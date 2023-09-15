Пропал бухгалтер: как восстановить учет 

Бухгалтер исчез, а все документы и базы были у него. Если вам кажется, что эта история точно не про вас, в родной фирме уж точно все под контролем, не спешите зарекаться, а дочитайте эту статью до конца.

Когда требуется восстановление бухучета

Обстоятельства бывают разными. Случается и такое: в один прекрасный (или не очень) день бухгалтер не вышел на работу, отключил телефоны, а вместе с человеком канула в небытие и вся база, весь налаженный учет.

Скажете, это из разряда фантастики? Однако практика Первой экспертной бухгалтерии говорит об обратном: нередко к специалистам с просьбой восстановить бухучет с нуля обращаются именно такие — «покинутые» компании.

Нерадивые сотрудники обычно имеют свойство растворяться накануне налоговой проверки, после грозных писем ФНС и ареста расчетного счета. О прочих сопутствующих проблемах данной ситуации, как, например, проверка ключей доступа в банк и наличия денег в кассе стоит говорить отдельно.

В нашей статье разберем необходимость восстановления бухгалтерского учета после полной утраты базы.

Помимо побега главбуха, причиной потери важных данных может быть:

кража, потоп, пожар и иные чрезвычайные обстоятельства, вследствие которых погибли бухгалтерские регистры и первичка;

существенное искажение информации в первичных документах;

некомпетентное ведение бухучета на разных уровнях;

отсутствие учета на предприятии в течение определенного времени — один работник уволился, а другого не могли нанять полгода;

привлечение к уголовной ответственности руководящих лиц — директора и главбуха.

Что говорит закон: при утрате документов бухгалтерского учета руководство компании обязано назначить комиссию из числа сотрудников по расследованию причин происшествия, а также поиску виновных лиц, привлечь при необходимости органы следствия и пожарного надзора. Утрата оформляется специальным актом (ст. 29 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказ Минфина от 16.04.2021 № 62н).

В любом случае, независимо от источника проблемы, восстанавливать учет, приводить его в строгое соответствии с требованиями закона все равно придется. Как это сделать, разберем пошагово.

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Алгоритм восстановления бухгалтерского учета

Шаг 1. Анализ текущего положения дел.

Главная цель — определить масштаб предстоящей работы. Разобраться в этом помогут следующие вопросы:

За какой срок необходимо восстановить бухучет?

Каких документов не хватает, что придется создавать с нуля?

Какие ошибки допущены в имеющихся документах?

Сохранилась ли электронная база, или утрачена и бумажная, и цифровая версия?

Для удобства напомним, какая «первичка» нужна компании:

товарные накладные — при продаже и покупке товара;

закрывающие акты об оказании услуг / выполнении работ — для договоров подряда и возмездного оказания услуг;

счета-фактуры — если сама фирма или ее контрагенты платят НДС;

платежные поручения и банковские выписки;

и другие документы, отражающие факты хозяйственной деятельности компании.

Шаг 2. Инвентаризация основных средств, материальных запасов, активов, обязательств.

Шаг 3. Сверка с контрагентами и фискальными органами.

Шаг 4. Восстановление первичной документации.

На основе проведенной сверки взаиморасчетов у контрагентов повторно запрашиваются входящие первичные документы: акты, накладные, счета-фактуры — в дубликатах или копиях. Восстановление исходящей первички выполняется путем ее создания.

Если была утрачена документация по безналичным расчетам, следует обратиться в обслуживающий банк с запросом выдать дубликаты платежек и выписок.

Шаг 5. Восстановление отчетности.

Новые отчеты, в свою очередь, составляются по первичным документам, результатам сверок с ИФНС и СФР, а также данным, которые остались в электронных базах. Восстановлению подлежат: бухгалтерские балансы, расчеты, декларации и другие отчетные формы.

Шаг 6. Восстановление учетных регистров.

Происходит также на основе первичной документации.

Шаг 7. Повторная сверка с контрагентами и госорганами.

Как правило, выполняется с контрольной целью, чтобы выявить и своевременно устранить возможные ошибки в восстановленном бухучете.

Шаг 8. Подача уточненных деклараций с корректными данными. Уплата недоимок по налогам, штрафов и пени.

Три совета для тех, кто восстанавливает бухучет с нуля

Будьте последовательны. Проверяйте и правьте документацию, начиная с более ранних периодов, постепенно продвигаясь вперед. Учтите, что налоговая и СФР располагает теми данными, которые компания показывала в отчетах и декларациях. Если бухгалтерия велась с ошибками, то и информация у госорганов некорректная. Если какую-то первичку не восстановить, например, контрагент ликвидирован, пересчитайте налоги без этих документов и подайте уточненную декларацию.

Восстановить нельзя начать заново

Запятую в этом утверждении однозначно нужно ставить после первого слова.

Написать с чистого листа бухучет, после некоторого перерыва, не получится. Налоговая квалифицирует такие действия как грубое нарушение ст. 15.11 КоАП (штраф до 20 000 руб.). Кроме того, компанию могут привлечь по НК за некорректное ведение налогового учета и уклонение от уплаты налогов. А в данном случае санкция возрастет уже до 500 000 руб.

Восстановление бухгалтерского учета — процесс длительный и трудоемкий, он требует специфических знаний и под силу не каждому штатному работнику. Если ваш бухгалтер скрылся, время сдачи отчетности близится, а сводить буквально нечего, действовать нужно оперативно.

Лучшим решением будет делегировать задачу экспертам.

Первая экспертная бухгалтерия — одна из ведущих компаний, обладающая ресурсами и квалификацией для быстрого восстановления бухгалтерского учета с нуля. Если вы хотите получить независимую оценку состояния документации и качественный результат, избежать штрафов и недоимок в будущем, выбирайте настоящих профессионалов.

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