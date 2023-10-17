Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний

С 1 октября 2023 года воинский учет нужно вести иначе: изменились сроки отчетности и формы документов. А штрафы за непредставление сведений увеличили до 500 тыс. рублей. Что нужно сделать руководителям и бухгалтерам прямо сейчас, чтобы избежать штрафов — в нашем вебинаре.

Начнем с самых частых вопросов.

Что реально изменилось с 1 октября?

Изменились форма, сроки сдачи отчетных документов и штрафы за нарушения ведения ВУ.

При этом сами принципы и правила ведения воинского учета остались прежними.

Кто должен вести учет?

Вести воинский учет сотрудников обязаны все организации без исключений, даже если у компании нет военнообязанных сотрудников, даже если сотрудников вообще нет, кроме гендира-женщины, даже если компания вообще не ведет деятельность и еще миллион даже если — все равно на учет встать придется.

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А можно просто откупиться и заплатить штраф?

Нет, штраф не освобождает от постановки на воинский учет. Если при проверке окажется, что компания не ведет учет, от нее потребуют как встать на воинский учет, так и выплатить штраф.

Поэтому лучше заранее поставить компанию на воинский учет.

Тогда как организовать воинский учет с нуля?

Если коротко, то начать стоит с того, что поставить компанию на воинский учет и сдать документы в военкомат.

Встать на учет нужно по месту регистрации компании. В военкомат нужно подать:

копию учредительных документов,

заполненную карточку компании по форме 18,

приказ об организации воинского учета,

план работ по воинскому учету.

Военкоматы могут также запросить дополнительные документы, так что лучше уточнить перечень документов для постановки на учет лучше уточните в военкомате по месту регистрации.

Затем подготовьте документы по сотрудникам:

карточку граждан №10, подлежащих воинскому учету в организации,

списки граждан, пребывающих в запасе.

Сведения по военнообязанному сотруднику необходимо подавать в тот военкомат, в котором он зарегистрирован.

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Вместе с руководителем участка «Зарплата и кадры» Первой Экспертной Бухгалтерии Эдиславой Красных вы узнаете:

Что говорят военкоматы:

Когда реально начнут штрафовать — и начнут ли?

Как проверят ведение воинского учета?

Когда нужно вставать на учет еще и в местном органе управления?

Что советуют кадровики:

Как определить, кто из сотрудников военнообязанный?

Что делать, если сотрудник не хочет вставать на учет?

Как назначить ответственного за ВУ — и кого?

Какие отчеты сдавать по сотрудникам, которые уже давно работают?

Что говорит закон:

Нужно ли ИП вставать на воинский учет?

Что, если в ООО один сотрудник — он же гендир и учредитель?

Ставить ли на учет совместителей? А сотрудников на ГПХ?

Частные случаи и вопросы:

Как вести учет по сотрудникам на удаленке? А если они живут за границей?

Что делать, если сотруднику 60 лет, он уверяет, что уже снят с учета, но отметки в билете нет?

Если компания встала на воинский учет в 90-х годах, но уже двадцать лет не отчитывалась, как узнать, есть ли о компании сведения в военкомате?

+ еще 30 ситуаций с подробными комментариями эксперта.

После вебинара мы пришлем вам запись и презентацию, вы получите пакет необходимых документов для военкомата и готовый алгоритм по организации воинского учета с нуля.

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