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Ведение бизнеса

Шпаргалка: в каких случаях выгодно открыть ООО, а в каких — ИП

Вы планируете начать свой бизнес, и сразу вопрос: ООО или ИП? Юрлицо открыть сложнее: дольше и затратнее, но иногда такая форма выгоднее, чем статус индивидуального предпринимателя. Мы разобрали ситуации, когда лучше зарегистрировать ООО, а когда открыть ИП.
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Шпаргалка: в каких случаях выгодно открыть ООО, а в каких — ИП
Иллюстрация: gpointstudio/freepik

В чем отличие ИП от ООО

Индивидуальный предприниматель (ИП) — это удобная форма для небольшого бизнеса. По сути, это просто статус физлица, который часто оказывает услуги лично.

Плюсы: легко зарегистрировать и закрыть, вести учет и сдавать отчеты. Доход можно использовать на личные нужды.

Минусы: не может вести некоторые виды деятельности, например производить алкогольную и спиртосодержащую продукцию, и привлекать вклады других участников. Если проблемы с кредиторами — ИП отвечает всем своим имуществом.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — это форма подойдет среднему и крупному бизнесу, если собираетесь привлекать партнеров и инвесторов. Это отдельное образование, долю в котором вы можете продавать, передавать или дарить.

Плюсы: можно вести любую деятельность и нет рисков для личного имущества — при банкротстве заберут только то, что принадлежит фирме. ООО воспринимают на рынке как более устойчивую форму, чем ИП.

Минусы: зарегистрировать бизнес дороже и сложнее, а закрыть дольше. Ответственность выше, а штрафы больше. Заработанное участникам получить не так просто: не все механизмы вывода денег законны. 

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Когда лучше открыть ИП

Если вы оказываете услуги сами, а ваши клиенты — небольшие компании, то вам выгоднее открыть ИП. Если занимаетесь мелкой розничной торговлей, начинать с ООО тоже не стоит.

Когда еще выгодно зарегистрировать ИП: 

  • занимаетесь консалтингом: психолог, маркетолог, юрист, фитнес-тренер;

  • связаны со строительством: прораб, сварщик, инженер, маляр, сантехник;

  • оказываете услуги на постоянной основе: разработчик, копирайтер, дизайнер, фотограф, а также таксист;

  • владеете онлайн-магазином без алкогольной продукции;

Если хотите попробовать новое для себя направление или нишу — подойдет ИП, чтобы иметь возможность быстро закрыть бизнес в случае неудачи.

Не открывайте ИП, если начинаете дело с родственником или другом. В процессе часто возникают противоречия, и бизнес начинает рушиться вместе с дружбой. Поэтому лучше зарегистрировать компанию и оформить ваши права, обязанности и договоренности юридически.

Когда лучше открыть ООО

ИП нельзя заниматься некоторыми видами деятельности, а ООО можно. Например, производить и продавать алкоголь, а также: 

  • заниматься страхованием и банковской деятельностью,

  • открывать инвестиционные фонды, ломбарды или быть туроператором,

  • производить лекарства.

Оптовый бизнес выгоднее и удобнее оформить как ООО, особенно если у вас крупные разовые контракты. Если в вашем деле высокий риск финансовых потерь, как в туризме, тоже лучше оформить ООО, чтобы не рисковать личным имуществом.

Когда точно нужно открыть ООО:

  • планируете привлекать партнеров или они у вас уже есть;

  • занимаетесь видами деятельности, которые запрещены для ИП; 

  • имеете дело с высокими денежными рисками;

  • для вас достаточно получать дивиденды раз в квартал;

  • хотите масштабировать бизнес или нанять управляющего, чтобы получать пассивный доход.

Итак, если вы новичок в бизнесе, планируете работать сами и с небольшими заказами — для вас выгодно оформить ИП. Если планируете бизнес с партнерами, хотите работать с крупными заказами или в вашем деле высокие финансовые риски — открывайте ООО.

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Комментарии

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