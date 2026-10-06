Сколько стоит включить ПО в реестр Минцифры: расходы на подготовку, документацию и сопровождение

Короткий ответ:
Госпошлина за включение ПО в реестр Минцифры не предусмотрена.
Бюджет складывается из подготовки продукта и документов, сопровождения заявления и участия вашей команды.
Стоимость услуги «Патент 24» — 119 900 ₽.
Чтобы определить полный бюджет именно вашего проекта, нужно согласовать состав работ и проверить, потребуются ли отдельные юридические или технические доработки.
Сколько стоит включение ПО в реестр Минцифры
Единого тарифа на весь проект нет. У одного правообладателя готова документация, оформлены права и работает тестовый доступ. У другого сначала нужно восстановить историю разработки, согласовать договоры с подрядчиками и изменить инфраструктуру. Заявление в обоих случаях подают в один реестр, но объем подготовки отличается.
Порядок включения установлен Правилами, утвержденными постановлением Правительства от 16.11.2015 № 1236. Платеж за подачу и рассмотрение заявления этими Правилами не установлен. Если в смете указана «пошлина Минцифры», попросите отделить ее от оплаты услуг и показать правовое основание.
119 900 ₽ — стоимость услуги сопровождения «Патент 24», а не государственный сбор и не универсальная стоимость устранения любых проблем с ПО. Перечень документов, границы сопровождения и дополнительные задачи фиксируются в договоре. Расходы на разработчиков, отдельные работы с правами или инфраструктурой следует учитывать только тогда, когда они действительно нужны и не покрываются согласованной услугой.
Статья бюджета
От чего зависит сумма
Что уточнить до оплаты
Сопровождение заявления
Состав и объем работ исполнителя
Есть ли аудит, подготовка документов и ответы на запросы; когда услуга считается выполненной.
Документация
Готовность и актуальность материалов
Исполнитель создает документы с нуля, редактирует ваши или только проверяет комплект?
Оформление прав
История разработки и передачи продукта
Входят ли исправление договоров и оформление перехода прав в цену сопровождения?
Доработки и совместимость
Архитектура, компоненты, класс ПО
Нужны ли реальные технические изменения, кто их выполняет и как оценивает.
Сайт, тестовый доступ, подписание
Готовность инфраструктуры
Есть ли необходимые страницы, рабочий экземпляр, подпись и средства ее использования.
Работа вашей команды
Количество участников и согласований
Кто предоставляет сведения, демонстрирует продукт и проверяет техническую точность документов.
Две цифры вместо одной. Для платежного календаря посчитайте выплаты внешним исполнителям. Для управленческого решения добавьте время собственной команды. Иначе самостоятельная подготовка будет выглядеть бесплатной, а передача части работ подрядчику — неоправданно дорогой.
Уточните стоимость подготовки вашего ПО
Опишите продукт, правообладателя и готовность документации. Патент 24 поможет определить состав подготовки и обсудить сопровождение включения в реестр
За какую документацию платит правообладатель
Фраза «подготовка документов» может означать разные услуги: проверить готовые файлы, отредактировать их или собрать сведения у разработчиков и написать комплект с нуля. Для сравнения цен важно уточнить, какой вариант включен в предложение.
Базовый состав материалов определен пунктами 10–11 Правил ведения реестра. Для бюджета удобно разделить их на несколько групп.
Материалы
Почему их подготовка требует времени
Описание функций, установка и эксплуатация
Нужно описать реальный продукт, системные требования, последовательность действий и ограничения. Презентации для отдела продаж обычно недостаточно.
Поддержание жизненного цикла
Нужно отразить, как исправляют ошибки, выпускают изменения и организуют поддержку, какой персонал для этого нужен.
Хранение кода и сборка программы
Сведения о технических средствах должны соответствовать фактической инфраструктуре, а не шаблонной схеме.
Активация, выпуск, распространение и лицензионные ключи
Описание должно учитывать способ поставки продукта, в том числе облачную модель, если она используется.
Правообладатель и основания возникновения прав
Потребуется сверить структуру владения, историю разработки, договоры и акты; состав зависит от заявителя.
