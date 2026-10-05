Сколько стоит включить товарный знак в ТРОИС: подготовка документов, страхование и сопровождение — полный бюджет для правообладателя

Короткий ответ
ФТС не взимает плату за государственную услугу по ведению ТРОИС. Основные расходы правообладателя — подготовка документов и сопровождение, страховая премия и необходимые внешние работы. Стоимость услуги «Патент 24» — 99 900 ₽. Полный бюджет конкретного проекта определяют после проверки состава работ, условий страхования и готовности материалов о товарах.
Сколько стоит включение товарного знака в ТРОИС
ТРОИС — таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведет ФТС России. Он помогает применять таможенные меры при признаках нарушения прав. В этой статье речь идет о включении товарного знака в российский реестр, а не о регистрации нового знака в Роспатенте.
Государственная услуга предоставляется без платы. Это прямо установлено п. 40 Административного регламента ФТС, утвержденного приказом от 28.01.2019 № 131. Если исполнитель использует выражение «стоимость регистрации в ТРОИС», уточните, какие услуги и платежи за ним стоят.
Цена сопровождения «Патент 24» — 99 900 ₽. Она не является пошлиной ФТС. Состав подготовки и сопровождения закрепляется в договоре; страховую премию, переводы и другие внешние расходы нужно отдельно обозначить в смете. Считать их включенными в цену без такого условия нельзя.
Расход
Кому платят
От чего зависит
Государственная услуга ФТС
Плата не взимается
Включение не требует оплаты госпошлины.
Подготовка и сопровождение
Юридическому исполнителю
Объем проверки, сведения о товарах, документы и согласованные ответы на запросы.
Страховая премия
Страховщику
Условия, срок и объем покрытия по конкретному предложению.
Переводы и оформление документов
Переводчику, нотариусу или иному исполнителю — при необходимости
Язык документов, требования к их оформлению и уже имеющиеся материалы.
Материалы о товарах и рисках нарушения
Специалистам или собственной команде
Готовность описаний, фотографий, информации о маркировке и поставках.
Работа после включения
Представителю и другим привлеченным специалистам
Актуализация сведений, продление защиты, действия по конкретным уведомлениям и спорам.
Для сравнения предложений используйте одну формулу: сопровождение + страховая премия + необходимые работы вне согласованного состава услуги. Время собственных сотрудников можно дополнительно оценить для управленческого бюджета. Работу по конкретным спорным партиям удобнее планировать отдельным блоком.
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Страхование для ТРОИС: сколько платят и что означает сумма 500 000 ₽
Приостановление выпуска может причинить имущественный вред декларанту, собственнику, получателю товара или другим лицам. Поэтому для включения в российский ТРОИС требуется страхование риска ответственности за такой вред. Минимальная страховая сумма — 500 000 ₽ по ч. 13 ст. 328 закона № 289-ФЗ.
Здесь важно различать три понятия:
Страховая сумма — размер покрытия по договору. Ее не перечисляют в ФТС и не прибавляют как расход на включение.
Страховая премия — плата страховщику за страхование. Именно ее включают в смету.
Обязательство о возмещении вреда — отдельный документ правообладателя для ФТС. Наличие полиса не отменяет обязанность представить его.
Универсальной установленной законом цены полиса нет. Для расчета премии запросите предложение страховщика на нужный срок и с конкретным описанием риска. Цена из чужой статьи без условий договора не позволяет определить ваш платеж.
Что проверить в предложении страховщика
Застрахован именно риск ответственности, связанный с приостановлением срока выпуска товаров, а не только утрата груза или общая ответственность бизнеса.
Корректно определены правообладатель, объекты и условия покрытия, соблюден минимум страховой суммы.
Срок и начало действия полиса согласованы с планируемым сроком таможенной защиты; годовой платеж не выдан за стоимость всего трехлетнего периода.
Понятны ограничения, исключения, условия выплат и порядок продления. Нельзя считать, что любой возможный вред автоматически полностью покрыт.
