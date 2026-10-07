Регистрация товарного знака под ключ: как сравнить предложения патентных бюро и рассчитать полную стоимость до получения свидетельства

Короткий ответ:
Полная стоимость регистрации товарного знака — это пошлины Роспатента, услуги бюро и согласованные дополнительные расходы.
Для одной обычной заявки в одном классе МКТУ с перечнем до 10 наименований базовые пошлины составляют 35 000 ₽ при электронном свидетельстве.
Работа специалистов оплачивается отдельно, если ее и пошлины прямо не объединили в общей цене.
Что должно означать «регистрация товарного знака под ключ»
Слова «под ключ» сами по себе не раскрывают объем услуги. Его нужно смотреть в договоре и приложении: от какого этапа бюро принимает задачу, какие действия выполняет и на каком результате заканчивается работа.
Для сопровождения от проверки до свидетельства имеет смысл согласовать пять этапов:
Оценка обозначения. Поиск похожих знаков и заявок, анализ препятствий, рекомендации по подаче или доработке.
Подготовка объема защиты. Выбор вида знака, классов МКТУ и конкретных товаров и услуг.
Оформление и подача. Проверка данных заявителя, подготовка документов, направление заявки и расчет первых пошлин.
Сопровождение экспертизы. Контроль корреспонденции и сроков, подготовка согласованных ответов.
Завершение при положительном решении. Расчет финального платежа, контроль регистрации, получение и передача свидетельства.
Подача заявки еще не означает регистрацию. После нее Роспатент проводит экспертизу. Даже полный пакет сопровождения не гарантирует положительного решения: смысл услуги — в профессиональной подготовке и ведении процедуры в согласованном объеме.
Как сравнить предложения патентных бюро: восемь критериев
Передайте всем исполнителям одинаковые исходные данные. Иначе одно бюро посчитает слово в одном классе, другое — слово и логотип отдельными заявками, а третье включит дополнительные направления бизнеса. Цены будут относиться к разным задачам.
Что сравнить
Что должно быть понятно из предложения
Объект и объем защиты
Один знак или несколько; слово, логотип или их сочетание; согласованный перечень товаров и услуг.
Проверка до подачи
Какие базы и варианты обозначения проверяют; рассматривают ли сходство и основания отказа; выдадут ли письменный вывод с рекомендациями.
Классы МКТУ
Кто составляет перечень, сколько классов включено в тариф услуг и сколько наименований будет в каждом.
Подготовка и подача
Кто проверяет данные заявителя, готовит документы, подает заявку и передает ее номер и копию.
Переписка с экспертизой
Включены ли ответы на формальные запросы и на уведомление о препятствиях к регистрации; есть ли лимит ответов или отдельный тариф.
Завершение процедуры
Включены ли расчет финальной пошлины, контроль регистрации и передача электронного свидетельства.
Цена и доплаты
Какие суммы относятся к услугам, какие — к пошлинам; учтен ли НДС в цене услуг, если применим; когда требуется согласование допработ.
Ответственность и выход из договора
Что происходит при выявлении риска, отказе, смене названия или прекращении работы; какие суммы и на каких условиях возвращают.
Если напротив важного пункта стоит только «сопровождение включено», запросите расшифровку. Например, исправить реквизиты в ответ на формальный запрос и подготовить аргументы против выявленного сходства — разные по объему задачи.
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Как оценить качество проверки до подачи
Попросите объяснить, что входит в поиск и какой документ вы получите. Полезный результат — список существенных препятствий, их оценка для ваших товаров и рекомендации. Сообщения «совпадений не найдено» недостаточно: сходство может быть в звучании, написании или смысле, а проблема — в описательности самого обозначения.
Количество классов не заменяет анализ однородности товаров: товары из разных классов могут оказаться связанными, а наличие одного класса у двух знаков еще не отвечает на вопрос о конфликте. Это одна из причин начать с предварительной оценки товарного знака в «Патент 24» до оплаты подачи.
