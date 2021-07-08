Почему упала цена на нефть

Цены на нефть бодро ставили очередные трехлетние рекорды, пока не пришла беда откуда не ждали. На фоне глобальной внешней коррекции и, похоже, разногласий внутри ОПЕК+ нефтяные цены повалились. Несколько дней интенсивных переговоров пока что привели только к непонятной ситуации, где автоматический перенос статуса-кво на август - это далеко не самое плохое событие.

Фактически ОАЭ единолично блокировали постепенное повышение производства, при этом выдвигая вполне обоснованные требования. Во-первых, им далеко не так важен высокий уровень цен (а по совокупности причин все, что выше 70 $ за баррель Брента, можно рассматривать как очень высокие значения). Во-вторых, в процентном отношении к возможной добыче нефти квоты для ОАЭ являются наиболее жесткими. Причем эта разница с некоторыми участниками пакта доходит до двух раз. Масштабные апстрим-инвестиции последних лет привели к максимальным значения доступного добычного spare cap (кроме саудитов, конечно) и итоговой высокой доле простаивающей добычи. Естественным образом на фоне разладки возникают слухи о требованиях к пересмотру квот и у нескольких прочих активных участников пакта. Стороннему наблюдателю может показаться, что соглашение начинает трещать по швам. Вместо обеспечения дополнительного производства нефти для компенсации растущего сезонного спроса, появляется уже ненулевая вероятность получить крайне специфическую ценовую динамику, в зависимости от итогов переговоров (конец которых даже не был обозначен).

Если говорить совсем уж иными словами, то ситуация выглядит примерно так (присутствует специфическая лексика и оценочные суждения).

Годом ранее многие действия выполнялись ближневосточными странами практически синхронно, с минимальным лагом. Это и резкое повышение объемов добычи саудитами и их сателлитами на короткий период ценовых войн весны 2020, и огромные скидки, в том числе для оффсета контанго и т.д. Внутренняя для ОПЕК+ псевдоигра шла строго по линии Саудиты + их спутники vs РФ и некоторая коалиция, в основном из стран СНГ. Фронтальный конфликт двух лидеров привел к мартовскому хаосу и значительному падению цен, но глобальная проблема с пандемией и спросом быстро усадила их обратно за стол. Предположительно, такого рода события ведут если не к плотной дружбе, то хотя бы к достаточно длительному гистерезису и взаимному координированному поддержанию статуса-кво.

Но в текущем моменте произошло кардинальное изменение ситуации, по сути, внутри ОПЕК. Условный младший брат внезапно решил, что его несправедливо (а вообще так оно в целом и есть) задвинули на обочину и официально высказал предъяву. Из-за наличия невидимых теоретико-игровых скреп под ударом оказались все участники, хотя РФ и сотоварищи тут скорее выполняет роль стороннего наблюдателя (игра автоматически не сплитуется в три-макс). Обычно для грубо аппроксимирующего класса последовательных несимметричных игр с неполной информацией, чтобы рассчитывать на итоговый успех, агрессор практически обязан продолжать давление и на условно поздних улицах торгов (раундах переговоров). Но и диапазон защищающейся стороны прикрыт наличием возможности обвинить во всех ожидаемых бедах агрессора с подвержением его остракизму. Торговля может быстро начать выходить за рамки нефтяных квот в экономическую плоскость (саудиты уже собрались менять правила импортных тарифов), сторонами призываются глобальные арбитры (США) и т.д. Причем оценка платежной функции потерь для всех сторон затруднена отсутствием исторических прецедентов (массивный общий spare cap, сильное снижение глобального уровня потребления нефти), а высокие ценовые уровни наоборот подстрекают агрессора на продолжение собственной линии. Интуитивно существует уверенность, что небольшие подачки и оттягивание времени являются оптимальным аджастментом для защиты. Игры такого рода не выписываются в явном матричном виде, не содержат вариантов добавить стохастики и отмонтекарлить результат, для них не существует обобщенной равновесной стратегии и GTO-тренажеров, а значения платежной функции слишком сильно зависят от цен. У агрессора небольших размеров не будет возможности адекватно сплитануть вектор стратегий, и жесткая оппозиция с растягиванием переговоров в итоге должна привести к некоему консенсусу. В конце концов компромисс по типу “и волки целы, и овцы сыты” наверняка устроит всех до начала августа, где снова могут быть подняты политические вопросы.