Известны сумма премии, порядок оплаты и документ, подтверждающий ее уплату. Регламент ФТС предусматривает такое подтверждение вместе со страховыми документами.
Когда нужно представить полис
Полис не обязательно иметь в день первоначальной подачи. Закон допускает представить его в течение месяца со дня направления уведомления о предварительном решении в предусмотренном порядке. До выполнения страхового условия предварительное решение нельзя считать завершенным включением. Основание — ч. 14 ст. 328 и п. 71 регламента ФТС.
Условия страхования лучше выяснить заранее, чтобы после уведомления не начинать согласование с нуля. В рамках подготовки товарного знака к включению в ТРОИС обсудите, кто проверяет комплект страховых документов и контролирует срок их представления.
Почему подготовка документов стоит по-разному
Заявление подают в отношении одного объекта интеллектуальной собственности. По ч. 4–6 ст. 328 закона № 289-ФЗ нужны сведения о правах, товарах и сроке защиты, подтверждающие документы, а при работе через представителя — его полномочия. Поэтому портфель из нескольких знаков и один знак — разный объем подготовки; коммерческую цену на портфель согласуют отдельно.
Блок подготовки
Что нужно выяснить до оценки стоимости
Права на знак
Действует ли охрана в РФ; кто правообладатель; совпадают ли сведения в документах и реестре.
Товары
Какая продукция нуждается в таможенной защите; какие коды ТН ВЭД и характеристики ей соответствуют.
Оригинальная продукция
Готовы ли изображения знака на товаре, сведения об упаковке, маркировке, артикулах и отличительных признаках.
Основания риска
Какие факты и материалы указывают на возможное нарушение при перемещении товаров; что известно о спорных поставках.
Участники поставок
Какие сведения о производителях, импортерах и иных участниках есть у правообладателя.
Полномочия и обязательство
Кто подает заявление и взаимодействует с ФТС; оформлены ли представительство и обязательство о возмещении вреда.
Сложность определяется товарами и исходными сведениями
У одного бренда есть готовый каталог с маркировкой, упаковкой и отличительными признаками. У другого десятки товарных групп, меняющиеся поставщики и фотографии без пояснений. Во втором случае потребуется больше работы, чтобы связать материалы с конкретными товарами и знаками.
Классы МКТУ описывают охрану товарного знака, а коды ТН ВЭД используются в таможенной классификации. Их нельзя механически заменить друг другом. Количество классов само по себе не создает пошлину ФТС, но объем товаров и работа с их описанием могут влиять на стоимость услуг.
Переводы, заверение, фотографии и образцы
Документы на иностранном языке требуют перевода на русский с оформлением по применимым правилам. Однако не нужно автоматически нотариально заверять каждый документ: регламент предусматривает разные допустимые способы представления и заверения. Перечень и способ оформления определяют до заказа переводов и нотариальных действий.
Фотографии, описание отличий и материалы о возможных нарушениях должны отражать реальные обстоятельства. Если нужны отдельная съемка, систематизация большого каталога или исследование, оцените эту задачу отдельно. Физические образцы по ч. 9 ст. 328 можно приложить; они не объявлены обязательным приложением к каждому заявлению.
Проверка прав может выявить отдельную задачу. Если требуется продлить знак, оформить переход права или исправить сведения о правообладателе, это самостоятельные действия. Их сроки и расходы согласуют отдельно, а не скрывают внутри строки «подготовка в ТРОИС».
Пример полной сметы на включение
Рассмотрим условный расчет для одного знака. Это не клиентский кейс и не тариф страховой компании. Для иллюстрации возьмем сопровождение за 99 900 ₽ и учебные суммы: 12 000 ₽ за страхование на согласованный срок, 8 000 ₽ за необходимые переводы и заверение, 10 000 ₽ за отдельную подготовку товарных материалов.