Совместимость и другие подтверждения
Нужны применимые к продукту документы; их состав нельзя определить без класса ПО и действующих требований.
Отдельно проверьте страницы сайта правообладателя: на них должны быть необходимые сведения о продукте и документации, а также информация о стоимости ПО или порядке ее определения. Цена вашего программного продукта и цена услуги по включению в реестр — разные суммы. На сайте для пользователей размещают сведения о продукте, а не смету юридического сопровождения.
Почему готовый шаблон не заменяет описание программы
Представим облачный сервис, у которого нет установки на компьютер заказчика. Если вставить его название в инструкцию для настольной программы, сведения о доступе, эксплуатации и инфраструктуре будут противоречить действительности. Документы придется переделывать.
Хороший комплект согласован внутри: название, функции, способы распространения, инфраструктура и сведения о правообладателе совпадают. Технические факты предоставляет и проверяет команда продукта. Внешний специалист помогает оформить и связать их с требованиями, но не может достоверно описать неизвестную ему архитектуру.
Если материалы разбросаны по презентациям, внутренним инструкциям и договорам, начните с проверки готовности ПО и документов к реестру. Это поможет определить, что можно использовать, а что потребуется подготовить заново.
Какие расходы могут появиться сверх сопровождения
1. Устранение пробелов в правах на программу
Продукт мог начинать разработчик-физлицо, затем дорабатывать подрядчик, а продавать — уже ООО. До подачи нужно установить, кому принадлежит исключительное право и чем это подтверждается. Одной оплаты разработки не всегда достаточно, чтобы сделать вывод о принадлежности всех прав.
В смету могут попасть проверка договоров, подготовка недостающих документов или оформление реального перехода прав. Сначала устанавливают факты и правовые основания, затем выбирают способ исправления. Получение свидетельства или переименование программы не устраняют разрыв в истории прав.
2. Реальные технические изменения
Проверка компонентов и лицензий, средств хранения кода, сборки, активации и распространения может выявить несоответствие требованиям. Например, понадобится изменить размещение соответствующих технических средств или работу с зависимостями. Это задачи разработчиков и инфраструктурной команды; юридическое сопровождение не означает, что такие работы автоматически включены в цену.
Само наличие open source или иностранного компонента не дает ответа о допустимости продукта: оценивают лицензию, его роль, ограничения и применимые требования. Не стоит оплачивать полную замену стека без конкретного обоснования.
3. Проверка и обеспечение совместимости
С 1 сентября 2026 года для офисного ПО действует требование совместимости не менее чем с двумя ОС, соответствующими требованиям к доверенному ПО. Правила предусматривают исключения с одной ОС. Для других групп установлены отдельные даты начала применения. Поэтому перед оценкой тестирования и доработок нужно определить класс продукта и применимый срок. Основание — подп. «м» п. 5 Правил и п. 6 постановления № 1937.
Наличие требования не означает, что каждому продукту нужна платная переработка. Если необходимая совместимость уже обеспечена, задача может состоять в проверке и подготовке подтверждений. Если не обеспечена — сначала оценивают технический объем.
4. Сайт, доступ для проверки и электронная подпись
Иногда расходы связаны с обновлением страниц продукта, подготовкой рабочего экземпляра или тестового доступа и настройкой электронной подачи. На портале реестра предусмотрено подписание заявления квалифицированной электронной подписью. Проверьте, подходит ли уже имеющаяся подпись и настроено ли рабочее место, прежде чем покупать дополнительные средства.
5. Задачи, возникшие после подачи
Уточнение сведений и ответы на запросы нужно обсудить заранее. Одно дело — пояснение к подготовленному документу. Другое — новый модуль, смена правообладателя или переработка архитектуры во время рассмотрения. Укажите в договоре, какие изменения покрывает сопровождение, а какие требуют отдельного согласования.
Не добавляйте каждую возможную проблему в обязательную смету. Для дополнительной строки нужны основание, конкретный результат, исполнитель и цена. Формулировка «может понадобиться» — повод проверить ситуацию, а не автоматически выставить счет.