Сколько составляют пошлины за регистрацию товарного знака в 2026 году
Для обычной российской заявки действуют следующие ставки. Основание — пп. 2.1, 2.4, 2.11 и 2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах, постановление № 941.
Действие
Действующий расчет пошлины
Заявка и формальная экспертиза, п. 2.1
4 000 ₽ + 1 000 ₽ за каждый класс МКТУ сверх первого.
Экспертиза обозначения, п. 2.4
13 000 ₽ + 2 500 ₽ за каждый класс сверх первого + 500 ₽ за каждое наименование сверх 10 в каждом классе.
Регистрация и электронное свидетельство, п. 2.11
18 000 ₽ + 2 000 ₽ за каждый класс сверх пяти.
Бумажное свидетельство по ходатайству, п. 2.14
Дополнительно 3 000 ₽. Для получения электронного свидетельства этот платеж не требуется.
Минимум 35 000 ₽ — это пошлины за стандартную успешную процедуру, а не цена услуг бюро. Он рассчитан для одного класса, не более 10 наименований в нем и электронного свидетельства, без дополнительных юридически значимых действий.
Как классы и перечень меняют сумму
МКТУ — Международная классификация товаров и услуг. Для расчета важны и число классов, и число наименований внутри каждого. Превышение 10 считают отдельно по каждому классу, а затем складывают доплаты.
Состав одной заявки
Пошлины до свидетельства
1 класс, не более 10 наименований
35 000 ₽ = 4 000 + 13 000 + 18 000
3 класса, не более 10 наименований в каждом
42 000 ₽ = 6 000 + 18 000 + 18 000
3 класса: 14, 8 и 12 наименований
45 000 ₽ = 42 000 + (4 + 0 + 2) × 500
6 классов, не более 10 наименований в каждом
54 500 ₽ = 9 000 + 25 500 + 20 000
Все примеры — для одной заявки, электронного свидетельства, без дополнительных действий и по ставкам на дату статьи. В третьем примере в классе с 8 наименованиями нет доплаты, но оставшиеся два места нельзя перенести в другой класс.
Общей скидки 30% за электронную подачу сейчас нет: этот механизм отменен. Поэтому нельзя уменьшать приведенные ставки только из-за способа отправки заявки. См. разъяснения Роспатента об изменениях пошлин.
Не сокращайте защиту только ради меньшей пошлины. Перечень составляют под реальную деятельность и обоснованные планы. Удалить нужные товары ради лимита в 10 наименований — значит изменить задачу защиты. Добавление новых товаров, которых не было в первоначальной заявке, нельзя считать обычной бесплатной правкой: действуют ограничения ст. 1497 ГК, и может потребоваться новая заявка.
Почему предложение за 15 000 ₽ не всегда дешевле предложения за 32 000 ₽
Рассмотрим условный пример, не прайс «Патент 24» и не обзор рыночных тарифов. Бизнес регистрирует один знак в одном классе, до 10 наименований, с электронным свидетельством. В обоих вариантах согласованы одинаковые проверка, подготовка перечня, подача и завершение регистрации; цены услуг уже включают применимые налоги.
Статья расходов
Предложение А
Предложение Б
Заявленная цена услуг
15 000 ₽ за подготовку и подачу
32 000 ₽ за согласованный комплекс
Письменная проверка знака
Отдельно 7 000 ₽
Включена
Завершение регистрации
Отдельно 5 000 ₽
Включено
Один содержательный ответ экспертизе, если потребуется
Отдельно 10 000 ₽
Включен
Пошлины при указанных условиях
35 000 ₽
35 000 ₽
Итого без такого ответа
62 000 ₽
67 000 ₽
Итого, если такой ответ потребуется
72 000 ₽
67 000 ₽
Без содержательного ответа экспертизе предложение А в этом примере дешевле на 5 000 ₽. Если такой ответ понадобится — дороже на 5 000 ₽. Предложение Б уменьшает неопределенность по этой конкретной работе, но не становится автоматически выгоднее при любом сценарии.
