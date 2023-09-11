Вредные советы для предпринимателей

Как не стоит вести бизнес — читайте топ вредных советов от лидера и основателя Первой Экспертной Бухгалтерии Сергея Кравченко. Он объяснил, чем грозят незаконные «лайфхаки», и описал случаи из личной практики.

1. Траты на себя — первоочередные

Вы открыли бизнес, чтобы разбогатеть. При первой возможности «выгребайте все из кассы» и не инвестируйте лишние деньги в масштабирование бизнеса — время сейчас ненадежное. Лучше обновить смартфон, а еще лучше — машину.

Чем грозит: банкротство, стагнация.

Свободные средства стоит направить на развитие собственного дела: заказать продвижение бренда, выйти на маркетплейсы, отправить сотрудников на повышение квалификации.

Случай из практики: владелец компьютерного магазина отказался потратить излишек прибыли, который образовался после новогодних праздников, на развитие группы «Вконтакте» и сайта. Его конкуренты в это время создали интернет-магазин, а в соцсетях запустили продажи бюджетных товаров через аукцион. Так, они привлекали дополнительных клиентов не только на электронные площадки, но и в магазин, чтобы выдать покупку.

2. Экономьте на налогах и взносах — работайте с самозанятыми вместо штатных сотрудников

Плательщики НПД — сплошная выгода. За них не надо платить налоги, взносы, декретные и больничные. Сразу отменяется целая куча отчетов в СФР, а кадровика, который ведет трудовые книжки, оформляет приказы и личные дела, можно вообще уволить.

Чем грозит: штрафы ФНС.

Налоговики прекрасно осведомлены о такой схеме ухода от налогов и тщательно мониторят организации, которые работают с самозанятыми как с полноценными штатными сотрудниками.

Если правильно не оформить трудовые отношения, не прописать срок договора и платить одинаковые суммы в определенные дни месяца — инспекторы могут переквалифицировать такие отношения, доначислить налоги и выписать штраф.

А еще с бывшими сотрудниками нельзя работать как с самозанятыми в течение 2 лет с момента увольнения — статья 6 закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ.

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3. Платите минималку, а остальное — в «конверт»

Платить «минималку» через бухгалтерию, а остальное отдавать наличкой — выгодно. Так получается экономить налоги и взносы, да и сотрудник получит больше, всем хорошо.

Чем грозит: штрафы или уголовная ответственность за крупные суммы.

Возможности ФНС по мониторингу «черной» и «серой» зарплаты растут с каждым годом. Например, они внедрили систему АСК ДФЛ — автоматическую систему контроля за доходами физлиц. Компьютерный алгоритм сравнивает размер зарплаты со средними показателями отрасли и сообщает о критических расхождениях.

А еще обиженный сотрудник может пожаловаться в проверяющие органы, прикрепив к заявлению фото «серых ведомостей» или скрины перечислений денег на карту.

Вместо незаконных схем можно передать часть функций на аутсорсинг, например, бухгалтерию или кадры — это поможет сэкономить.

Случай из практики: предприниматель, который занимался перевозкой людей на маршрутных такси, пошел еще дальше — оформил водителей на «полставки», чтобы платить 50% от МРОТ. ФНС заинтересовал размер оплаты труда, и в ходе контрольной проверки они установили, что водитель «Газели» работает стандартный восьмичасовой рабочий день. ИП был вынужден доначислить зарплату, налоги, взносы и заплатить штрафы.

4. Наймите «мертвые души»

Вместо «серых» зарплат можно пойти другим путем — нанять фиктивных сотрудников из числа друзей и родственников. Получится выводить деньги из бизнеса на законных основаниях, а если выбрать УСН «Доходы минус расходы», то можно серьезно сократить налоговую базу.

Чем грозит: административная ответственность или наказание по целому списку статей УК. Например:

Одна из самых популярных мер наказания в судебной практике — арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.