Предполагается, что эти дополнительные работы действительно нужны и не входят в сопровождение. Все денежные суммы примера окончательные к оплате — налог сверх них не добавляется. В реальном договоре налоговый режим исполнителя и итоговую цену проверяют отдельно.
Статья
Сумма в примере
Плата ФТС за государственную услугу
0 ₽
Сопровождение
99 900 ₽
Страховая премия — условное значение
12 000 ₽
Переводы и заверение — условное значение
8 000 ₽
Отдельные товарные материалы — условное значение
10 000 ₽
Итого денежных расходов на включение
129 900 ₽
Если перевод не нужен, соответствующая строка исчезает. Если подготовка товарных материалов уже входит в договор сопровождения, повторно ее не прибавляют. Если страховая премия другая, заменяют учебную сумму фактическим предложением. 500 000 ₽ страхового покрытия в итог не включают.
Эта смета отвечает на вопрос о включении. Она не оценивает будущие исследования, представительство в споре или судебные расходы. Для них нужен отдельный расчет по фактической ситуации.
Согласуйте состав работ до подачи в ФТС
Проверим знак и исходные сведения, определим комплект документов и объём сопровождения. Условия по страхованию, внешним расходам и дополнительным задачам нужно закрепить в договоре
Какие расходы планировать после включения
Продление защиты и актуализация сведений
Срок таможенной защиты устанавливают при включении, но не более чем на три года. Его можно продлевать при соблюдении условий; заявление подают не менее чем за два месяца до окончания. Это предусмотрено ст. 329 закона № 289-ФЗ. Срок действия знака, страхования и других необходимых документов также нужно учитывать.
Продление товарного знака в Роспатенте и продление таможенной защиты — разные действия. Назначьте ответственного за сроки и изменения сведений. Если эту работу поручаете представителю, выясните, входит ли она в первоначальную цену, оплачивается отдельно или выполняется по периодическому договору.
Действия при уведомлении о спорной партии
Реестровая запись помогает таможенной защите, но не заменяет участие правообладателя. Может понадобиться анализ фотографий и документов, взаимодействие с таможней, осмотр, исследование образцов или обращение за защитой прав. Такие расходы зависят от обстоятельств; они не возникают автоматически при каждом уведомлении.
Срок приостановления выпуска по общему механизму ст. 124 ТК ЕАЭС — 10 рабочих дней; в предусмотренных случаях возможно продление еще не более чем на 10 рабочих дней. Поэтому заранее определите, кто получит уведомление и организует работу. Основание — ст. 124 ТК ЕАЭС.
В договоре на сопровождение таможенной защиты бренда отдельно уточните границу между включением в реестр и ведением конкретного спора. Не считайте, что оплата первой услуги покрывает все последующие процессы.
Страхование не покупает право блокировать поставки. Включение в ТРОИС не означает автоматического запрета любого импорта, признания каждой приостановленной партии контрафактной или взыскания компенсации. Законность поставки и основания защиты оценивают отдельно.
Как сравнить предложения и избежать непредвиденных доплат
Сравнивайте одинаковую задачу. Передать готовые сведения в ФТС и собрать доказательный комплект из разрозненных материалов — разный объем. Ни низкая цена, ни слово «под ключ» сами по себе не показывают, сколько работы остается заказчику.
Вопрос исполнителю
Что желательно зафиксировать
Что именно вы готовите?
Перечень документов и товарных материалов: подготовить с нуля, отредактировать или проверить.
На какие объекты рассчитана цена?
Количество товарных знаков, состав товаров, границы работ по каждому объекту.
Что со страхованием?
Кто получает предложение страховщика, проверяет документы, оплачивает премию и контролирует сроки.
Включены ли запросы ФТС?
Объем пояснений и корректировок, условия дополнительных работ и повторной подачи.
Какова итоговая сумма к оплате?
Цена, налоговые условия, внешние расходы, этапы оплаты и порядок согласования доплат.
Что будет после решения?
Какие действия входят в завершение услуги; есть ли отдельное сопровождение уведомлений, изменений и продления.