Правильное сравнение состоит из двух сумм: базовый бюджет при согласованном ходе процедуры и доплаты при конкретных событиях. Для остальных возможных работ тоже нужны условия. Произвольный «резерв 20%» не заменяет расценок и согласования.
Узнайте, какие расходы относятся к вашей заявке
Патент 24 рассчитает пошлины с учётом классов и перечня и предложит подходящий объём сопровождения. Обсудите заранее, какие ответы экспертизе входят в услугу и что потребует отдельного согласования
Какие доплаты нужно обсудить до заключения договора
Несколько обозначений вместо одного
Слово, отдельный логотип и их сочетание могут требовать разных решений о подаче. Если согласованы две самостоятельные заявки, пошлины считаются по каждой. В базовом примере два знака в одном классе — уже 70 000 ₽ пошлин, даже если бюро предлагает общий пакет услуг. Одна комбинированная регистрация не равна двум отдельным регистрациям слова и графики.
Ответы на уведомления и обжалование
Разграничьте формальные запросы, уведомление о выявленных препятствиях и обжалование уже принятого решения. Уточните число включенных ответов, пределы работы с доказательствами и стоимость дополнительных действий. Фраза «ведем переписку» не объясняет, включена ли подготовка содержательной позиции по сложному конфликту.
Доработка бренда и новая подача
Нейминг, дизайн, проверка новых вариантов и повторная заявка могут оплачиваться отдельно. Если проверка выявила высокий риск, полезнее обсудить варианты до подачи, чем заранее оплачивать процедуру для обозначения с серьезными препятствиями.
Ускорение, продления и изменения
За обещанием ускорения нужно увидеть конкретную процедуру и отдельную смету: услуги бюро, внешние тарифы, ожидаемые сроки и ограничения. Скорость подготовки заявки не равна сроку выдачи свидетельства. Отдельные расходы возможны также при продлении сроков ответа, изменении заявителя и других действиях, для которых предусмотрены пошлины.
Уточняйте и небольшие строки: бумажное свидетельство, переводы, доставка. Доплата сама по себе не делает предложение плохим. Проблема возникает, если она обязательна для согласованного объема, но выясняется только после оплаты.
Как выбрать бюро и проверить договор
Посмотрите, кто будет выполнять работу и объяснять выводы проверки. Если исполнитель указывает статус патентного поверенного, проверьте конкретного специалиста и его специализацию через реестр Роспатента. Наличие статуса полезно проверить, но оно не заменяет ясного договора и качества рекомендаций.
Попросите показать обезличенный пример результата проверки, назвать ответственного за заявку и объяснить, как вы будете получать корреспонденцию и сведения о сроках. Отзывы дополняют эту проверку, но не заменяют ее.
Что зафиксировать письменно
Задача: заявитель, обозначение, число заявок, согласованный перечень и классы.
Результаты этапов: заключение по проверке, подготовленные документы, номер заявки, ответы, итоговые документы.
Деньги: стоимость услуг, пошлины отдельно, график оплаты, налоги и внешние расходы.
Изменения: перечень включенных работ, стоимость дополнительных и порядок их письменного согласования до выполнения.
Сроки: обязательства самого бюро и порядок взаимодействия при запросах ведомства; действия при пропуске срока.
Завершение или прекращение: что получает клиент, какие суммы возвращаются при предусмотренных договором обстоятельствах, кто передает материалы дела.
Как читать обещание «зарегистрируем или вернем деньги»
Выясните, какая сумма возвращается, при каких основаниях отказа, есть ли исключения и что предлагается вместо возврата. Возврат оплаты услуг по договору и возврат государственной пошлины — разные вопросы.
Отказ в регистрации сам по себе не означает возврат пошлины за уже совершенные действия. Исключения, например переплата или несовершенное действие, установлены п. 6 Положения о пошлинах. Не закладывайте в бюджет обещание вернуть «все», если договор говорит только о вознаграждении исполнителя.