5. Не работайте с дебиторской задолженностью

Если все время просить у контрагентов деньги, которые они вам должны — хороших отношений не построить. В бизнесе важны связи, поэтому надо сразу показать, что вы «свой». Давайте материалы и оборудование в долг, соглашайтесь на отсрочку платежа, не требуйте неустойку.

Чем грозит: банкротство, кассовые разрывы.

Если не работать с дебиторской задолженностью, можно получить кассовый разрыв — нехватку денег в конкретный момент времени на обязательные расходы, например, заработную плату сотрудникам. Несколько кассовых разрывов подряд могут привести к банкротству.

Если контрагент надежный, а сотрудничество долгое и перспективное — можно предоставить отсрочку, прописав ответственность за невыполнение условий, или попросить гарантии.

6. Не вникайте подробно в бухгалтерию. Работает — не лезь

Вы уже платите зарплату бухгалтеру, чтобы он сам разбирался в отчетности и новых требованиях законодательства. Не стоит проверять его работу и тратиться на независимый аудит. Бизнес строится на доверии, так что можно разрешить ему работать на личном ноутбуке прямо из дома, а в офисе будет больше места.

Чем грозит: убытки.

Бухгалтер может злоупотреблять доверием руководителя, а имея полный доступ к базе и программному обеспечению, воспользуется своим служебным положением. Например, может переводить деньги на сторонние счета под видом перечислений контрагентам или «слить» базу клиентов конкурентам.

Руководителю стоит периодически заказывать аудит, забрать себе ключ от бухгалтерской программы и электронную подпись.

Случай из практики: бухгалтер продуктового магазина задерживала платеж от поставщика холодильного оборудования Х, отчитываясь директору о неблагонадежности контрагента. В итоге она склонила собственника бизнеса к заключению договора по завышенной цене со своим родственником, конкурентом поставщика Х, получив от нового контрагента материальное вознаграждение.

7. Сократите НДС, заключив договоры субподряда

НДС — один из самых больших налогов. Его можно сократить, если включить в договор оказания услуг цепочку субподрядчиков — получить аванс за товары или услуги в этом квартале, а реализовать их в следующем. Например, деньги от покупателя перевести своему поставщику, которые переведет их своему поставщику. Налог платит тот, кто не успел в цепочке передать аванс другому в текущем квартале.

Чем грозит: внеплановая проверка ФНС, которая знает о таком способе снижения НДС.

Вышеприведенная схема не нарушает закон, но контролирующие органы будут с пристрастием проверять бизнес на предмет ошибок в учете.

Если НДС вообще не платить или потребовать возмещение с нарушением закона, то собственнику грозит уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей по статье 159 УК.

Совет экспертов ПЭБ: есть вполне законные способы снижения налога на добавленную стоимость.

Самый популярный — соблюдать баланс между входящим и исходящим НДС. Уделите этому особое внимание — чем выше входящий налог, тем ниже сумма к уплате налоговикам.

Потом НДС можно уменьшить на ту сумму, которую вы заплатили поставщикам товаров или услуг.

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8. Не закапывайтесь в бумажках

Бизнес — это не заполнение кипы бумаг, а идея, продажи, переговоры с партнерами. ИП вообще может не вести учет, а если вы директор ООО, то выберете упрощенный режим, например, УСН «Доходы», не зря же он так называется.

Чем грозит: убытки и штрафы ФНС.

Отчетность обязательна для ООО и ИП на некоторых налоговых режимах, особенно если у последнего есть работники.

Выбор налогового режима с минимумом отчетности нередко ограничивает бизнес в масштабировании, а УСН «Доходы» мешает оптимизировать налоговую базу на величину расходов.

Если у вас малый бизнес, стоит вместо штатного бухгалтера доверить учет аутсорсинговой компании — можно сэкономить до 300 тысяч рублей в месяц на бухгалтере, штрафах и налогах.

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