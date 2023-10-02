Дробление бизнеса: типичные ошибки и как их избежать

Если вы планируете реорганизовать бизнес, лучше заранее знать о законных методах разделения компании, чтобы избежать пристального внимания налоговой, огромных штрафов и уголовного наказания. Об этом рассказываем в статье.

Компания может разделиться на несколько фирм поменьше по разным причинам. Чаще всего предприниматели преследуют единственную цель — остаться на упрощенке. Но такое дробление может привести к блокировкам счетов со стороны Центробанка, доначислениям налогов, а порой и к уголовной ответственности.

Дробление бизнеса и взаимозависимые лица

Дробление бизнеса — деление компании и искусственное распределение выручки между взаимозависимыми лицами для получения необоснованной налоговой выгоды.

Предприниматели осознанно прибегают к дроблению, когда появляется риск слететь с упрощенки. По закону применять УСН могут только компании с определенной годовой выручкой и количеством сотрудников. При увеличении оборотов и расширении штата собственники пытаются сохранить льготную ставку — создают компанию-двойника, чтобы перегонять через нее прибыль сверх лимита.

Налоговая обнаружит такую схему без труда — раскрыть махинации могут даже по IP-адресу, с которого вы сдаете отчетность.

Взаимозависимые лица — компании, индивидуальные предприниматели и физические лица, отношения между которыми могут влиять на условия и экономические результаты их деятельности.

Внимание налоговой привлечет, если один и тот же директор управляет несколькими компаниями и проводит между ними сделки. Но если условия и стоимость сделок соответствуют рыночным, а другие признаки дробления бизнеса отсутствуют — проблем с законом не возникнет.

Чем грозит незаконное дробление бизнеса

Налоговая строго следит за любыми признаками дробления компании. Если инспекторы убедятся в искусственном разделении бизнеса, компанию ждет (ст. 122 НК):

доначисление налога на прибыль и НДС;

штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога;

пени.

Если сумма доначислений превысит 15 млн рублей, возможна уголовная ответственность — она наступает по ст. 199 УК. Собственников бизнеса могут лишить свободы сроком до 3 лет.

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Признаки дробления компании

Официально в законодательстве не закреплены ни само понятие дробления бизнеса, ни его признаки. Судебная практика по дроблению не сформировалась в достаточном объёме до сих пор, но в 2017 году ФНС обобщила судебные дела о дроблении бизнеса и выделила несколько критериев, их можно найти в письме ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@.

Обычно в суде смотрят на совокупность этих факторов.

Взаимозависимость — когда учредители и директора компаний зависят друг от друга. Например, в бизнесе участвуют члены одной семьи — муж, жена или другие родственники.

Дробление для сохранения спецрежима — компания теряет право на упрощенный режим налогообложения, поэтому создается другая фирма, которая занимается тем же бизнесом.

Одинаковая деятельность — подозрительным для налоговой покажется, если ОКВЭД и деятельность компаний совпадают.

Прежний штат сотрудников — организация переводит и ключевых, и рядовых сотрудников в новую компанию без изменения функций и рабочих мест.

Подконтрольность контрагентов — компании работают с общей клиентской базой и поставщики и по единому прайсу.

Идентичные адреса, телефоны, сайт, IP-адреса — контактные данные и программы для учета тоже будут проверять.

Рассмотрим на примере

Компания C. открыла столовую в Краснодаре. Со временем учредитель решил расширить бизнес и открыл новые точки в Новороссийске, Сочи, Армавире и Республике Адыгея — для каждой точки он зарегистрировал новое ООО на УСН. Все столовые сети действовали под единым брендом — не изменились ни вывески, ни поставщики, бухгалтерией занимался один и тот же сотрудник.

ФНС заподозрила, что компанию формально раздробили на множество юрлиц. Инспекторы пришли с проверкой и пересчитали налоги. Суд посчитал, что позиция налоговиков обоснована — ошибок в дроблении было допущено достаточно.

Ошибки компании С:

в каждой организации один учредитель;

учет во всех компаниях вел один бухгалтер;

бухгалтер компании входили в Клиент-Банк с одного статического IP-адреса;

переговорами с поставщиками занимался один и тот же сотрудник;

продукцию и оборудование между компаниями перемещали без оформления договоров купли-продажи или аренды;

организации не находились по юридическому адресу — при проверке фактического адреса инспекторы обнаружили печати и бухгалтерские документы всех организаций;

каждую новую организацию регистрировали, когда численность работников прежней организации приближалась к лимиту на спецрежиме — 100 работников.

Разделить бизнес по разным городам и регионам недостаточно. Формальное дробление привлечет внимание налоговой — после проверки инспекторы объединят доходы всех компаний и доначислят налоги.

Как не попасть под признаки дробления

Если вы расширяете бизнес и под новый вид деятельности регистрируете новое юридическое лицо, советуем сохранять бдительность и соблюдать правила.

1. Разделите виды деятельности — и на деле, и на бумагах.

Дробление лучше обосновать тем, что организации ведут самостоятельные виды бизнеса. Укажите это в ОКВЭД.

Например, одна компания занимается производством, а другая — реализацией. Или одна компания может торговать в розницу, а другая — оптом. В этих случаях финансовые потоки лучше не смешивать, а бизнесы обособить.

2. Новой организации — новые сотрудники.

Если вы создаете новое направление работы, нанимайте новых специалистов. А если переводите сотрудников из связанной организации — оформляйте увольнение и приём в другую компанию.

3. Арендуйте отдельный офис для каждой компании.

Если вы зарегистрируете несколько организаций в одном помещении, налоговая может посчитать адрес массовым, а компании — однодневками, то есть созданными не для ведения бизнеса, а для проведения денежных махинаций.

4. Обеспечьте каждую компанию собственным оборудованием.

Если нет возможности купить обеим компаниям собственное оборудование и технику, вы можете передать имущество через договор аренды или купли-продажи. Сумма сделки не должна отличаться от рыночной, иначе ФНС посчитает, что вы занижаете сумму своих доходов.

5. Не используйте общие сайт, телефоны, почту и IP-адрес.

Компаниям стоит сохранять независимость друг от друга и не иметь общего — это касается и контактов компаний, и техники, с которой вы ведете деятельность и сдаете отчетность.

6. Стройте рыночные отношения.

Вызовет подозрение, если производственная компания продает кроссовки на реализацию по оптовой цене 150 рублей, когда их рыночная — 3000 рублей.

7. Разделяйте и доходы, и расходы.

Корпоративные счета лучше заводить в разных банках, а расходы на хозяйственные нужды и взносы по налогам оплачивать с разных счетов.

Как понять, стоит ли разделять бизнес

Дробление допустимо, если оно не формально и имеет деловую цель. Например, вы планируете собрать дополнительные инвестиции, продать часть бизнеса или защитить активы компании от рисков. Разумные цели уменьшают вероятность заинтересовать налоговую, а в случае возникновения споров вам будет легче защитить свои интересы в суде.

Обосновать дробление бизнеса можно планом развития компании. На практике компаниям удавалось доказать, что каждая организация была создана для выполнения разных функций: общества не копировали друг друга, а работали с оптом, в розницу и производством.

Если ваша цель — снизить налоговую нагрузку, следует быть предельно осторожным. Подобный проект — не дело одного дня, а сложное и ресурсозатратное изменение. Обратитесь за консультацией к квалифицированным специалистам, которые смогут изучить проблемы и точки роста в бизнес-процессах и структуре компании. Они помогут определить деловую цель, экономический смысл и эффективность разделения бизнеса.

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