При выборе регистрации товарного знака под ключ в «Патент 24» состав сопровождения и условия ответственности тоже нужно согласовать в договоре. Решение о регистрации принимает Роспатент.
Что отправить, чтобы получить сопоставимый расчет
Для первого обращения достаточно названия или файла логотипа, описания товаров и услуг и информации о том, кто планирует владеть знаком. Классы можно подобрать вместе со специалистом. Укажите, есть ли уже заявка, найденные похожие знаки и важная дата запуска.
Текст запроса, который можно скопировать:
Планируем зарегистрировать [название / логотип] на [заявитель]. Работаем с [товары и услуги], планируем [новые направления]. Заявка [еще не подана / номер]. Просим предложить объем защиты и прислать расчет до электронного свидетельства: услуги, пошлины по этапам, включенные ответы экспертизе, возможные дополнительные работы и условия их согласования. Отдельно укажите, что получим по итогам предварительной проверки.
После получения предложений сверьте исходные данные, включенные работы и платежи при одинаковом сценарии. Только затем сравнивайте итоговые суммы.
Частые вопросы о регистрации под ключ
Можно ли заранее узнать окончательную стоимость?
Можно согласовать стоимость определенного объема услуг и рассчитать пошлины для выбранного перечня. Для возможных изменений и дополнительных процедур нужны отдельные условия. Пошлина за регистрацию и свидетельство определяется по ставке на дату ее уплаты: при длительной процедуре изменение законодательства может повлиять на бюджет. Это следует из п. 7 Положения о пошлинах.
Нужно ли сразу платить все 35 000 ₽ пошлин?
Это суммарный базовый бюджет, а не один стартовый платеж. Для указанного примера на заявку и экспертизу приходится 17 000 ₽, на регистрацию и электронное свидетельство при положительном решении — еще 18 000 ₽. Конкретные сроки оплаты контролируют по установленному порядку и документам ведомства.
Проверка названия гарантирует регистрацию?
Нет. Она помогает выявить препятствия и выбрать стратегию, но не заменяет экспертизу Роспатента. Ценность проверки — в обоснованных выводах и рекомендациях, а не в обещании заранее известного решения.
Если цена указана «за один класс», остальные будут доплатой?
Для услуг это зависит от тарифа бюро. Для пошлин действует установленная формула: дополнительные классы увеличивают платежи уже на этапе заявки и экспертизы; на этапе регистрации доплата начинается сверх пяти классов. Обе части нужно проверить отдельно.
Обязательно получать бумажное свидетельство?
Нет. В приведенные расчеты входит электронное свидетельство. Бумажное выдается по ходатайству за дополнительную пошлину 3 000 ₽. Не путайте ее с оплатой услуг за завершение регистрации.
Начните с расчета для конкретного бренда
Смета до свидетельства должна отвечать на три вопроса: что именно вы регистрируете, какие работы оплачиваете и при каких событиях возникнут дополнительные расходы. С таким расчетом проще выбрать сопровождение и запланировать платежи.
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Пришлите название или логотип и описание деятельности. Патентное бюро «Патент 24» поможет оценить риски, подобрать классы и составить расчет услуг и пошлин для вашей задачи
Источники и условия расчетов
Пошлины проверены по состоянию на 29.09.2026. Сравнение предложений А и Б — условный пример, не клиентский кейс и не тарифы конкретных компаний. Расчеты относятся к обычной российской заявке на товарный знак; международные, коллективные знаки и дополнительные процедуры в них не включены.
Приложение № 1 к Положению о пошлинах — ставки по пп. 2.1, 2.4, 2.11 и 2.14.
Статья 1497 ГК — пределы изменения заявки.
Разъяснения Роспатента об изменениях пошлин с 2024 года — отмена льготы за электронное обращение.
Реестр патентных поверенных Роспатента — проверка специалиста.
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