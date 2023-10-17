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Первая Экспертная Бухгалтерия
Воинский учет

Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний

С 1 октября 2023 года воинский учет нужно вести иначе: изменились сроки отчетности и формы документов. А штрафы за непредставление сведений увеличили до 500 тыс. рублей. Что нужно сделать руководителям и бухгалтерам прямо сейчас, чтобы избежать штрафов — в нашем вебинаре.
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Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний
Иллюстрация: Первая экспертная бухгалтерия

Начнем с самых частых вопросов.

Что реально изменилось с 1 октября?

Изменились форма, сроки сдачи отчетных документов и штрафы за нарушения ведения ВУ.

При этом сами принципы и правила ведения воинского учета остались прежними.

Кто должен вести учет?

Вести воинский учет сотрудников обязаны все организации без исключений, даже если у компании нет военнообязанных сотрудников, даже если сотрудников вообще нет, кроме гендира-женщины, даже если компания вообще не ведет деятельность и еще миллион даже если — все равно на учет встать придется. 

В компании не велся воинский учет?

Оперативно проведем кадровый аудит, подготовим документы для постановки на воинский учёт и поможем избежать штрафов.

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А можно просто откупиться и заплатить штраф?

Нет, штраф не освобождает от постановки на воинский учет. Если при проверке окажется, что компания не ведет учет, от нее потребуют как встать на воинский учет, так и выплатить штраф. 

Поэтому лучше заранее поставить компанию на воинский учет.

Тогда как организовать воинский учет с нуля?

Если коротко, то начать стоит с того, что поставить компанию на воинский учет и сдать документы в военкомат.

Встать на учет нужно по месту регистрации компании. В военкомат нужно подать:

  • копию учредительных документов,

  • заполненную карточку компании по форме 18,

  • приказ об организации воинского учета,

  • план работ по воинскому учету.

Военкоматы могут также запросить дополнительные документы, так что лучше уточнить перечень документов для постановки на учет лучше уточните в военкомате по месту регистрации.

Затем подготовьте документы по сотрудникам:

  • карточку граждан №10, подлежащих воинскому учету в организации,

  • списки граждан, пребывающих в запасе.

Сведения по военнообязанному сотруднику необходимо подавать в тот военкомат, в котором он зарегистрирован.

Хотите узнать, как поставить компанию на учет, что должен включать в себя приказ и план, какие документы нужно запросить у сотрудников? Регистрируйтесь на вебинар «Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний».

Ждем вас 9 ноября в 11:00 мск.

Мы подготовили вебинар, для которого собрали всё-всё-всё, что мы знаем про воинский учет: конкретика по организации воинского учета, реальные ответы от военкоматов, разбор ваших вопросов и полный пакет документов для постановки на учет.

Вместе с руководителем участка «Зарплата и кадры» Первой Экспертной Бухгалтерии Эдиславой Красных вы узнаете:

Что говорят военкоматы:

  • Когда реально начнут штрафовать — и начнут ли?

  • Как проверят ведение воинского учета?

  • Когда нужно вставать на учет еще и в местном органе управления?

Что советуют кадровики:

  • Как определить, кто из сотрудников военнообязанный? 

  • Что делать, если сотрудник не хочет вставать на учет?

  • Как назначить ответственного за ВУ — и кого?

  • Какие отчеты сдавать по сотрудникам, которые уже давно работают?

Что говорит закон:

  • Нужно ли ИП вставать на воинский учет?

  • Что, если в ООО один сотрудник — он же гендир и учредитель? 

  • Ставить ли на учет совместителей? А сотрудников на ГПХ?

Частные случаи и вопросы:

  • Как вести учет по сотрудникам на удаленке? А если они живут за границей?

  • Что делать, если сотруднику 60 лет, он уверяет, что уже снят с учета, но отметки в билете нет?

  • Если компания встала на воинский учет в 90-х годах, но уже двадцать лет не отчитывалась, как узнать, есть ли о компании сведения в военкомате?

+ еще 30 ситуаций с подробными комментариями эксперта.

После вебинара мы пришлем вам запись и презентацию, вы получите пакет необходимых документов для военкомата и готовый алгоритм по организации воинского учета с нуля. 

Организуем воинский учет с нуля

Записывайтесь на вебинар для руководителей и сотрудников, ответственных за воинский учет. Мы расскажем, с чем столкнулись компании за этот месяц, что говорят военкоматы и дадим четкую инструкцию, как избежать ошибок при постановке на учет

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Первая Экспертная Бухгалтерия

Первая Экспертная Бухгалтерия

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Комментарии

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