Проверки и штрафы за вывески на латинице в 2026 году: что грозит бизнесу и когда помогает товарный знак

Штрафуют ли за само название на латинице

Латиница сама по себе не означает нарушение. Сначала определяют, что размещено: товарный знак, фирменное наименование, информация для потребителей или реклама. Затем проверяют применимые требования и наличие исключений. Единого штрафа «за иностранный бренд» нет.

С 1 марта 2026 года действует статья 10.1 закона о защите прав потребителей. Она устанавливает требования к публичной информации при торговле и обслуживании: вывескам, надписям, указателям и другим носителям. Статья не регулирует рекламу и отдельно исключает информацию, предусмотренную статьями 8–10 того же закона, — для нее действуют собственные правила.

Публичная информация должна быть на русском языке; иностранное дублирование допускается при соблюдении установленных условий. При этом статья 10.1 не применяется к использованию фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания.

Поэтому на одной витрине могут соседствовать разные по статусу элементы: зарегистрированное название бренда и обычная надпись о скидке. Исключение для первого не освобождает от требований ко второму.