Пример: как посчитать полную стоимость проекта
Ниже — условная смета для объяснения расчета, а не кейс клиента или предложение на дополнительные услуги. Возьмем сопровождение за 119 900 ₽ и предположим, что после оценки отдельно согласованы две задачи, которые не входят в него: техническая адаптация и проверка продукта за 30 000 ₽, доработка страниц сайта за 15 000 ₽. Суммы дополнительных работ придуманы для примера и не характеризуют рыночные цены.
Все денежные суммы в этом примере считаются окончательными к оплате: налог сверх них не добавляется. В реальном предложении налоговый режим исполнителя и итоговую сумму проверяют отдельно.
Статья
Сумма в примере
Сопровождение
119 900 ₽
Отдельные технические работы
30 000 ₽
Отдельная доработка сайта
15 000 ₽
Выплаты исполнителям
164 900 ₽
Внутренняя оценка времени команды: 20 ч × 1 500 ₽
30 000 ₽
Полная управленческая оценка
194 900 ₽
Если сайт уже соответствует требованиям, строка 15 000 ₽ исчезает. Если технические работы не нужны, их тоже не включают. И наоборот, если выявлена новая задача, ее оценивают до запуска работ. Одну и ту же подготовку документации нельзя одновременно учитывать в пакете сопровождения и прибавлять как отдельную услугу.
Для собственного расчета используйте формулу: согласованное сопровождение + необходимые работы вне его состава + оценка внутренних трудозатрат. Резерв на пока неоцененные задачи отмечайте отдельно; это не обязательная оплата исполнителю.
Согласуйте состав работ для своего продукта
Проверим готовность прав и документов, определим порядок подготовки заявления и сопровождения. Границы услуги и отдельные задачи закрепляются в договоре до начала соответствующих работ
Как сравнить предложения исполнителей
Сравнивайте одинаковый объем. «Подать готовый комплект» и «подготовить документы и сопровождать рассмотрение» решают разные задачи. Цена без перечня результата не показывает, сколько работы останется вашей команде.
Что сравнить
Какой ответ должен быть в предложении
Объект работы
Один продукт или несколько; какие версии и модули рассматриваются.
Документы
Поименный перечень: подготовить, доработать, проверить или получить от заказчика.
Запросы при рассмотрении
Какие пояснения и корректировки включены; где заканчивается согласованный объем.
Дополнительные расходы
Основания доплат, порядок оценки и согласования до начала дополнительных работ.
Цена и расчеты
Общая сумма к оплате, включен ли НДС или на каком основании он не предъявляется, этапы оплаты.
Результат и ограничения
Что исполнитель обязан передать; что происходит при отказе, отзыве или необходимости повторной подачи.
Что означает «под ключ» в договоре
У этой рекламной формулировки нет единого состава. Уточните, включены ли аудит, работа с техническими материалами, подготовка заявления, согласование комплекта, сопровождение запросов. Не менее важно понять, кто отвечает за предоставление фактов и готовность самого продукта.
Условия оплаты должны описывать и неблагоприятный сценарий: какие работы считаются выполненными при отказе, что исправляют без дополнительной оплаты, как оценивают повторную подачу и предусмотрен ли возврат. Не предполагайте эти условия по одному слову «гарантия» на сайте.
Решение принимает Минцифры. Исполнитель может отвечать за качество и объем своей работы, но не должен обещать положительное решение вне зависимости от свойств продукта. Предварительная проверка полезна в том числе тогда, когда показывает, что сначала необходимо устранить препятствия.
На странице услуги включения ПО в реестр Минцифры можно описать задачу «Патент 24» и обсудить сопровождение с учетом готовности вашего комплекта.
Как сократить расходы на подготовку
Соберите существующие материалы
Передайте актуальные инструкции, описание архитектуры, договоры с разработчиками и документы о правах. Укажите, где находятся свежие версии. Это снижает объем повторного сбора сведений.