Дополнительно согласуйте порядок действий при отказе: какие работы считаются выполненными, что исполнитель исправляет в рамках цены, как оценивает повторную подачу и предусмотрен ли возврат. Не выводите эти условия из общего рекламного обещания.
Что можно подготовить своими силами
Соберите документы по знаку. Номер регистрации, актуальные сведения о владельце и сроке охраны.
Упорядочите сведения о товарах. Каталог, изображения маркировки и упаковки, артикулы, известные производители и поставщики.
Опишите реальные основания риска. Что обнаружено, когда и какими материалами подтверждается. Сведения о предполагаемом нарушении не следует выдавать за доказанный факт.
Назначьте контактное лицо. Оно сможет проверять технические описания, предоставлять недостающие данные и согласовывать ответы.
Попросите смету без двойного счета. Для каждого отдельного платежа должны быть результат, цена, получатель и основание, почему он не покрыт договором сопровождения.
Предварительная проверка полезна и тогда, когда показывает, что сначала нужно исправить документы или собрать сведения. ФТС принимает решение самостоятельно: оплаченная услуга не гарантирует включение независимо от обстоятельств.
Частые вопросы о стоимости ТРОИС
Можно ли подать документы самостоятельно?
Да, правообладатель вправе обратиться сам или через представителя. Обязательной оплаты услуг посредника нет. Но подготовка сведений, страхование, контроль запросов и сроков останутся его задачами.
Можно ли вместо полиса просто подписать обязательство?
Для российского ТРОИС закон предусматривает и обязательство о возмещении вреда, и страхование риска ответственности. Одно не заменяет другое. Также нельзя самостоятельно заменить требуемое страхование банковской гарантией, ориентируясь на правила другой процедуры.
Страховая сумма 500 000 ₽ — это максимальная ответственность правообладателя?
Нет. Это установленный минимум страховой суммы для включения. Нельзя делать вывод, что любой возможный вред ограничен этой цифрой или полностью покрывается полисом: оцениваются основания ответственности, размер вреда и условия страхования.
Один полис и одно заявление подойдут для всех знаков компании?
Заявление подают на один объект. Если знаков несколько, объем заявлений и подготовки согласуют по каждому. Возможность охватить несколько объектов страховым договором, достаточность покрытия и состав документов нужно проверить со страховщиком и при подготовке комплекта для ФТС.
Есть ли обязательная ежегодная плата ФТС за ТРОИС?
Плата за государственную услугу по ведению реестра не взимается. Возможные периодические расходы связаны со страхованием и заказанными услугами сопровождения. Они определяются сроками и условиями конкретных договоров, а не универсальным «абонентским платежом в ФТС».
Можно ли заранее посчитать окупаемость?
Можно оценить сценарии с учетом риска контрафакта, структуры поставок и расходов на защиту. Но нельзя обещать, что включение остановит все нарушения или обязательно принесет компенсацию. Бюджет защиты и предполагаемый экономический эффект стоит считать раздельно.
С чего начать расчет для своего бренда
Для первого обсуждения подготовьте номер товарного знака, краткий перечень товаров и описание ситуации с поставками. Если уже есть фотографии, документы или запрос ФТС, сообщите об этом. Эти сведения помогут оценить задачу без предположений о том, что весь комплект придется создавать заново.
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Источники и актуальность
Материал подготовлен по состоянию на 29.09.2026. Расчет — учебный пример. Страховая премия и стоимость дополнительных работ определяются отдельными предложениями; объем услуги и итоговая цена — договором.
Статья 328 закона № 289-ФЗ — заявление, подтверждающие документы, обязательство о возмещении вреда и страхование.
Статья 329 закона № 289-ФЗ — срок таможенной защиты и продление.
Приказ ФТС от 28.01.2019 № 131 — оформление документов, переводы, страховые документы и отсутствие платы за государственную услугу.
Статья 124 ТК ЕАЭС — приостановление выпуска и действия участников.
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