Сколько стоит включить товарный знак в ТРОИС: подготовка документов, страхование и сопровождение — полный бюджет для правообладателя

Сколько стоит включение товарного знака в ТРОИС

ТРОИС — таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведет ФТС России. Он помогает применять таможенные меры при признаках нарушения прав. В этой статье речь идет о включении товарного знака в российский реестр, а не о регистрации нового знака в Роспатенте.

Государственная услуга предоставляется без платы. Это прямо установлено п. 40 Административного регламента ФТС, утвержденного приказом от 28.01.2019 № 131. Если исполнитель использует выражение «стоимость регистрации в ТРОИС», уточните, какие услуги и платежи за ним стоят.

Цена сопровождения «Патент 24» — 99 900 ₽. Она не является пошлиной ФТС. Состав подготовки и сопровождения закрепляется в договоре; страховую премию, переводы и другие внешние расходы нужно отдельно обозначить в смете. Считать их включенными в цену без такого условия нельзя.

Расход Кому платят От чего зависит Государственная услуга ФТС Плата не взимается Включение не требует оплаты госпошлины. Подготовка и сопровождение Юридическому исполнителю Объем проверки, сведения о товарах, документы и согласованные ответы на запросы. Страховая премия Страховщику Условия, срок и объем покрытия по конкретному предложению. Переводы и оформление документов Переводчику, нотариусу или иному исполнителю — при необходимости Язык документов, требования к их оформлению и уже имеющиеся материалы. Материалы о товарах и рисках нарушения Специалистам или собственной команде Готовность описаний, фотографий, информации о маркировке и поставках. Работа после включения Представителю и другим привлеченным специалистам Актуализация сведений, продление защиты, действия по конкретным уведомлениям и спорам.

Для сравнения предложений используйте одну формулу: сопровождение + страховая премия + необходимые работы вне согласованного состава услуги. Время собственных сотрудников можно дополнительно оценить для управленческого бюджета. Работу по конкретным спорным партиям удобнее планировать отдельным блоком.