Определите продукт и правообладателя
Согласуйте, какую программу включаете, что относится к ее модулям и кто подает заявление. Изменение этих данных в середине подготовки может потребовать переделки комплекта.
Назначьте ответственного со стороны команды
Он организует ответы разработчиков, согласование документов и проверку фактов. Не нужно передавать юристу задачу угадать устройство программы по лендингу.
Оцените критичные препятствия до большого объема работ
Если есть проблема с правами, инфраструктурой или применимой совместимостью, сначала определите способ ее устранения. Нет смысла полностью оформлять документацию, которая вскоре изменится.
Зафиксируйте границы сметы
Для каждой задачи укажите результат, ответственного, цену или способ ее определения. Дополнительные работы запускайте после согласования, а не после получения неожиданного счета.
Сокращать расходы разумнее за счет готовых достоверных материалов и понятного процесса. Экономия на проверке фактов может обернуться повторной подготовкой и переносом коммерческих планов.
Частые вопросы о стоимости включения ПО в реестр
Можно ли подать заявление самостоятельно?
Да. Пункт 9 Правил предусматривает подачу правообладателем или уполномоченным лицом; обязательного обращения к посреднику нет. Но подготовка документов, проверка соответствия, электронная подача и ответы на запросы останутся вашей задачей. При сравнении вариантов учитывайте квалификацию и время команды.
Нужно ли сначала оплатить регистрацию в Роспатенте?
Государственная регистрация программы по ст. 1262 ГК добровольна. Она не является универсальной обязательной предварительной стадией включения в реестр Минцифры и не заменяет подтверждение прав. Если регистрация нужна для отдельной задачи бизнеса, ее расходы считают отдельно. Основание — статья 1262 ГК.
Услуга за 119 900 ₽ включает любые доработки?
Считать так без договора нельзя. Эта цена относится к услуге сопровождения «Патент 24». Нужные документы, объем работы с ними, запросы при рассмотрении и границы дополнительных задач согласуются для конкретного продукта. Разработка кода, изменение инфраструктуры и иные отдельные работы не должны подразумеваться автоматически.
Нужно ли всем получать сертификат ФСТЭК?
Нет общего требования получать такой сертификат для любой программы только ради включения. В п. 5 Правил есть специальные условия для ПО, основной функцией которого является защита конфиденциальной информации. Применимость специальных требований проверяют по продукту; расходы на сертификацию нельзя без обоснования добавлять каждому заявителю.
Есть ли обязательная ежегодная плата за нахождение в реестре?
Правила не устанавливают ежегодный платеж за сам факт нахождения программы в реестре. При этом сведения нужно поддерживать актуальными. Работа по изменениям, документам и сопровождению после включения может потребовать ресурсов; условия ее оплаты согласуются отдельно.
Можно ли оплатой сопровождения гарантировать срок и окупаемость?
Нет. Срок проекта зависит не только от подготовки, но и от рассмотрения и запросов. Реестровая запись не гарантирует победу в закупке, продажи или автоматическое освобождение всех операций от НДС. Расходы сопоставляют с задачами бизнеса, а условия закупок и налогового режима проверяют отдельно.
Что отправить для оценки бюджета
Для первого обсуждения достаточно описать назначение программы, назвать правообладателя и сообщить, готовы ли документы и есть ли уже замечания по ранее поданному заявлению. Это поможет определить следующий шаг. Полный комплект договоров и технических сведений можно согласовать после первичного обсуждения.
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Источники и актуальность
Материал подготовлен по состоянию на 29.09.2026. Расчет в статье — учебный пример; стоимость отдельных работ и внутренних часов не является прайс-листом. Точный состав услуги и итоговая сумма к оплате определяются договором.
Постановление Правительства от 16.11.2015 № 1236, редакция от 13.08.2026 — требования к продукту и правообладателю, документы и порядок ведения реестра.
Постановление Правительства от 28.11.2025 № 1937 — сроки применения требования совместимости к различным группам ПО.
Официальный портал реестра российского ПО — подача, подписание заявления и инструкции.
Статья 1262 ГК — права на программы и добровольность государственной регистрации.
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