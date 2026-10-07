Регистрация товарного знака под ключ: как сравнить предложения патентных бюро и рассчитать полную стоимость до получения свидетельства

Что должно означать «регистрация товарного знака под ключ»

Слова «под ключ» сами по себе не раскрывают объем услуги. Его нужно смотреть в договоре и приложении: от какого этапа бюро принимает задачу, какие действия выполняет и на каком результате заканчивается работа.

Для сопровождения от проверки до свидетельства имеет смысл согласовать пять этапов:

Оценка обозначения. Поиск похожих знаков и заявок, анализ препятствий, рекомендации по подаче или доработке. Подготовка объема защиты. Выбор вида знака, классов МКТУ и конкретных товаров и услуг. Оформление и подача. Проверка данных заявителя, подготовка документов, направление заявки и расчет первых пошлин. Сопровождение экспертизы. Контроль корреспонденции и сроков, подготовка согласованных ответов. Завершение при положительном решении. Расчет финального платежа, контроль регистрации, получение и передача свидетельства.

Подача заявки еще не означает регистрацию. После нее Роспатент проводит экспертизу. Даже полный пакет сопровождения не гарантирует положительного решения: смысл услуги — в профессиональной подготовке и ведении процедуры в согласованном объеме.