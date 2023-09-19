Шпаргалка: в каких случаях выгодно открыть ООО, а в каких — ИП

В чем отличие ИП от ООО
Индивидуальный предприниматель (ИП) — это удобная форма для небольшого бизнеса. По сути, это просто статус физлица, который часто оказывает услуги лично.
Плюсы: легко зарегистрировать и закрыть, вести учет и сдавать отчеты. Доход можно использовать на личные нужды.
Минусы: не может вести некоторые виды деятельности, например производить алкогольную и спиртосодержащую продукцию, и привлекать вклады других участников. Если проблемы с кредиторами — ИП отвечает всем своим имуществом.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — это форма подойдет среднему и крупному бизнесу, если собираетесь привлекать партнеров и инвесторов. Это отдельное образование, долю в котором вы можете продавать, передавать или дарить.
Плюсы: можно вести любую деятельность и нет рисков для личного имущества — при банкротстве заберут только то, что принадлежит фирме. ООО воспринимают на рынке как более устойчивую форму, чем ИП.
Минусы: зарегистрировать бизнес дороже и сложнее, а закрыть дольше. Ответственность выше, а штрафы больше. Заработанное участникам получить не так просто: не все механизмы вывода денег законны.
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Когда лучше открыть ИП
Если вы оказываете услуги сами, а ваши клиенты — небольшие компании, то вам выгоднее открыть ИП. Если занимаетесь мелкой розничной торговлей, начинать с ООО тоже не стоит.
Когда еще выгодно зарегистрировать ИП:
занимаетесь консалтингом: психолог, маркетолог, юрист, фитнес-тренер;
связаны со строительством: прораб, сварщик, инженер, маляр, сантехник;
оказываете услуги на постоянной основе: разработчик, копирайтер, дизайнер, фотограф, а также таксист;
владеете онлайн-магазином без алкогольной продукции;
Если хотите попробовать новое для себя направление или нишу — подойдет ИП, чтобы иметь возможность быстро закрыть бизнес в случае неудачи.
Не открывайте ИП, если начинаете дело с родственником или другом. В процессе часто возникают противоречия, и бизнес начинает рушиться вместе с дружбой. Поэтому лучше зарегистрировать компанию и оформить ваши права, обязанности и договоренности юридически.
Когда лучше открыть ООО
ИП нельзя заниматься некоторыми видами деятельности, а ООО можно. Например, производить и продавать алкоголь, а также:
заниматься страхованием и банковской деятельностью,
открывать инвестиционные фонды, ломбарды или быть туроператором,
производить лекарства.
Оптовый бизнес выгоднее и удобнее оформить как ООО, особенно если у вас крупные разовые контракты. Если в вашем деле высокий риск финансовых потерь, как в туризме, тоже лучше оформить ООО, чтобы не рисковать личным имуществом.
Когда точно нужно открыть ООО:
планируете привлекать партнеров или они у вас уже есть;
занимаетесь видами деятельности, которые запрещены для ИП;
имеете дело с высокими денежными рисками;
для вас достаточно получать дивиденды раз в квартал;
хотите масштабировать бизнес или нанять управляющего, чтобы получать пассивный доход.
Итак, если вы новичок в бизнесе, планируете работать сами и с небольшими заказами — для вас выгодно оформить ИП. Если планируете бизнес с партнерами, хотите работать с крупными заказами или в вашем деле высокие финансовые риски — открывайте ООО.
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