатель входа, режим работы, условия покупки и предложение скидки имеют разное назначение. Не оценивайте весь макет только по логотипу.
Проверьте русский текст. Если используется иностранное дублирование, оно не должно подменять обязательную русскую информацию.
Сопоставьте макет с документами на название. Уточните статус знака, владельца и права пользователя. Домен, аккаунт и авторские права на рисунок не равны регистрации товарного знака.
Составьте список исправлений и назначьте ответственного. Передайте согласованные формулировки дизайнеру, администратору сайта и управляющим точками. Сохраните итоговые версии.
Параметры дублирования установлены частью 2 статьи 3 закона № 53-ФЗ: соответствие содержания, равнозначность размещения и технического оформления, одинаковые цвет, тип и размер шрифта, разборчивость. Русский перевод мелким текстом внизу не стоит считать достаточным решением.
Для обычного информационного указателя Open понятное русское сообщение — «Открыто», а не «Опен». Транслитерация не заменяет перевод. При этом наличие заимствованного слова еще не означает, что оно запрещено: языковую норму и контекст оценивают отдельно.
Нужно ли проверять сайт
Да: сведения о продавце, товарах, услугах и условиях покупки должны соответствовать требованиям к информации для потребителя. Региональное управление Роспотребнадзора в разъяснении от 26 июня 2026 года также относит интернет-сайты к носителям, которые бизнесу следует проверить. При этом отдельные элементы сайта — реклама, название бренда и обязательные сведения — нельзя механически подводить под одну норму.
Из новых требований не следует общая обязанность заменить домен на кириллический. Практическая задача — проверить содержание и правовой статус используемых обозначений. Если название пока не охраняется, проверка названия перед регистрацией в «Патент 24» поможет оценить возможность его регистрации; содержание остальных блоков сайта все равно проверяют отдельно.
Что делать, если поступили жалоба, предостережение или предписание
Сначала установите, какой документ получен, кем он выдан, какие факты в нем указаны и какой срок предусмотрен для действий. Письмо от посетителя, предостережение органа и постановление о штрафе имеют разный правовой статус.
Зафиксируйте исходное состояние. Сохраните макет, фото вывески, страницы сайта, дату получения документа и приложения. После этого организуйте необходимые исправления.
Проверьте предмет претензии. Что именно вызвало замечание: название, отсутствие русской информации, размер перевода или рекламный текст? Какие нормы указаны?
Соберите подтверждения. При ссылке на товарный знак подготовьте сведения о регистрации и документы о праве использования. Для фирменного наименования — соответствующие сведения о юридическом лице.
Определите порядок реакции. Решите, нужно ли направить пояснения, возражения, исполнить предписание или обжаловать решение. Срок и процедуру проверяйте для конкретного документа, а не по общей памятке.
Подтвердите изменения. Сохраните фото и снимки экрана после исправления, документы подрядчиков и подтверждение отправки ответа, если он необходим.
При споре о правовой квалификации или уже назначенном наказании требуется отдельная оценка материалов дела. Регистрация бренда решает задачу оформления прав на обозначение, но не заменяет защиту по административному делу и не останавливает сроки исполнения или обжалования документов.
Займитесь охраной бренда параллельно с исправлениями
Патентное бюро «Патент 24» поможет выбрать обозначение для регистрации, подобрать перечень товаров и услуг и подготовить заявку. Состав и стоимость сопровождения согласуем заранее
Частые вопросы о штрафах за латиницу
Вывеску установили до 1 марта 2026 года. Можно оставить?
Сам по себе возраст вывески не является общим исключением. Оценивают информацию, которая продолжает использоваться после вступления требований в силу, и наличие предусмотренных законом оснований для исключения.
Можно дописать «магазин», а иностранное название не менять?
Слово «магазин» сообщает о виде деятельности, но не подтверждает статус названия и не заменяет оценку всей вывески. Проверьте, подпадает ли само название под исключение и требуется ли менять его оформление.
Если знак зарегистрирован на учредителя, ООО может на него ссылаться?
Нужно проверить основание использования знака обществом. Учредитель и ООО — разные лица; наличие свидетельства у одного из них не означает, что права другого оформлены автоматически.
Регистрация товарного знака отменит уже выписанный штраф?
Не автоматически. Законность постановления оценивается по обстоятельствам дела и применимым нормам. Новая регистрация не подменяет процедуру обжалования.
После исправления текста дело обязательно прекратят?
Такой гарантии нет. Устранение нарушения важно зафиксировать, но вопрос о наказании решается с учетом состава, доказательств и правил КоАП. Не игнорируйте полученные документы после замены вывески.
С чего начать, если название на латинице важно сохранить
Разделите две задачи: привести информацию для клиентов в соответствие требованиям и оформить охрану самого бренда. Начните с точного написания, перечня товаров или услуг, фото использования и сведений об имеющихся заявках или регистрациях.
Начните с оценки своего названия
Оставьте заявку на странице услуги. Разберём обозначение и деятельность, оценим риски регистрации и предложим порядок оформления прав
Реклама: ИП Цыхманов Евгений Михайлович, ИНН 231007258340, erid: 2W5zFHPwyBF