Ликвидность: виды, коэффициенты, анализ

Объясняем, что такое ликвидность, какие бывают коэффициенты, виды, а также приводим примеры.

Ликвидность простыми словами

Ликвидность — это возможность быстро что-то продать или превратить в деньги. Для физического лица это недвижимость, транспорт, предметы быта или личные вещи, которые быстро купят, если их выставить на продажу.

Ликвидность предприятия выражается в обладании активами, которые также можно быстро реализовать, например, чтобы рассчитаться с долгами.

Так, абсолютную ликвидность имеют деньги. Это уже готовый инструмент для расчета по обязательствам. Новый автомобиль с минимальным пробегом прямо из салона, выставленный на продажу по цене ниже стартовой, также будет иметь высокую ликвидность.

Зачем предприятию иметь высокую ликвидность

Это необходимо, чтобы иметь максимально устойчивое положение на рынке. Предприятия с высокой ликвидностью успешно противостоят различным негативным изменениям в финансовой сфере, а еще они привлекательны для сотрудничества.

Например, у предприятия есть крупные суммы на счетах и солидный запас продукции на складе. В случае сотрудничества оно сможет быстро наладить реализацию товара, превращая его в деньги, а с помощью денежных средств на счетах расширить производство, закупив дополнительные активы, или погасить кредиты и убытки, которые возникли из-за форс-мажорных обстоятельств на рынке.

Из чего состоит ликвидность предприятия

Все ликвидные активы предприятия принято делить на четыре группы:

А1. Наиболее ликвидные активы : деньги на счетах и краткосрочные финансовые вложения. Например, облигации или депозитные вклады сроком до 1 года.

А2. Товары, которые можно быстро превратить в деньги. Уже выпущенная продукция, продукция с коротким сроком выпуска. Также в эту группу относят краткосрочную дебиторскую задолженность — задолженность со сроком погашения до 12 месяцев.

А3. Активы предприятия, которые придется переводить в деньги на протяжении длительного срока. Сюда относят долгосрочную дебиторскую задолженность со сроком выплаты более 12 месяцев и НДС.

А4. Активы, которые трудно реализовать из-за специфики производства. Цеха, станки, специализированная техника. В эту же группу относят нематериальные активы предприятия.Наиболее ценные из них — право на изобретение, товарный знак, базы данных клиентов.

В противовес ликвидным активам, у любого предприятия также существуют и ликвидные пассивы, которые ухудшают общую ликвидность.

П1. Срочные кредитные обязательства. В эту группу включают оплату по ссудам и кредитам, выплату дивидендов, обязательства, которые надо исполнить перед работниками предприятия.

П2. Краткосрочные пассивы — это кредиторская задолженность и задолженность по дивидендам предприятия, которые необходимо оплатить в срок до одного года.

П3. Долгосрочные пассивы — долгосрочная кредиторская задолженность со сроком более 12 месяцев.

П4. Постоянные пассивы. Сюда относят прогнозируемые доходы, доходы будущих периодов, собственные источники финансирования и резервы для предстоящих платежей.

На основе анализа этих восьми групп принято рассчитывать ликвидность баланса предприятия. Если А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, A3 ≥ ПЗ, А4 ≤ П4, то баланс считается абсолютно ликвидным.

Кроме того, необходимо, чтобы сроки продажи активов и перевод их в деньги были короче, чем сроки по исполнениям обязательств предприятия. Например, необходимо, чтобы предприятие имело возможность реализовать запасы товара на складе раньше, чем рассчитаться по кредиту, срок уплаты которого наступит через месяц.

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Виды ликвидности

Помимо ликвидности баланса, которая является основным показателем для расчета устойчивости и привлекательности предприятия, выделяют другие виды ликвидности. Одни можно также применять к конкретному предприятию, а с помощью других оценить ликвидность финансовых инструментов или рынков.

Ликвидность рынка

С помощью этого показателя можно рассчитать ликвидность рынка ценных бумаг или государственных услуг. Главный показатель ликвидности такого рынка — это не только большое количество заключаемых сделок, но и небольшая разница между покупкой и продажей.

Также в ликвидности рынка важно следить за тем, чтобы какая-то отдельная сделка не смогла существенно повлиять на цену товара: обрушить ее или увеличить. Если такое происходит — рынок считается неликвидным.

Показателем ликвидности рынка считается churn, и при высокой ликвидности рынка его значение должно быть больше 15. Показатель рассчитывается по формуле:

churn = a / b,

где:

а — сумма всех заключенных контрактов на рынке;

b — стоимость товаров или услуг, которые были поставлены (оказаны) по этим контрактам.

Ликвидность ценных бумаг

Этот показатель необходим, чтобы понять ликвидность конкретной акции или облигации. Здесь тоже важно оценивать объем и периодичность сделок, а еще используют такой показатель, как «спред».

Спред — это разница между между максимальными ценами заявок на покупку и минимальными ценами заявок на продажу. Рассчитывается по формуле:

Спред = (a − b) / a × 100%,

где:

a — самая низкая цена продавца,

b — самая высокая цена покупателя.

Чем ниже показатель спред, тем ликвиднее ценная бумага.

Например, акции «Супербанка» торговались в разные дни недели по 220,21 руб, 220,41 руб, 220, 61 руб. Покупатель давал цену в 220,11 руб, 220,00 руб. и 220,01 руб. Спред этой ценной бумаги составит:

(220,21 – 220,11) / 220,21 × 100% = 0,045%.

Этот показатель маленький, покупатель потеряет на покупке при вложении всего 10 копеек, а значит ликвидность данной ценной бумаги очень высока.

