Как провести платеж по валютному контракту: инструкция для юридических лиц

Платеж по валютному контракту российское юридическое лицо может провести через уполномоченный банк или с помощью платежного агента. Для этого потребуется внешнеторговый договор, реквизиты иностранного контрагента и документы, подтверждающие основание перевода. В 2026 году валютный контракт необходимо ставить на учет при сумме от 3 млн рублей для импорта и от 10 млн рублей для экспорта. Если прямой банковский перевод недоступен, подобрать посредника для международных расчетов можно через рейтинг Paybeam, где представлены платежные агенты для переводов за границу и других задач ВЭД.

Платежные агенты для бизнеса: где провести платеж по валютному контракту

Для расчетов с иностранными поставщиками российские компании могут привлекать платежных агентов. Такие исполнители организуют переводы по внешнеторговым договорам, помогают согласовать платежный маршрут и подготовить подтверждающие документы. При выборе важно учитывать страну получателя, валюту, размер операции и возможность оплаты конкретного инвойса. Рассмотрим трех агентов, работающих с международными расчетами для бизнеса.

RSI GARANT

Страница RSI Garant на Paybeam RSI GARANT — платежный агент для юридических лиц, работающий с импортными контрактами, экспортной выручкой и зарубежными инвойсами. Компания занимается международными расчетами с 2020 года, а ее агентская инфраструктура объединяет российские и иностранные юридические лица. Среди направлений работы — Китай, Турция, ОАЭ и европейские страны. Сервис сопровождает оплату оборудования, комплектующих, товарных партий и услуг иностранных подрядчиков. Отдельное направление RSI GARANT — расчеты по внешнеторговым сделкам с документальным сопровождением. Перед отправкой средств специалисты проверяют контрагента, назначение платежа и банковские реквизиты. Через личный кабинет клиент может передавать документы, оформлять заявки и контролировать их обработку. Это удобно для компаний, которые проводят несколько платежей в рамках одного валютного контракта. Основные возможности RSI GARANT: Международные расчеты по 100 направлениям в 76 валютах.

Оплата импортных поставок и получение экспортной выручки.

Переводы за оборудование, товары, логистику и фрахт.

Сопровождение валютного контроля и подготовка документов.

Работа с платежами от 5 000 долларов. RSI GARANT подходит для компаний, которым требуется не только перечислить средства поставщику, но и согласовать документальное оформление всей операции. Возможность проведения конкретного платежа определяется после проверки условий сделки. ИНН: 9909705558 Юридический адрес: Объединённые Арабские Эмираты, г. Дубай, Международная свободная зона Дубая, Кремниевый оазис Дубая, IFZA Properties, DSO-IFZA. Дата регистрации: 31.10.2024

DIRECTLA

Страница DIRECTLA на Paybeam DIRECTLA — агент международных расчетов, ориентированный на проведение импортных платежей и сопровождение внешнеэкономической деятельности. Компания использует собственную расчетную инфраструктуру и работает с операциями в долларах, евро, юанях, дирхамах и других валютах. Среди заявленных направлений — Азия, Европа, ОАЭ и страны СНГ. Особенность DIRECTLA заключается в работе с нестандартными внешнеторговыми операциями. Если в сделке участвуют несколько контрагентов, используются сложные условия поставки или необходимо согласовать нестандартный порядок оплаты, специалисты анализируют документы и подбирают подходящую расчетную схему. Также компания занимается взаимодействием с банками, проверкой платежных рисков и сопровождением валютного контроля. Что предлагает DIRECTLA юридическим лицам: Оплату иностранных инвойсов за товары и услуги.

Международные переводы по импортным контрактам.

Работу с несколькими валютами и зарубежными направлениями.

Проверку договоров и подбор платежного маршрута.

Сопровождение операций от 10 000 долларов. DIRECTLA может быть интересна компаниям с многоэтапными расчетами и нетипичными условиями внешнеторгового договора. До оформления платежа необходимо согласовать состав документов и порядок подтверждения исполнения обязательств перед иностранным поставщиком. ИНН: 9909664710 Юр адрес: ОАЭ, Дубай, Кремниевый Оазис Дубая, ИФЗА Пропертиз, ДСО-ИФЗA, строение А2. Дата регистрации: 31.08.2022

WIN WIN