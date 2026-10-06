Сколько стоит включить ПО в реестр Минцифры: расходы на подготовку, документацию и сопровождение

Сколько стоит включение ПО в реестр Минцифры

Единого тарифа на весь проект нет. У одного правообладателя готова документация, оформлены права и работает тестовый доступ. У другого сначала нужно восстановить историю разработки, согласовать договоры с подрядчиками и изменить инфраструктуру. Заявление в обоих случаях подают в один реестр, но объем подготовки отличается.

Порядок включения установлен Правилами, утвержденными постановлением Правительства от 16.11.2015 № 1236. Платеж за подачу и рассмотрение заявления этими Правилами не установлен. Если в смете указана «пошлина Минцифры», попросите отделить ее от оплаты услуг и показать правовое основание.

119 900 ₽ — стоимость услуги сопровождения «Патент 24», а не государственный сбор и не универсальная стоимость устранения любых проблем с ПО. Перечень документов, границы сопровождения и дополнительные задачи фиксируются в договоре. Расходы на разработчиков, отдельные работы с правами или инфраструктурой следует учитывать только тогда, когда они действительно нужны и не покрываются согласованной услугой.

Статья бюджета От чего зависит сумма Что уточнить до оплаты Сопровождение заявления Состав и объем работ исполнителя Есть ли аудит, подготовка документов и ответы на запросы; когда услуга считается выполненной. Документация Готовность и актуальность материалов Исполнитель создает документы с нуля, редактирует ваши или только проверяет комплект? Оформление прав История разработки и передачи продукта Входят ли исправление договоров и оформление перехода прав в цену сопровождения? Доработки и совместимость Архитектура, компоненты, класс ПО Нужны ли реальные технические изменения, кто их выполняет и как оценивает. Сайт, тестовый доступ, подписание Готовность инфраструктуры Есть ли необходимые страницы, рабочий экземпляр, подпись и средства ее использования. Работа вашей команды Количество участников и согласований Кто предоставляет сведения, демонстрирует продукт и проверяет техническую точность документов.

Две цифры вместо одной. Для платежного календаря посчитайте выплаты внешним исполнителям. Для управленческого решения добавьте время собственной команды. Иначе самостоятельная подготовка будет выглядеть бесплатной, а передача части работ подрядчику — неоправданно дорогой.