Ликвидность банка

Этот вид ликвидности очень похож на ликвидность предприятия. Банк управляет оборотными и внеоборотными активами, и главное здесь — количество оборотных активов, которые можно быстро перевести в деньги: акции и облигации.

Например, если банк сумел привлечь много физических или юридических лиц, которые открыли в нем свои вклады — его ликвидность повысилась, а если выдал чрезмерно много кредитов — ликвидность снижается.

За показателями ликвидности каждого банка следит Центральный Банк.

В конечном итоге, если банк способен выплатить деньги всем клиентам, которые вложились в него — он ликвиден. Из этого правила состоит один из трех основных нормативов ликвидности банка — Н2. Согласно этому нормативу, в кассе банка должно быть достаточно средств, чтобы погасить все обязательства текущего дня плюс еще 15% от этой суммы.

Норматив Н3 учитывает ликвидность банка в течение 30 дней. Сюда входят вклады до востребования, срочные вклады и другие обязательства, по которым расчет наступит в течение 30 дней. Минимальное значение — 50% от суммы по всем обязательствам в границах этого срока.

Норматив Н4 определяет ликвидность долгосрочных активов. Так, например, банку нельзя выдавать кредиты населению сроком на 3 года за счет средств, которые он сам занял у другого банка сроком на 2 года.

Ликвидность недвижимости

Показатель, который характеризует, насколько быстро недвижимость можно продать по средней рыночной цене и получить деньги.

Например, квартира в центре крупного города будет обладать очень высокой ликвидностью, а квартира на окраине моногорода, в котором единственное предприятие находится на грани банкротства — очень малой ликвидностью.

На ликвидность недвижимости влияет множество факторов, что используются риэлторами при оценке жилья. Так, в сторону увеличения ликвидности может влиять приближенность к курортным зонам или наличие всей необходимой инфраструктуры, а снижать ликвидность даже большой квартиры в крупном городе может неблагоприятная экологическая и криминогенная обстановка.

Коэффициенты ликвидности

Они необходимы для более детального анализа привлекательности предприятия. Если кто-то хочет сотрудничать с ним или вложить в него деньги, купив ценные бумаги этого предприятия, то необходимо получить удовлетворительные значения по каждому из таких коэффициентов.

Коэффициент текущей ликвидности

Этот показатель еще называют коэффициентом покрытия. Его считают по формуле:

Ктл = ОА / КО,

где:

Ктл — коэффициент текущей ликвидности;

ОА — оборотные активы;

КО — краткосрочные обязательства.

Он показывает, что предприятие достаточно ликвидно, и может погасить все свои текущие обязательства только за счет оборотных активов. Это главный коэффициент, когда речь идет о платежеспособности.

Например, ООО «Июнь» имеет по бухгалтерскому балансу 100 000 рублей оборотных активов и всего 25 000 рублей краткосрочных обязательств.

100 000 / 25 000 = 4

Если при расчете формулы получилось значение 2 и больше, значит результат хороший. Граница от 1,5 до 2 считается нормой, а вот все значения ниже говорят о том, что предприятие либо уже не может расплатиться по всем своим обязательствам, либо это ситуация скоро наступит.

Коэффициент быстрой ликвидности

Предполагает способность предприятия быстро мобилизовать свои активы и ответить по текущим обязательствам в случае возникновения сложной или непредвиденной ситуации. Считается по формуле:

Кбл = (Кдз + Кфв + Дс) / КО,

где:

Кдз — краткосрочная дебиторская задолженность;

Кфв — краткосрочные финансовые вложения;

Дс — остаток на счетах;

КО — краткосрочные текущие обязательства.

Например, у ООО «Июль» 10 000 рублей краткосрочной дебиторской задолженности, 5 000 рублей краткосрочных финансовых вложений и 1 000 рублей в виде остатков на счетах. Сумма всех краткосрочных текущих обязательств составляет 12 000 рублей.

(10 000 + 5 000 + 1 000) / 12 000 = 1,33

В этот расчет не включают материально-производственные запасы, потому что их быстрая продажа обернется потерей дохода предприятия и подорвет его финансовую устойчивость, а значит и ликвидность. Оптимальное значение такого коэффициента — 1 или более.

Коэффициент абсолютной ликвидности

Рассчитывается также, как и коэффициент быстрой ликвидности, но при этом из расчета убирается дебиторская задолженность. Отражает возможность предприятия погасить краткосрочные пассивы с помощью собственных денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности. Для определения значения применяем формулу:

Кал = (Дс + Кфв) / КО,

где:

Кал — коэффициент абсолютной ликвидности,

Кфв — краткосрочные финансовые вложения;

Дс — остаток на счетах.

Возьмем пример выше с ООО «Июль» и уберем краткосрочную дебиторскую задолженность.

(5 000 + 1 000) / 12 000 = 0,5

Нормой считается значение не ниже 0,2. Оно означает, что предприятие каждый день способно рассчитываться по 20% своих обязательств с помощью собственных ликвидных активов.

Анализ ликвидности

Практическое применение такого анализа может быть самым разнообразным:

оценка анализа привлекательности предприятия для сотрудничества;

оценка устойчивости предприятия и повышение его ликвидности;

выявление путей снижения объема обязательств и повышения качества товара, который будет пользоваться высоким спросом;

оценка ликвидности ценных бумаг для безопасности и перспективности своих вложений.

Понимая, как важна ликвидность и умея рассчитывать ее показатели, можно снизить риски потери денежных средств не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе, оценивая как отдельно взятые предприятия, так и собственное имущество.

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